«Мальчишки за ней бегали». Первая учительница Дины Саевой — о том, какой была в школе королева TikTok

Популярный блогер и модель Дина Саева ходила в школу в Екатеринбурге. О том, какой была в детстве королева TikTok, E1.RU рассказала ее первая учительница.
Первой учительницей была Наталья Захаровская. У нее также учились младшие брат и сестра Дины.
Дина Саева — 25-летняя блогер и модель. Настоящее имя — Мадина Исроилова, позже она сменила фамилию на Басаеву. Популярность получила на платформах TikTok, Periscope и Musical.ly. В октябре 2020 года Дина заняла второе место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии российского Forbes.
На данный момент у нее 24,8 миллиона подписчиков в TikTok и более 8 миллионов в Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)
В классе Мадины было всего 15 человек. В основном девочка училась на четверки и пятерки.
— Она всегда была очень активная. Во всем: в учебе, спорте. Ни одно школьное мероприятие не проходило без нее. Эта активность прямо пылала, как говорится. Она всегда была за любой кипеж, — рассказывает Наталья Захаровская. — Проходит концерт — там обязательно будет Мадина, в старших классах она вела все концерты, пела. Если шла «Лыжня России», она ехала впереди планеты всей. Часто помогала мне готовить мероприятия и была всегда там главным действующим лицом.
Я думаю, это качество помогло ей стать такой популярной.
В ноябре прошлого года Дина Саева приезжала в Екатеринбург и заходила в родную школу, на стенах которой даже осталась надпись от поклонника: «Мадина, прости меня!»
В Екатеринбург семья Исроиловых переехала из Таджикистана. В столице Среднего Урала Мадина с отцом, матерью, братом и сестрой жила на съемной квартире. В интервью Forbes блогер рассказывала, что хозяйка жилья выгнала семью на улицу, и приходилось ночевать у друзей и знакомых.
Тяжелым стал 2019 год. После смерти отца Мадине пришлось взять на себя заботу о младших братьях и сестрах.
— Тогда ни телефонов, ни фотоаппаратов не было. Несмотря на это, Мадина просто не могла остаться незамеченной. Почему она стала блогером? У нее сильный голос, она прекрасно пела даже без микрофона. Четкая речь и, конечно, яркая внешность, — продолжает первая учительница Дины. — Но именно целеустремленность помогла ей добиться лучшей жизни. Трудности были в семье, она была самой старшей. Маме было тяжело воспитывать троих детей, и Мадина всегда ей помогала, взяла на себя эту ответственность.
Мадина была старательной и всегда добивалась цели, даже если что-то не получалось. Она такой человек — борец за справедливость.
Следить за успехами Дины у Натальи Захаровской не хватает времени, но иногда ей попадаются в Сети ролики Дины.
— Я увидела ее в коридоре и не могла поверить своим глазам, что она приехала сюда. В обычной кофте, с обычной прической, никаких ярких нарядов. Она говорит: «Наталья Юрьевна, здравствуйте! Вы меня узнали?» Я говорю: «Конечно, узнала», — рассказывает учительница Дины. — Мы сидели здесь в классе, разговаривали. Она совсем не изменилась. Помню, на выпускном в девятом классе она была самой красивой, в шикарном платье. Мы шли вместе, и я восхищалась ее красотой.
То, что она приехала, несмотря на свою популярность, было неожиданно. Мне кажется, в душе она осталась девочкой. Доброй и готовой помогать другим.
А еще Наталья рассказала, что Дина была очень популярна у одноклассников.
— Конечно, мальчишки за ней бегали. Она была и остается очень красивой и яркой. Ее активность всегда притягивала людей, — рассказывает учительница.
При встрече я спросила у нее, как она живет и собирается ли выходить замуж. Ну что-то вроде бы в планах есть.
Она молодец, что не побоялась Москвы и всего добилась, несмотря на сложности. Да и звездность тоже надо пережить. Я так поняла, что у нее какое-то время была депрессия, но она справилась, — добавляет Наталья.
Мадина помогла получить образование брату и сестре. Вся ее семья живет в Москве, где у каждого своя квартира.
Мы писали, что в 2021 году Дина Саева исполнила мечту 92-летней пенсионерки. Бабушке-ветерану было негде мыться, и блогер отправила ей деньги для строительства бани.