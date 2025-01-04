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Развлечения обзор Гороскоп на 2025 год от Василисы Володиной: кто разбогатеет, а кого ждет любовь

Гороскоп на 2025 год от Василисы Володиной: кто разбогатеет, а кого ждет любовь

Судьбоносные перемены никого не обойдут стороной

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Глоток свежего воздуха или новые трудности — 2025 год не обойдется без сюрпризов

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Год только наступил, но уже хочется узнать, что он для нас приготовил. С каким настроением входить в 2025 год и к каким переменам быть готовым — обо всём этом для каждого знака рассказала астролог Василиса Володина.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Уже с начала 2025 года Овнов ждут большие изменения в жизни. Но нужно помнить, что главная опора — вы сами. Астролог советует наметить план действий вплоть до 2026 года и никуда не спешить.

— Быстрые методы в достижении новых целей работать не будут. А вот спокойно, постепенно и не спеша вы сможете продвигаться вперед, — рекомендует Василиса Володина. — И независимо от возраста любой Овен почувствует себя в этом году серьезнее, ответственнее, старше и немного реалистичнее, приземленнее в своих взглядах на жизнь. Укрепляйте дух, ничего не бойтесь, как бы ни было страшно расставаться с прошлым.

В первую половину года представителей знака ждут крупные траты, после июня не исключен переезд — возможно, поближе к природе. Также у Овнов ожидается кардинальная смена круга общения, что освежит их восприятие. Старшему поколению в 2025 году рекомендуется уделить внимание здоровью, особенно опорно-двигательному аппарату.

2

Телец

Новые высоты в карьере и бизнесе ждут в 2025 году Тельцов. Возможна смена работы, открытие собственного дела, и даже выход на пенсию станет лишь поводом для дополнительного заработка. В первой половине года ожидается большой поток задач, но не бойтесь отпустить вожжи и попросить помощи — делегирование еще никому не навредило.

— У вас есть возможности хорошо заработать на том, что у вас уже есть. Положить деньги на выгодный депозит, пройти курс игры на бирже, начать сдавать бабушкину квартиру и т. д. Но риск потерь и неоправданных трат тоже ходит где-то очень близко, — обращает внимание астролог.

Семейные Тельцы будут отстаивать личные границы, а одиноким нужно будет научиться проводить время с самим собой и стать независимыми. В течение года следите за здоровьем и питанием для поддержания тонуса.

3

Близнецы

Близнецы решатся на кардинальные преображения, начиная от пластических операций, заканчивая сменой гардероба. Грядут перемены и в окружении, Близнецам предстоит разорвать все токсичные отношения, которые тянут их назад. Появится необходимость в независимости, как финансовой, так и профессиональной.

— В начале года советую разбираться с глобальными профессиональными целями, снять розовые очки, трезво оценить себя и обстоятельства, а начиная с лета есть возможность уже нащупать новые направления движения. Желание отстаивать свои права будет таким ярким, что некоторые из Близнецов решатся в течение года на судебное разбирательство для того, чтобы добиться признания своей правоты, — советует астролог.

Во второй половине года может начать ломаться техника, особенно следите за транспортом, гаджетами и компьютером. Меняйте всё только на новые модели, они прослужат долго.

4

Рак

2025 год у Раков будет идти по возрастающей. Если зимой всё пройдет без изменений, то весна будет полна напряженных моментов, а к лету грядут большие изменения, особенно в работе. Толчком станет смена руководства, а для Раков-предпринимателей — сотрудничество с государственными органами.

— Деньги вкладывайте осмотрительно, в образование, в бизнес, от которого ожидаете отдачи. Думайте про большое будущее, но не отрывайте ног от земли, — советует астролог.

В начале года лучше не заводить новых знакомств, а вот вторая половина года благоприятствует, чтобы встретить вторую половинку.

— Захочется больше общаться, выходить на светские профессиональные мероприятия, жизнь станет более насыщенной и радостной. Если вы одиноки, с лета начинайте активно знакомиться, вы заметите, что стали привлекать гораздо больше внимания противоположного пола, чем раньше, — рассказала Володина.

Вторая половина года улучшит самочувствие и настроение, однако главное — научиться поддерживать себя и свою энергию, что будет важно в будущем.

5

Лев

Львов ждет энергетический подъем и внутренние трансформации, которые начались еще в предыдущие годы.

— В течение всего года вы небыстро, но неуклонно движетесь к своему благосостоянию. Будет возможность избавиться от ощущения недостатка денег, если не нахватаете новых долгов, конечно, и не будете тратить направо и налево всё заработанное. Не стесняйтесь экономить и жить по средствам. Ваша корона от этого не потеряет своего сияния, — рекомендует Василиса Володина.

Свое внимание стоит уделить созданию нового круга общения. А чтобы достичь всего намеченного, Львам потребуется поддерживающий партнер. В конце года рекомендуется не перенапрягаться, следить за здоровьем, особенно тем, кто родился в конце июля, обращая внимание на артериальное давление и сердечно-сосудистую систему.

6

Дева

Девы очень много работали предыдущие годы, и 2025-й — возможность достичь небывалых высот. Со второй половины года у представителей знака появится больше свободы в принятии решения, начиная от планирования своего дня до организации рабочей команды. Но вместе с этим придет большая нагрузка, с которой предстоит справиться.

— Ловите шансы профессионального успеха в первой половине двадцать пятого года. Он не возникает на ровном месте, конечно, его основу вы уже заложили в предыдущем году. А сейчас будет наконец надежда увидеть явленный результат своих трудов, получить долгожданное признание, — подметила Василиса Володина.

