«Мальчишки за ней бегали». Первая учительница Дины Саевой — о том, какой была в школе королева TikTok

Посмотрите, как изменилась модель со школьных времен Источник: Филипп Сапегин / Е1.RU











Популярный блогер и модель Дина Саева ходила в школу в Екатеринбурге. О том, какой была в детстве королева TikTok, E1.RU рассказала ее первая учительница.

Первой учительницей была Наталья Захаровская. У нее также учились младшие брат и сестра Дины.

Дина Саева — 25-летняя блогер и модель. Настоящее имя — Мадина Исроилова, позже она сменила фамилию на Басаеву. Популярность получила на платформах TikTok, Periscope и Musical.ly. В октябре 2020 года Дина заняла второе место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии российского Forbes. На данный момент у нее 24,8 миллиона подписчиков в TikTok и более 8 миллионов в Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

В классе Мадины было всего 15 человек. В основном девочка училась на четверки и пятерки.

— Она всегда была очень активная. Во всем: в учебе, спорте. Ни одно школьное мероприятие не проходило без нее. Эта активность прямо пылала, как говорится. Она всегда была за любой кипеж, — рассказывает Наталья Захаровская. — Проходит концерт — там обязательно будет Мадина, в старших классах она вела все концерты, пела. Если шла «Лыжня России», она ехала впереди планеты всей. Часто помогала мне готовить мероприятия и была всегда там главным действующим лицом.

Я думаю, это качество помогло ей стать такой популярной. Наталья Захаровская учительница Дины

В ноябре прошлого года Дина Саева приезжала в Екатеринбург и заходила в родную школу, на стенах которой даже осталась надпись от поклонника: «Мадина, прости меня!»

В Екатеринбург семья Исроиловых переехала из Таджикистана. В столице Среднего Урала Мадина с отцом, матерью, братом и сестрой жила на съемной квартире. В интервью Forbes блогер рассказывала, что хозяйка жилья выгнала семью на улицу, и приходилось ночевать у друзей и знакомых.

Тяжелым стал 2019 год. После смерти отца Мадине пришлось взять на себя заботу о младших братьях и сестрах.

— Тогда ни телефонов, ни фотоаппаратов не было. Несмотря на это, Мадина просто не могла остаться незамеченной. Почему она стала блогером? У нее сильный голос, она прекрасно пела даже без микрофона. Четкая речь и, конечно, яркая внешность, — продолжает первая учительница Дины. — Но именно целеустремленность помогла ей добиться лучшей жизни. Трудности были в семье, она была самой старшей. Маме было тяжело воспитывать троих детей, и Мадина всегда ей помогала, взяла на себя эту ответственность.

Мадина была старательной и всегда добивалась цели, даже если что-то не получалось. Она такой человек — борец за справедливость. Наталья Захаровская учительница Дины

Следить за успехами Дины у Натальи Захаровской не хватает времени, но иногда ей попадаются в Сети ролики Дины.

— Я увидела ее в коридоре и не могла поверить своим глазам, что она приехала сюда. В обычной кофте, с обычной прической, никаких ярких нарядов. Она говорит: «Наталья Юрьевна, здравствуйте! Вы меня узнали?» Я говорю: «Конечно, узнала», — рассказывает учительница Дины. — Мы сидели здесь в классе, разговаривали. Она совсем не изменилась. Помню, на выпускном в девятом классе она была самой красивой, в шикарном платье. Мы шли вместе, и я восхищалась ее красотой.

То, что она приехала, несмотря на свою популярность, было неожиданно. Мне кажется, в душе она осталась девочкой. Доброй и готовой помогать другим. Наталья Захаровская учительница Дины

Фото из выпускного альбома 4-го «Б» класса, 2011 год Источник: Наталья Захаровская

А еще Наталья рассказала, что Дина была очень популярна у одноклассников.

— Конечно, мальчишки за ней бегали. Она была и остается очень красивой и яркой. Ее активность всегда притягивала людей, — рассказывает учительница.

При встрече я спросила у нее, как она живет и собирается ли выходить замуж. Ну что-то вроде бы в планах есть. Наталья Захаровская учительница Дины

Она молодец, что не побоялась Москвы и всего добилась, несмотря на сложности. Да и звездность тоже надо пережить. Я так поняла, что у нее какое-то время была депрессия, но она справилась, — добавляет Наталья.

Мадина помогла получить образование брату и сестре. Вся ее семья живет в Москве, где у каждого своя квартира.

Еще несколько архивных фотографий с Диной Саевой Источник: Наталья Захаровская











Здесь будущая звезда выступает на уроке толерантности Источник: Наталья Захаровская









