Выиграл генетическую лотерею: как сегодня выглядит самый красивый мальчик в мире

В 13 лет мальчик уже попал в Forbes и сразу с титулом «Самого красивого в мире» Источник: wfranklynmiller/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Уильям Франклин-Миллер не делал тысячу операций и не продавал душу дьяволу (хотя за последнее ручаться не будем), но это не помешало ему в 13 лет стать самым красивым мальчиком в мире по версии журнала Forbes. Богатые родители, бесконечные конкурсы красоты или, может быть, связи с нужными людьми? Рассказываем, что помогло маленькому мальчику влюбить в себя миллионы людей по всему миру.

Источник: Городские порталы

Уильям родился в 2004 году в семье врача и модели. Его отец, Энди Франклин, успел поработать в нескольких командах Великобритании по регби и легкой атлетике, в Олимпийской команде по гребле. Но по его стопам сын не пошел. А вот карьера матери (пусть и мимолетная), Шеннон Франклин-Миллер, заинтересовала мальчишку куда больше.

Многие считают, что «кукольная» внешность досталась мальчику от матери, но мы таких кукол не встречали Источник: wfranklynmiller/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Впрочем, как тут было не заинтересоваться, когда мама сама втянула тебя на скользкую дорожку модельного бизнеса. Шеннон Франклин-Миллер, бесконечно влюбленная в своего сынишку и считающая его самым красивым ребенком на свете, наделала снимков еще совсем юного мальчонки и разнесла их по всем знакомым агентам. Так уже в четыре года Уильям начал протаптывать себе тропинку в мир гламура.

Источник: wfranklynmiller/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Модельная подработка Уильяма, впрочем, долгое время оставалась незамеченной. Но когда он пошел в школу, мать на 1 Сентября разрешила ему вести блог. Так некогда благовоспитанный мальчик начал играть в орлянку, связался с подписчиками и покатился.

Источник: wfranklynmiller/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Мать Уильяма пыталась было также делать ставку на двух других своих детей, но до популярности старшего брата им оказалось далековато.

У Уильяма есть младший брат и сестра — Ноа и Сиена. Они также пошли по пути блоггинга и ведут свои странички с детства Источник: wfranklynmiller/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Тем временем Уильям в 2016 году докатился до пика своей популярности. А всё благодаря неизвестной ему школьнице из Японии. Парень буквально разбил сердце девчонке, и она опубликовала его фото у себя на странице, подписав: «Самый красивый мальчик на планете». На следующее утро парень проснулся знаменитым.

Источник: wfranklynmiller/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кроме толпы молодых девочек, парня заметили модельные агентства. Уильям стал желанным гостем на шоу, модных фотосессиях, получил роли (пусть и второстепенные) в кино. В частности, вы могли видеть его в сериалах «Соседи» (12+), «Стрела» (18+) и «Джек Айриш» (16+).

Слава подростка оказалась действительно международной, он стал желанным гостем за границей Источник: wfranklynmiller/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 13 лет Уильям получил звание «Самого красивого мальчика в мире» не только по мнению каких-то-там-девочек, но и по версии журнала Forbes. За этим последовали многочисленные фотосессии в глянце. Он снимался для журнала Behind The Blinds Issue, попал на обложку Vogue. С ним заключали контракты Emporio Armani, Ami, Farfetch и другие громкие бренды.

На 2024 год парень не состоит в отношениях, чем вызывает много вопросов Источник: wfranklynmiller/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Уильям никогда не был обделен женским вниманием, но ни об одних отношениях парня доподлинно не известно. Ему приписывали романы с разными актрисами и блогершами, но парень оставлял все вопросы о личной жизни без комментариев — лишь периодически публиковал фотографии с красивыми девушками, чем порождал только новые слухи.

Одна из опубликованных фотографий Уильяма с актрисой Лили Чи, которая легко могла стать причиной слез их фанатов Источник: wfranklynmiller/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас Уильяму 20 лет, он продолжает дефилировать на подиуме, посещать светские мероприятия и участвовать в фотосессиях, но в душе мечтает стать архитектором.

Возможно, о смене профессии он начал задумываться из-за того, что с годами растерял свое мальчишеское обаяние. Ряды его подписчиков начали заметно редеть, а в Сети всё чаще стали появляться комментарии пользователей, которые считают его абсолютно обычным. Оно и понятно — теперь со страницы мальчика с ангельским личиком на всех смотрит какой-то небритый мужик. Пусть и со взглядом, способным выстрелить в самое сердце.

Источник: wfranklynmiller/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Симпатичный. Но, на мой взгляд, примерно в его возрасте Матвей Лыков поинтереснее будет», — пишет один из пользователей в Сети.

«Фото не передает харизмы, а сериалы с ним не встречались. Нормальный парень, для всех свои критерии красивости», — подмечает девушка в Сети.

«В детстве был действительно красивым, сейчас совершенно обычный», — разочарованы поклонницы.