В личной жизни 2025 год обещает быть более романтичным: Девы смогут найти достойных партнеров и установить новые контакты. Для тех, кто в отношениях, завершается период конфликтов и недопонимания, и отношения становятся теплее. В целом год воспринимается с надеждой на улучшение как в личной, так и в профессиональной сферах.

7

Весы

В 2025 году Весам будет очень важно, какой человек рядом с ним. У их второй половинки могут быть сложности на работе, проблемы со здоровьем или моральным состоянием, и крайне важно, чтобы Весы смогли их поддержать, но не полностью раствориться в проблемах. Встреча с новым партнером поможет проверить, насколько вы готовы принимать взрослые решения.

— Вы будете склонны идеализировать всех, кто попадается на вашем жизненном пути, особенно новых знакомых, думать о них в превосходной степени, ощущать такое родство душ, открываться высоким чувствам, — говорит Василиса Володина. — Но есть риск, что партнер затуманит вам взгляд, очарует, но попытается повесить на вас все свои проблемы и сложности.

Год для Весов во многом связан с детьми. Те, кто никогда их не хотели, откроют в себе сильное желание завести. А уже состоявшиеся родители будут вынуждены вкладываться в своих чад. Не исключена возможность открыть семейный бизнес.

8

Скорпион

Скорпионам предстоит сепарироваться от родителей и пересмотреть жизненные установки, которые появились еще в детстве. Некоторые представители знака захотят независимости от семейных связей. Личная жизнь Скорпионов станет стабильной и без сюрпризов.

— Если раньше партнер чудил и странненько себя вел или одиноким Скорпиошам попадались всё время какие-то оригиналы и бесперспективно постоянные длительные отношения, то сейчас, с середины 2025 года, больше будет понятных, хороших, правильных людей вокруг вас. А постоянный партнер станет как-то адекватней, что ли, — рассказала Василиса Володина.

У Скорпионов появится возможность заработать, но не исключены риски, придется просить денег, брать кредиты или научиться инвестировать. В 2025 году вы можете затеять большой ремонт или переезд. Но таская коробки и занимаясь другим трудом, будьте аккуратны, есть риск получить травмы.

9

Стрелец

У Стрельцов на первое место выйдет личная жизнь. Если вы уже давно в отношениях, то пришло время их узаконить. Одиноким Стрельцам тоже не следует отчаиваться, 2025 год удачный для того, чтобы продолжать романтические встречи. А еще в этом году вы столкнетесь с абсолютно новыми людьми, которые могут стать отличными спутниками по жизни.

— Вы познакомитесь не просто с новым человеком, а с новым типом людей, с новым типом потенциальных партнеров. Будьте открыты, даже если человек, напротив, кажется вам удивительным, странным и никого похожего вы до сих пор не встречали. Кстати, вместе с некоторыми приключениями в личной жизни вторая половина года усиливает вашу энергичность, — советует астролог.

Успех ждет Стрельцов не только в личной жизни, но и на рабочем фронте. Необходимо осознать свое положение и начать искать пути преодоления внутренних преград. Но с осторожностью доверяйте людям: бизнес-партнер, босс или обычный знакомый может вас использовать в своих целях.

10

Козерог

Инфляция, финансовые трудности, социальные изменения — Козерогам по плечу всё. В 2025 году родным и близким особенно потребуется помощь представителей знака. Но с покупкой своего жилья Василиса просит повременить.

— Я настоятельно призываю к осторожности во всех делах, имеющих отношение к недвижимости, дому, к ремонту, к реконструкции жилья в течение 2025 года. Всё это напрашивается, но, если вы втянетесь, вас засосет водоворот не только больших трат, но и непомерных усилий, когда ради ипотеки приходится вкалывать на трех работах, — рассказал астролог.

На любовном фронте Козерогов тоже ждут приятные перемены. Те, кто давно в отношениях, могут получить предложение руки и сердца. А одинокие Козероги во второй половине года смогут завязывать серьезные знакомства на долгие годы. Но во всей пучине семейных хлопот важно не забывать о своем здоровье — правильно питаться и находить время на отдых.

11

Водолей

Властные и харизматичные — именно такими будут видеть окружающие Водолеев в 2025 году. Вы можете смело требовать повышения по службе, открывать собственный бизнес и начать развивать личный бренд — звезды благоприятствуют.

— Возрастает самостоятельность, хочется, чтобы ваша жизнь зависела только от вас самого и ни от кого больше, и вы далее готовы брать на себя больше ответственности, — делится астролог. — В связи с высоким уровнем нагрузки ближайшие месяцы будут и физически энергозатратными, и психоэмоционально стрессовыми, — подмечает астролог и рекомендует заручиться поддержкой и опорой со стороны близких людей.

Многим Водолеям важно пересмотреть восприятие жизни, избавиться от прошлого и запустить личные перемены, начиная с внешности и здоровья.

12

Рыбы

Год начнется для Рыб с разрешения давних проблем. Улучшатся отношения с близкими, и появится возможность увеличить заработок. Особенно это относится к Рыбам, которые занимаются творческими профессиями.

— Оставляйте в стороне свою бескорыстность и жертвенность. Начинайте думать о себе и работать на себя, привлекать внимание, подчеркивать свои достоинства и таланты, — советует Рыбам Василиса.

В начале года также возможен крупный ремонт или расширение дома, всё это будет удачным для уюта, но потребует больших затрат. Середина июня принесет улучшения в личной жизни — попробуйте завести новые знакомства на концерте или в театре. Для желающих завести детей это время может быть удачным.

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