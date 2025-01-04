Гороскоп на 2025 год от Василисы Володиной: кто разбогатеет, а кого ждет любовь

Уже с начала 2025 года Овнов ждут большие изменения в жизни. Но нужно помнить, что главная опора — вы сами. Астролог советует наметить план действий вплоть до 2026 года и никуда не спешить.

— Быстрые методы в достижении новых целей работать не будут. А вот спокойно, постепенно и не спеша вы сможете продвигаться вперед, — рекомендует Василиса Володина. — И независимо от возраста любой Овен почувствует себя в этом году серьезнее, ответственнее, старше и немного реалистичнее, приземленнее в своих взглядах на жизнь. Укрепляйте дух, ничего не бойтесь, как бы ни было страшно расставаться с прошлым.

В первую половину года представителей знака ждут крупные траты, после июня не исключен переезд — возможно, поближе к природе. Также у Овнов ожидается кардинальная смена круга общения, что освежит их восприятие. Старшему поколению в 2025 году рекомендуется уделить внимание здоровью, особенно опорно-двигательному аппарату.