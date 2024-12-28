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Развлечения Новый год — 2025 «Наступает спокойное время»: таролог дала прогноз на 2025 год

«Наступает спокойное время»: таролог дала прогноз на 2025 год

Какие изменения в жизни нас ожидают в ближайшие 12 месяцев

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5 комментариев
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Перед началом Нового года всегда трепетно представлять, какие планы осуществляться и что изменится в жизни каждого за предстоящие 365 дней.

Предлагаем вам вместе с тарологом из Ярославля Еленой Петровой узнать, какие испытания и возможности принесет 2025 год.

Каким будет год?

У многих вошло в традицию, подводя итоги прошедшего года, удивляться, что со временем жизнь становится только сложнее. По словам эксперта, 2025-й будет исключением.

— Общей картой года можно назвать 11 аркан, символизирующей справедливость. Достаточно ровный, спокойный. Он внимательно смотрит на все происходящие события как бы со стороны, не принимая участия самостоятельно, — отметила таролог Елена Петрова. — О характеристике года можно сказать, что он будет спокойным. Без серьезных взлетов и падений.

При этом нельзя сказать, что год пройдет гладко и без сложностей. Но все испытания окажутся под силу каждому.

— Паш Жезлов — мягкий аркан, который говорит о мелких делах, суете. Когда мы захотим сделать что-нибудь незначительное, нас будут встречать препятствия. Чем это хорошо — препятствия будут, но несложные, — рассказала таролог.

«Очищение, освобождение и возможности»

По прогнозу специалиста, неожиданности 2025 год нам не готовит. Все будет размеренно и стабильно.

— Башня — с одной стороны негативный аркан, но каждая карта читается и в негативную и в положительную сторону, — пояснила Елена Петрова. — Башня дает очищение, освобождение и возможность начать что-то с начала. Иначе говоря, этот аркан расчищает путь для новых свершений, чтобы из жизни ушло то, что нас тяготит. Из хорошего следующий год нам подарит освобождение от ненужных отношений, ресурсов, вещей.

К концу 2025 года мы придем к устойчивости.

— Двойка Пентаклей — год даст нам совместить то, что раньше не удавалось. Например, когда у человека есть работа и хобби и он хочет уделять время одновременно двум этим аспектам жизни. Если раньше не могли совместить два направления, то в 2025 году это получится, и получится гармонично. Этот год поможет найти баланс, — рассказала таролог.

Согласно картам Таро, получается, что 2025-й год принесет в нашу жизнь стабильность.

— Если честно, я ожидала от прогноза «ложки дегтя», но пока я ее не вижу, — рассказала таролог Елена Петрова.

<p>Елена Петрова </p><p>Елена Петрова </p>

Конфликты, недопонимания — все это уйдет. Наступает более спокойное время.

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Комментарии
5
Гость
1 час
все уходят в алко-нарко марафон, выжившие будут ждать инагурации Трампа
Гость
22 минуты
Ну ребята ПаЖ , а не Паш жезлов,хахаха. А теперь стирайте как всегда мой коммент. И идите учить язык.
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