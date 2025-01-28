«Я офигел от сложности испытаний»: что известно о втором сезоне «Выживалити» и его участниках

Ведущий Вадим Демчог начал молиться сразу двумя руками, когда увидел, кто участвует во втором сезоне Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2025 г.











Взять компанию звезд и посмотреть, что с ними будет на дикой природе, давно стало трендом. Но создатели шоу «Выживалити» (16+), кажется, переплюнули всех своими опасными заданиями. Но в новом сезоне, обещают авторы проекта, испытания будут еще более экстремальными. Кто решился испытать себя на прочность во втором сезоне шоу «Выживалити»?

Дата второго сезона шоу «Выживалити»

Премьера второго сезона «Выживалити» намечена на 14 февраля 2025 года. В этот день мы увидим, как 16 героев начнут борьбу за выживание и главный приз в 10 миллионов рублей. Среди тех, кто отправится в опасное приключение, — звезды известных всем телешоу, блогеры, певцы, актеры и шоумены, согласившиеся променять тепличные условия на дикую природу Карачаево-Черкесии. Руководить этой отчаянной командой будет актер Вадим Демчог — он станет ведущим проекта

Поездка в горящей машине, прыжки с огромной высоты, проход по канату над бурлящей рекой и даже испытание в тесном ящике под землей — каждый выпуск участники будут бороться со своими страхами, чтобы не получить номинацию на вылет.

Источник: «Пятница!» / Vk.com

Участники второго сезона «Выживалити»

У каждого из 16 участников нового сезона «Выживалити» есть свои суперспособности. Есть здесь и олимпийская чемпионка, и экстрасенс, и красавчики, способные свести с ума любую девушку одним взглядом.

Амина Усманилаева

Два года назад Амина приняла участие в шоу «Пацанки» (18+), но с финала ушла без заветного приза. После этого девушка решила попробовать свои силы в похудении в «Больших девочках» (16+). Члены жюри удивлялись ее стойкости на тренировках и испытаниях — она спокойно обошла многих конкуренток и дошла до финала. Но снова осталась за бортом. Такой провал бывшей пацанке дался очень тяжело, и она ушла прямо со съемок в слезах. Теперь Амина твердо нацелена на победу.

Еще немного, и не останется шоу, в которых Амина не принимала бы участия Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











— Настрой у меня заряженный, испытания не страшат. К участию готовилась, месяц тренировалась: повисеть, поподтягиваться, хватка, эспандер, — рассказала Амина.

Елизавета Андрющенко

Компанию Амине составит еще одна ученица школы «Пацанок» — Елизавета Андрющенко, которая хочет на выигранные деньги купить собственный дом.

По фото и не скажешь, что Елизавета отказалась от образа пацанки и стала леди Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











— У меня есть такая мечта: когда я буду уже старой Елизаветой Андреевной, приобрести свой домик и свое хозяйство. Эти 10 миллионов были бы классным капиталовложением в мою старость, — мечтает Елизавета.

Денис Лебедев

Семь лет назад сыровар Денис Лебедев боролся за руку и сердце Ольги Бузовой в шоу «Замуж за Бузову» (16+) и даже добился успеха. Но отношения предпринимателя и поющей ведущей долго не продлились.

Смена волос или годы берут свое, но в новом шоу Денис больше не претендует на звание главного мачо Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











Ольга обвинила Дениса в том, что он оказался альфонсом, который хотел лишь пропиарить себя и свой бизнес. Он, в свою очередь, заявил, что препятствием для их совместного счастья стали «незакрытые гештальты в общении с мужчинами», которых у светской львицы хватает. Также Лебедев жаловался, что из-за сиюминутного хайпа упустил массу деловых возможностей, а когда пришел в себя, понял, что остался у разбитого корыта. Возможно, участие в «Выживалити» позволит Денису реабилитироваться.

— Расцениваю всех участников на сто процентов как своих соперников, не хочу никого недооценивать. По головам не пойду. Моя жизнь в реальности мне намного дороже, чем десять миллионов.

Милана Тюльпанова

Дочь сенатора петербургского Заксобрания в детстве занималась теннисом, несколько лет посвятила танцам, занималась в шоу-балете «Тодес». Выучившись в СПбГУ на «Международной журналистике», она перешла на магистратуру в Вестминстерский университет в Лондоне, а получив диплом, вернулась в Россию. В родной стране она начала работать на телевидении, создавала собственные проекты на YouTube, но все они не возымели большого успеха.

