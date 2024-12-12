«Участвую ради дочери»: рыбак из Ярославля пытается выиграть 10 млн в эктремальном шоу на ТВ

Николай Алексеев снялся в шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» Источник: alexeevnikolai / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Трое ярославцев попали в экстремальном шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+) на телеканале СТС. Однако до шестого выпуска дошел только один из них — 38-летний Николай Алексеев.

У Николая — необычное хобби, которое пригодится любому на необитаемом острове. Этот навык поможет ему продержаться и точно не оставит голодным.

— У меня очень сильная зависимость, я — рыболов, — рассказал ярославец на съемках. — Рыбалкой я начал заниматься где-то лет с пяти. У меня стаж больше 33 лет. Я стал серебряным призером Кубка России по ловле рыбы со льда.

Изначально в игру взяли 80 участников со всей России. Всех разделили на три лагеря в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. В своих командах они должны выжить на необитаемом острове, проходя испытания, которые им приготовили организаторы и звездный ведущий Дмитрий Масленников. Тот, кто выиграет, получит приз в 10 миллионов рублей.

Николай победил в состязании, где надо было проявить силу Источник: телешоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+), выпуск 6 от 8 декабря 2024 года, СТС / Rutube.ru











К шестому выпуску из 80 участников выстояли только 22. В их числе и Николай. До финала остается еще не одно испытание, но он уже распланировал, куда потратит выигрыш.

— У меня периодически бывают такие моменты, что я задумываюсь, для чего вообще живу, для чего мне дальше двигаться, — откровенно рассказал ярославец. — Меня начинает мотивировать тот факт, что у меня есть дочь, для которой нужно как можно больше попытаться сделать в этой жизни. Участвую в этом проекте в большей части ради нее. Я бы хотел деньги, которые выиграю, потратить на создание капитала. Для того, чтобы дочь могла пойти учиться куда она захочет.

В случае победы Николай также хотел бы направить средства на увеличение популяции рыб.

— Еще одна моя мечта — поспособствовать развитию и сохранению популяции каких-нибудь интересных рыб из Красной книги, — признался Николай.

Я готов на всё. Если кто-то у меня сейчас спросит, что я готов делать. Вот готов на всё. А дальше уже будем разбираться по ситуации. Никлай Алексеев участник шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»