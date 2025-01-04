Гороскоп на 2025 год от Василисы Володиной: кто разбогатеет, а кого ждет любовь

Год только наступил, но уже хочется узнать, что он для нас приготовил. С каким настроением входить в 2025 год и к каким переменам быть готовым — обо всём этом для каждого знака рассказала астролог Василиса Володина.
Овен
Уже с начала 2025 года Овнов ждут большие изменения в жизни. Но нужно помнить, что главная опора — вы сами. Астролог советует наметить план действий вплоть до 2026 года и никуда не спешить.
— Быстрые методы в достижении новых целей работать не будут. А вот спокойно, постепенно и не спеша вы сможете продвигаться вперед, — рекомендует Василиса Володина. — И независимо от возраста любой Овен почувствует себя в этом году серьезнее, ответственнее, старше и немного реалистичнее, приземленнее в своих взглядах на жизнь. Укрепляйте дух, ничего не бойтесь, как бы ни было страшно расставаться с прошлым.
В первую половину года представителей знака ждут крупные траты, после июня не исключен переезд — возможно, поближе к природе. Также у Овнов ожидается кардинальная смена круга общения, что освежит их восприятие. Старшему поколению в 2025 году рекомендуется уделить внимание здоровью, особенно опорно-двигательному аппарату.
Телец
Новые высоты в карьере и бизнесе ждут в 2025 году Тельцов. Возможна смена работы, открытие собственного дела, и даже выход на пенсию станет лишь поводом для дополнительного заработка. В первой половине года ожидается большой поток задач, но не бойтесь отпустить вожжи и попросить помощи — делегирование еще никому не навредило.
— У вас есть возможности хорошо заработать на том, что у вас уже есть. Положить деньги на выгодный депозит, пройти курс игры на бирже, начать сдавать бабушкину квартиру и т. д. Но риск потерь и неоправданных трат тоже ходит где-то очень близко, — обращает внимание астролог.
Семейные Тельцы будут отстаивать личные границы, а одиноким нужно будет научиться проводить время с самим собой и стать независимыми. В течение года следите за здоровьем и питанием для поддержания тонуса.
Близнецы
Близнецы решатся на кардинальные преображения, начиная от пластических операций, заканчивая сменой гардероба. Грядут перемены и в окружении, Близнецам предстоит разорвать все токсичные отношения, которые тянут их назад. Появится необходимость в независимости, как финансовой, так и профессиональной.
— В начале года советую разбираться с глобальными профессиональными целями, снять розовые очки, трезво оценить себя и обстоятельства, а начиная с лета есть возможность уже нащупать новые направления движения. Желание отстаивать свои права будет таким ярким, что некоторые из Близнецов решатся в течение года на судебное разбирательство для того, чтобы добиться признания своей правоты, — советует астролог.
Во второй половине года может начать ломаться техника, особенно следите за транспортом, гаджетами и компьютером. Меняйте всё только на новые модели, они прослужат долго.
Рак
2025 год у Раков будет идти по возрастающей. Если зимой всё пройдет без изменений, то весна будет полна напряженных моментов, а к лету грядут большие изменения, особенно в работе. Толчком станет смена руководства, а для Раков-предпринимателей — сотрудничество с государственными органами.
— Деньги вкладывайте осмотрительно, в образование, в бизнес, от которого ожидаете отдачи. Думайте про большое будущее, но не отрывайте ног от земли, — советует астролог.
В начале года лучше не заводить новых знакомств, а вот вторая половина года благоприятствует, чтобы встретить вторую половинку.
— Захочется больше общаться, выходить на светские профессиональные мероприятия, жизнь станет более насыщенной и радостной. Если вы одиноки, с лета начинайте активно знакомиться, вы заметите, что стали привлекать гораздо больше внимания противоположного пола, чем раньше, — рассказала Володина.
Вторая половина года улучшит самочувствие и настроение, однако главное — научиться поддерживать себя и свою энергию, что будет важно в будущем.
Лев
Львов ждет энергетический подъем и внутренние трансформации, которые начались еще в предыдущие годы.
— В течение всего года вы небыстро, но неуклонно движетесь к своему благосостоянию. Будет возможность избавиться от ощущения недостатка денег, если не нахватаете новых долгов, конечно, и не будете тратить направо и налево всё заработанное. Не стесняйтесь экономить и жить по средствам. Ваша корона от этого не потеряет своего сияния, — рекомендует Василиса Володина.
Свое внимание стоит уделить созданию нового круга общения. А чтобы достичь всего намеченного, Львам потребуется поддерживающий партнер. В конце года рекомендуется не перенапрягаться, следить за здоровьем, особенно тем, кто родился в конце июля, обращая внимание на артериальное давление и сердечно-сосудистую систему.
Дева
Девы очень много работали предыдущие годы, и 2025-й — возможность достичь небывалых высот. Со второй половины года у представителей знака появится больше свободы в принятии решения, начиная от планирования своего дня до организации рабочей команды. Но вместе с этим придет большая нагрузка, с которой предстоит справиться.
— Ловите шансы профессионального успеха в первой половине двадцать пятого года. Он не возникает на ровном месте, конечно, его основу вы уже заложили в предыдущем году. А сейчас будет наконец надежда увидеть явленный результат своих трудов, получить долгожданное признание, — подметила Василиса Володина.