Милане не привыкать блистать перед камерами, но получится ли у нее сделать это в дикой природе? Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











Сейчас она всё чаще ходит по телешоу, рассказывая о своих нелегких отношениях с футболистом Александром Кержаковым, с которым познакомилась в 2014 году.

В 2015 году Милана и Александр сыграли свадьбу, в браке у них родился сын. Но уже в мае 2018 года женщина заявила, что больше не живет с мужем. Далее последовала серия публичных скандалов, в которых Милана обвиняла бывшего в жестокости и в том, что тот не дает ей общаться с ребенком. Затем она признавалась в том, что Александр забрал ребенка к себе из-за того, что сама она проходила лечение от наркотической зависимости.

Позже Милане всё же удалось отвоевать права на сына, но вскоре она начала жаловаться на то, что Кержаков игнорирует их общего ребенка и выплачивает скромнейшие алименты. Именно желание обеспечить твердую почву под ногами сына и стало поводом, из-за которого Милана решилась на участие в «Выживалити».

— Я достаточно выносливый и сильный человек, готовилась по программе «фитнес-бикини». Посмотрим, насколько эти упражнения помогут мне здесь. Выигрыш я потратила бы в первую очередь на сына: хочу дать ему лучшее образование, которое есть в мире, — определилась Милана.

Валерия Филиппенко

Валерия Филиппенко долгое время пыталась построить карьеру в хореографии, но ей редко удавалось выйти дальше подтанцовки. Настоящий звездный час для нее наступил после участия в шоу «Невеста. Экстра любовь» (16+), где она боролась за сердце медиума Константина Гецати. Правда, экстрасенс отнесся к ней более чем холодно, и Валерия ушла с проекта в самом начале. В отличие от этого опыта, в «Выживалити» Валерия готова идти до конца.

Кто знает, может быть, танцевальные навыки пригодятся Валерии и в выживании Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











— Я заряжена как никогда, настроена дойти как можно дальше. Если выиграю 10 миллионов, потрачу на себя любимую. Это огромные деньги, которые я никогда в жизни не видела и не держала в руках, — делится планами Валерия.

Данко

С 11 лет Александр Фадеев (это настоящее имя Данко) начал заниматься танцами в школе при Большом театре, а в 19 лет уже вовсю блистал на сцене в главных ролях. Кроме театральной карьеры Александр решил реализоваться как певец и в 1999 году выпустил свою первую песню «Московская ночь».

Кажется, Данко за годы молчания практически не изменился Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











В начале нулевых Данко выпустил несколько альбомов, записал песню «Малыш» с группой «Премьер-министр» и выпустил фит с участницей группы Army of Lovers. После этого Александр продолжал выпускать альбомы, но они уже не пользовались большой популярностью, и в 2018 году артист вступил в ряды депутатов. За годы пребывания в депутатском кресле он не растерял спортивную подготовку и готов показать это на шоу.

— Мой настрой на участие в проекте — белый чистый лист, готовый, чтобы на нем нарисовали потрясающую картину победы, — воодушевлен Александр.

Ксения Новикова

Певица, прославившаяся в «Блестящих», то пыталась строить сольную карьеру, то снова возвращалась в группу, то пробовала строить личную жизнь, и всё с разной степенью успешности. Да чего там — Новикова признавалась, что с мужчинами ей постоянно не везло.

Отдельное испытание для Новиковой — наносить полный мейк в походных условиях Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











Избранники Ксении все как один с годами становились абьюзерами. Первый возлюбленный оказался рецидивистом, и певица, узнав это, отменила свадьбу. Второй любил приложиться к бутылке, однако женщина успела родить от него двоих детей. Когда Новикова была беременна вторым ребенком, ее избранник оказался на мели, стал агрессивным. Но разбегаться певица не торопилась. Закончилось всё тем, что мужчина увез детей в Лондон. Около года Новикова пыталась их вернуть и в конце концов воссоединилась с сыновьями.

Третий мужчина певицы поначалу был очень внимательным и чутким, но после свадьбы его как будто подменили — он начал преследовать Ксению по пятам, стал плохо относиться к ее сыновьям, оказался мелочным и неверным.

