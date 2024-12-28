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Развлечения подробности «Туфта, а не школа»: фанаты остались недовольны выбором победительницы «Пацанок»

«Туфта, а не школа»: фанаты остались недовольны выбором победительницы «Пацанок»

Финал девятого сезона шоу без малого ждали четыре месяца

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1 комментарий

Создателей шоу точно нельзя обвинить в нетолерантности

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В сентябре стартовал девятый сезон проекта «Пацанки» (18+), или третий — «Новые пацанки» (18+), как они стали называться после перезапуска. В этот раз юные бунтарки начали свой путь с Таиланда. Создатели отправили их туда, чтобы девушки научились выживать в экстремальных условиях под руководством Димы Масленникова.

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После встряски и проверки на прочность новоиспеченные ученицы поехали в саму школу леди, где каждую неделю проходили испытания и работали с психологом. К девушкам также не забывали приглашать знаменитостей для воодушевляющих бесед. Например, в сезоне засветился певец Стас Пьеха, победительница прошлого сезона Кира Медведева и победительница шоу «Большие девочки» (18+) Лилит Хачатрян. О том, как изменилась последняя, мы рассказали подробнее в другом нашем материале.

Каждую неделю выносили приговор — достойна ученица остаться или ее пора уехать домой — трое судей: бессменный директор Лаура Лукина, консультант по международному этикету Татьяна Полякова и преподаватель по культуре речи Наталья Козелкова.

После длинного отбора до финала дошли четыре участницы: Роксана Коллинз, Софья Кульгавая, Мафтуна Абдиева и Оксана Нецветаева. Победу одержала Роксана.

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Роксана родилась в 2000 году в городе Иваново. На проекте девушка рассказала, что она жила без отца, и ее мать не упускала возможности сказать, как она жалеет о появлении Роксаны на свет. Со слов девушки, она также подвергалась домогательствам и насилию со стороны сожителей своей матери. В подростковом возрасте к проблемам в семье добавилась травля в школе из-за цвета кожи. Всё это стало причиной, что Роксана начала торговать запрещенными веществами.

На шоу Роксана пришла как «Биг мамми», которая не готова подстраиваться под других. Конфликты, драки и притирки — всё это было, как только участница сошла на остров в Таиланде, и не закончилось в стенах школы. Роксана справлялась с зависимостями, училась общаться с людьми и боролась с детскими травмами. И судьи оценили все ее старания, подарив победную золотую брошь и приз 1 000 000 рублей.

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Но поклонники шоу остались явно недовольны победой Роксаны и предпочли бы увидеть на первом месте другую ученицу.

— Самое необдуманное решение преподавателей за все сезоны, — считает фанат шоу.

— В лучших традициях «Пацанок» побеждает тот, кто вел себя как горилла, бросался и избивал всех и в финале ведет себя как одуванчик. Вместо девочек, которые реально психически преодолели себя и зависимости, — негодует зрительница.

— Где подписать петицию, чтобы у Рокс было 4-е место? Неважно, кто на первом, главное — не она, — спрашивает Александра Ревякина.

— Фу, блин, Роксана, какой победитель???? Оксана — вот девочка, которая достойна победы! Соню я бы уже давно выгнала, ведет себя как королева Снежная, вечно недовольна. Туфта, короче, а не школа, — пишет Евгения Архипова.

А как вы считаете, достойна Роксана победы?

Да, с самого начала за нее болела!
Нет, победить должна была другая финалистка
Мою фаворитку выгнали еще до финала
Не смотрела 9-й сезон «Пацанок» (18+)
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Как всегда толерантный набор белый,черный жёлтый.
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