В личной жизни 2025 год обещает быть более романтичным: Девы смогут найти достойных партнеров и установить новые контакты. Для тех, кто в отношениях, завершается период конфликтов и недопонимания, и отношения становятся теплее. В целом год воспринимается с надеждой на улучшение как в личной, так и в профессиональной сферах.
Весы
В 2025 году Весам будет очень важно, какой человек рядом с ним. У их второй половинки могут быть сложности на работе, проблемы со здоровьем или моральным состоянием, и крайне важно, чтобы Весы смогли их поддержать, но не полностью раствориться в проблемах. Встреча с новым партнером поможет проверить, насколько вы готовы принимать взрослые решения.
— Вы будете склонны идеализировать всех, кто попадается на вашем жизненном пути, особенно новых знакомых, думать о них в превосходной степени, ощущать такое родство душ, открываться высоким чувствам, — говорит Василиса Володина. — Но есть риск, что партнер затуманит вам взгляд, очарует, но попытается повесить на вас все свои проблемы и сложности.
Год для Весов во многом связан с детьми. Те, кто никогда их не хотели, откроют в себе сильное желание завести. А уже состоявшиеся родители будут вынуждены вкладываться в своих чад. Не исключена возможность открыть семейный бизнес.
Скорпион
Скорпионам предстоит сепарироваться от родителей и пересмотреть жизненные установки, которые появились еще в детстве. Некоторые представители знака захотят независимости от семейных связей. Личная жизнь Скорпионов станет стабильной и без сюрпризов.
— Если раньше партнер чудил и странненько себя вел или одиноким Скорпиошам попадались всё время какие-то оригиналы и бесперспективно постоянные длительные отношения, то сейчас, с середины 2025 года, больше будет понятных, хороших, правильных людей вокруг вас. А постоянный партнер станет как-то адекватней, что ли, — рассказала Василиса Володина.
У Скорпионов появится возможность заработать, но не исключены риски, придется просить денег, брать кредиты или научиться инвестировать. В 2025 году вы можете затеять большой ремонт или переезд. Но таская коробки и занимаясь другим трудом, будьте аккуратны, есть риск получить травмы.
Стрелец
У Стрельцов на первое место выйдет личная жизнь. Если вы уже давно в отношениях, то пришло время их узаконить. Одиноким Стрельцам тоже не следует отчаиваться, 2025 год удачный для того, чтобы продолжать романтические встречи. А еще в этом году вы столкнетесь с абсолютно новыми людьми, которые могут стать отличными спутниками по жизни.
— Вы познакомитесь не просто с новым человеком, а с новым типом людей, с новым типом потенциальных партнеров. Будьте открыты, даже если человек, напротив, кажется вам удивительным, странным и никого похожего вы до сих пор не встречали. Кстати, вместе с некоторыми приключениями в личной жизни вторая половина года усиливает вашу энергичность, — советует астролог.
Успех ждет Стрельцов не только в личной жизни, но и на рабочем фронте. Необходимо осознать свое положение и начать искать пути преодоления внутренних преград. Но с осторожностью доверяйте людям: бизнес-партнер, босс или обычный знакомый может вас использовать в своих целях.
Козерог
Инфляция, финансовые трудности, социальные изменения — Козерогам по плечу всё. В 2025 году родным и близким особенно потребуется помощь представителей знака. Но с покупкой своего жилья Василиса просит повременить.
— Я настоятельно призываю к осторожности во всех делах, имеющих отношение к недвижимости, дому, к ремонту, к реконструкции жилья в течение 2025 года. Всё это напрашивается, но, если вы втянетесь, вас засосет водоворот не только больших трат, но и непомерных усилий, когда ради ипотеки приходится вкалывать на трех работах, — рассказал астролог.
На любовном фронте Козерогов тоже ждут приятные перемены. Те, кто давно в отношениях, могут получить предложение руки и сердца. А одинокие Козероги во второй половине года смогут завязывать серьезные знакомства на долгие годы. Но во всей пучине семейных хлопот важно не забывать о своем здоровье — правильно питаться и находить время на отдых.
Водолей
Властные и харизматичные — именно такими будут видеть окружающие Водолеев в 2025 году. Вы можете смело требовать повышения по службе, открывать собственный бизнес и начать развивать личный бренд — звезды благоприятствуют.
— Возрастает самостоятельность, хочется, чтобы ваша жизнь зависела только от вас самого и ни от кого больше, и вы далее готовы брать на себя больше ответственности, — делится астролог. — В связи с высоким уровнем нагрузки ближайшие месяцы будут и физически энергозатратными, и психоэмоционально стрессовыми, — подмечает астролог и рекомендует заручиться поддержкой и опорой со стороны близких людей.
Многим Водолеям важно пересмотреть восприятие жизни, избавиться от прошлого и запустить личные перемены, начиная с внешности и здоровья.
Рыбы
Год начнется для Рыб с разрешения давних проблем. Улучшатся отношения с близкими, и появится возможность увеличить заработок. Особенно это относится к Рыбам, которые занимаются творческими профессиями.
— Оставляйте в стороне свою бескорыстность и жертвенность. Начинайте думать о себе и работать на себя, привлекать внимание, подчеркивать свои достоинства и таланты, — советует Рыбам Василиса.
В начале года также возможен крупный ремонт или расширение дома, всё это будет удачным для уюта, но потребует больших затрат. Середина июня принесет улучшения в личной жизни — попробуйте завести новые знакомства на концерте или в театре. Для желающих завести детей это время может быть удачным.