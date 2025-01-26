Рассказывал анекдоты, матерился и плакал на сцене: певец Шура зажег на концерте в Ярославле. Видео

Как прошел концерт Шуры в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле вечером 25 января в «Руки Вверх! Баре» отгремел концерт певца Шуры (18+). В зале было битком: зрители пришли зажечь на выступлении звезды начала нулевых. И неудивительно: организаторы обещали, что артист исполнит хиты — «Твори добро» (12+), «Отшумели летние дожди» (12+), «Холодная луна» (12+) и другие.

Музыка Шуры стала узнаваемой из-за необычной манеры пения — артист сильно шепелявил, что превратилось в своеобразную фишку исполнителя. На своих первых выступлениях артист без зубов появлялся в неоновых лосинах, что отпечаталось в памяти у зрителей. Подробнее о том, как звезда боролся с онкологией и наркозависимостью, мы писали в этом материале.

Зрителей собирали к 18:00. На сцене артист вел себя в привычном стиле, эпатажно. Александр Медведев — так на самом деле зовут певца, заигрывал с публикой, шутил и не стеснялся в выражениях. В какой-то момент он решил рассказать анекдот с пошлой концовкой. А еще уточнил у зрительницы, не колет ли она «Оземпик», признавшись, что сам использует препарат.

Ярославцы зажигали под любимые хиты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Певец много смеялся и пытался поднять настроение толпе. В какой-то момент он распереживался из-за того, как тесно было зрителям в зале.

— Девчонки-мальчишки, вы чего так плотно ******* [блин] встали? Вы там детей мне не нарожайте. Хотя я — за! Мои хорошие, мои любимые, спасибо, что вы такие к нам пришли, — растрогался артист.

Во время концерта в зале было тесно Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Сами зрители отвечали Шуре взаимностью. Фанаты радостно галдели, танцевали под любимые хиты и подпевали артисту. А он, в свою очередь, благодарил зрителей за то, что собрался полный зал.

— И мы всех любим вас, когда в гости приходите! Вы сегодня набились все, что ни потанцевать, ни *****! <…> Поэтому я всех вас люблю! И давайте не будем верить слезам, — обратился к публике артист.

Приехавший исполнитель не оставил без комплиментов столицу Золотого кольца. Он похвалил местные дороги, уточнив, что Ярославль — пятый город, который он посетил в туре.

— Дороги — во! — поднял артист большой палец. — Я должен был вам это сказать. Есть куда походить, есть ресторанчики. Сегодня я на поезд пойду, я на него опоздаю. Всё, молчу, гуляем, поехали!

Толпа подпевала звезде нулевых Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шура даже пустил слезу, приглашая фанатов на сольный концерт. Он рассказал, что скоро ему исполнится 50 лет.

— Приезжайте, будет круто! Я готовлюсь, всё… Сейчас зареву. 50 лет, — исполнитель отвернулся и сдержал слезы. — Так, всё! Гуляем.

Зрители даже принесли плакаты с изображением певца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