Сегодня Новикова всё время посвящает организованному ей благотворительному фонду, помогает защищать и отстаивать интересы семей в сложных ситуациях. Ксения уверяет: за ее кукольной внешностью кроется сильный характер.

— Думаю, что на проекте открою в себе что-то новое и буду до конца испытаний радостно и весело напевать песни. Надеюсь, моей физической подготовки мне хватит. Если что, буду выезжать на морально-волевых, — рассказывает о своем настрое певица.

Сергей Дружко

Человек-мем Сергей Дружко начинал свою карьеру как актер в кино и сериалах, но настоящая известность пришла к нему, когда он стал ведущим шоу «Необъяснимо, но факт» (16+). Три года артист колесил по городам и весям в поисках мистических явлений. После закрытия проекта Сергей со всей своей харизмой перекочевал в интернет, где запустил собственное шоу и за первую же неделю набрал семь миллионов просмотров.

Пока фанаты выбирают, за кого будут болеть, мы думаем, где найти такую же стильную футболку, как у Дружко Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











Несмотря на популярность в Сети, Сергея до сих пор можно увидеть на телевидении. Одна из последних его ролей — робокоп в «Небриллиантовой руке» (18+). После нее артиста не пугают никакие испытания.

— Стратегия — как и моя основная стратегия по жизни — быть в потоке. Никаких соперников особенно не выделяю, главный соперник для меня — я сам, — рассказал Сергей.

Владимир Тишко

Ведущий пришел на шоу бороться со своими страхами. Один из главных — страх высоты. Раньше, во время службы в ВДВ, он уже пробовал побороть его, но не получилось. После этого Владимир покорял горы на сноуборде, но, получив травмы, решил отойти от этого. После неудач в активном отдыхе ведущий отдал предпочтение спокойствию и умиротворению, пока его не пригласили во второй сезон «Выживалити».

Кажется, еще немного, и Владимир Тишко спросит нас про кипячение Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











— Я посмотрел первый сезон и, честно говоря, офигел от жесткости испытаний — мне даже показалось это несправедливым: настолько жестко относиться к участникам. Но когда стало ясно, что меня берут в проект, я сказал себе: «Вова, иди! У тебя в жизни такого точно больше не будет», — поделился своими впечатлениями Владимир.

Арчи

Артур Цветков всю жизнь работал на телевидении. Был ведущим прямых эфиров на «МУЗ-ТВ», участвовал в шоу «Поцелуй на вылет» (16+) на MTV, успел засветиться в «Больших гонках» (16+), где показал, чего стоит, проходя трудные физические испытания наравне со спортсменами.

Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











Кажется, Арчи привык бросать себе вызов. Ну а когда за успех обещают 10 миллионов рублей — грех отказываться. Эти деньги позволят ведущему сделать мир добрее и доступнее.

— Выигрыш я бы потратил на собственную конюшню, в которую смогут приезжать дети с ДЦП. Я каждый год веду специальную олимпиаду в России: у меня более двух тысяч солнечных детей, так что мечтаю о конюшне, — говорит о своих планах на выигрыш Артур.

Александр Головин

Звезда «Ералаша» (0+), главный красавчик «Кадетства» (0+), один из «Сволочей» (18+) Александр Головин в одно время не сходил с экранов. Постепенно он перестал отсвечивать, погрузившись в семью, но пару лет назад вернулся к съемкам.

Александр уже тренирует взгляд кота из «Шрека» (18+), если придется объясняться жене, где деньги Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











Для Александра «Выживалити» не первое шоу, где его проверят на прочность. Актер также снимался в «Факторе страха» (16+), где фанатки его даже не могли узнать из-за длинных волос. Сейчас он восстановил привычный имидж, а его мотивация на победу — самая насущная, что только можно придумать.

— Супруга сказала: «Не возвращайся без победы!» Не ждет меня без десяти миллионов. А мне как раз нужно квартиру купить, — делится Александр.

Никита Турчин

В 17 лет Никита Турчин собрал вещи, взял разрешение у родителей и отправился из Уфы в Москву на съемки 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» (16+). Потусторонние силы помогли Ключнику, как его прозвали на проекте, пройти только до седьмого выпуска, но даже этого времени хватило, чтобы аудитория успела в него влюбиться.

