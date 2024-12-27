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Развлечения Новый год — 2025 мнение «Не будет корпоратива — какое счастье»: сотрудник жестко высказался о новогодних гуляниях

«Не будет корпоратива — какое счастье»: сотрудник жестко высказался о новогодних гуляниях

Не все любят отдыхать с теми, с кем работают

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5 комментариев

Корпоративные вечеринки — что может быть прекраснее! Или ужаснее?

Источник:

До Нового года остались считанные дни. И прямо сейчас проходит множество корпоративных праздничных мероприятий, которые работодатели устраивают для своих сотрудников. Далеко не всем нравится так развлекаться.

Наши коллеги из 63.RU публикуют колонку своего читателя, который каждый год вынужден ходить на корпоративы через «не хочу». Чтобы не обижать коллег, автор попросил не публиковать его имя и место работы. Далее — от первого лица:

— Дух новогодних корпоративов витает в воздухе. Давно заказаны все банкетные залы и ангажированы ведущие. То тут, то там ловишь обрывки разговоров о записях к парикмахерам, новых платьях/туфлях (это от дам) и «чего на корпорат брать будем?» (от мужиков). А я искренне радуюсь, что вся эта суета сует проходит мимо меня. Впервые за долгие годы у меня появилась уважительная причина пропустить корпоратив, который в нашей организации почему-то считается обязательным для всех, — я угодил на больничный. И не надо мне сочувствовать, лучше порадуйтесь. У меня не будет корпоратива — какое счастье!

Что же мне не нравится в корпоративах, где, казалось бы, тебя поят, кормят и развлекают за счет работодателя? За свою профессиональную жизнь я посетил достаточное их количество, чтобы быть уверенным — они не несут ровным счетом ничего хорошего.

Первое. Какими бы иллюзиями не тешил себя начальник вашей конторы, рабочий коллектив — это люди, которые зачастую не получают удовольствия от неформального общения друг с другом. Они объединились только потому, что в данный момент им так удобнее зарабатывать на жизнь. Многие возразят — неправда, у нас отличная команда, мы все друг друга любим! Ну ок, это прекрасно. Значит, ваша организация переживает свой романтический период. Уверяю вас, он закончится. И дай бог, чтобы вы о нем вспоминали с радостью, а не с тоской. Так что не стоит заставлять людей отдыхать с теми, кого они и так видят чаще, чем свои семьи, своих друзей.

Второе. Вы никогда не угодите всем. Если устроите корпоратив в одном месте, кто-то обязательно скажет, что лучше бы в другом. Если поставите на стол «Русский стандарт», найдется тот, кто посетует, что это не «Белуга». Если диджей поставит Supersonic, кто-то тут же захочет «Руки Вверх!». Это пресловутое «лучше бы» неизбежно будет витать на вашем празднике и портить его.

Третье. Будет стыдно. Там, где есть алкоголь, неизбежны какие-то непотребства. Кто-то напьется и упадет в салат, кто-то будет смешно плясать и станет звездой соцсетей и внутренних чатиков, кого-то застанут обжимающимися в гардеробе, а кто-то уснет в туалете и придется ломать дверь, чтобы его вытащить. Потом, на работе, автору непотребства будет стыдно, потому что это все видели. И остальным будет стыдно за то, что они это видели. И как-то всем вместе придется с этим дальше жить и работать.

Четвертое. В конце концов, это бесполезная трата денег. Потраченное на корпоратив вполне могло бы оказаться в конвертиках для сотрудников, а будет бездарно пропито и съедено. Плюс личные траты сотрудниц на наряды и прически. Все разговоры о сплочении коллектива — мифы, потому что команды создаются не на пьянках, а во время совместной работы над общей задачей.

Как в таком случае отмечать Новый год на работе? Очень просто. Короткое собрание, на котором руководитель подводит итоги, озвучивает достижения, раздает конверты, отмечая вклад каждого сотрудника в общее дело. Потом небольшой фуршет — так, по бокалу шампанского. Кто захочет продолжить — организуется сам. Кто не захочет — пойдет к тем, кого он любит: семье, друзьям, собаке. К любимому хобби или в любимый бар. А после Нового года все снова встретятся на работе. И никому не будет стыдно.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Новый год Корпоратив Вечеринка Рабочие моменты
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Комментарии
5
Гость
59 минут
а мы даже праздновать не умеем и не хотим по человечески, полностью разобщённые и не любящие друг друга существа👎👎👎
Гость
55 минут
никогда не понимал этого явления. люди приходят на работу зарабатывать деньги. все остальное, это лирика. если на работе друзья, можно в гости позвать
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