Взять на шоу географические карты местности? Нет. Взять карты Таро? Да! Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











Следующим шагом для Никиты стало участие в проекте «Дом-2» (16+). На телестройке он пробыл пять месяцев. Зрители его запомнили как самого молодого участника проекта, который отметил свое 18-летие прямо на съемках. Делать расклады для «домушников» Никите было недостаточно, и его необычные способности снова привели его на «Битву экстрасенсов», только на этот раз на реванш.

Сейчас Никите 24 года, и он считает, что готов к интригам на «Выживалити». Ведь особенные способности, уверен экстрасенс, помогут ему победить.

— Победителей не судят, а деньги не пахнут. Я очень долго изучаю резервные возможности человека при помощи различных техник. Дыхание, гипноз, возможности человеческих резервов и как их можно раскрыть. И этот проект для меня — возможность открыть свои внутренние резервы в шоковом эмоциональном состоянии, — уверен Никита.

Петр Романов

Любовь к экстремальным путешествиям Петру Романову еще с детства привил отец. С ним будущий актер бывал в походах и сплавах и не заметил, как прошел 180 км на лыжах по Арктике и переплыл Дарданеллы.

Петр Романов знает толк в активном отдыхе и выживании в самых разных условиях Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











Вместе с тем Петра с детства не покидало желание быть актером. Поступить в театральный институт он так и не смог, но вместо этого окончил американские курсы New York Film Academy и прошел обучение в модельной школе Славы Зайцева. С 2010 года Петр начал сниматься в рекламе, позже его заметили режиссеры, и он стал всё чаще появляться в кино.

Также он был ведущим тревел-шоу «Орел и решка» (16+), участвовал в «Танцах со звездами» (12+), в программах «Форд Боярд» (18+) и «Русский ниндзя» (12+).

Мария Горячёва

В 13 лет Мария Горячёва пробовала себя в качестве модели. Но стремление попасть на подиум аукнулось неприятными последствиями. Чтобы оставаться в форме, Марии приходилось часто голодать. Из-за этого здоровье девушки ухудшилось, и она оставила модельный бизнес.

Физической форме Марии остается только позавидовать Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











Поставив крест на модельной карьере, Мария ушла в блогеры. С 2015 года она развивает свои страницы и каналы в соцсетях и делает это довольно успешно. Например, в TikTok на нее подписано больше 10 миллионов человек.

На выигранные деньги Мария планирует отправиться колесить по свету.

— К проекту готовилась, занималась спортом в усиленном режиме и даже соблюдала диету. Если я выиграю 10 миллионов, то сто процентов уеду в кругосветное путешествие, — рассказала Мария.

Ирина Платонова

Из визажистки в шеф-повара — такой апгрейд произошел в жизни Ирины. Она долгое время занималась макияжем, но открыла в себе любовь к кулинарии и в 2023 году приняла участие в шоу «Адский шеф» (16+). Женщина добралась до пятерки лучших, но выбыла из проекта. Сейчас она работает шеф-поваром в ресторане. Умение вкусно готовить и манипулировать людьми делают ее серьезным соперником.

Если со строгим шефом Ивлевым Ирина смогла найти общий язык, то участники «Выживалити» могут показаться цветочками Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











— Моя цель на проекте — получить максимальное удовольствие от людей, поиграть с ними во все подковерные игры, немного позлодействовать. И, естественно, дойти до финала, получить 10 миллионов и открыть свой ресторан, — планирует Ирина.

Мария Пасека

Среди участников оказалась и четырехкратная призерка Олимпийских игр Мария Пасека. Уйдя из спорта, гимнастка решила посвятить время не только тренировке подрастающего поколения, но и участию в шоу. Так в 2024-м Мария появилась в «Титанах» (18+). Перед стартом «Выживалити», пока другие волнуются за конкуренцию, девушка переживает лишь за свою спину.

Кроме мягкой игрушки Мария везет на шоу свои мускулы Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











— Буду смотреть по технике безопасности, потому что для меня здоровье дороже любых денег, — расставляет приоритеты Мария. — Я из спорта ушла как раз из-за того, что для меня важнее собственное здоровье. Для меня это первый подобный опыт. Тем более что придется жить в непонятных условиях: я даже плед и игрушку с собой взяла, потому что не могу без нее спать, очень затекает спина.