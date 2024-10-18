«Сильно давят на психику»: ярославец, разбивший голову на шоу «Суперниндзя», вернулся на проект

Ярославец принял участие в экстремальном шоу Источник: «Суперниндзя» / rutube.ru











36-летний Виталий Лаврентьев из Ярославля прошел в полуфинал экстремального шоу на СТС «Суперниндзя» (16+). Это было большой мечтой для спортсмена. Несколько лет он безуспешно пытался попасть на программу. Один из кастингов даже закончился ЧП.

В 2022-м, на этапе проб в шоу, Виталий Лаврентьев упал с турника и получил травму головы, руки и ноги. Врачи запретили возвращаться в спорт. Но это ярославца не остановило. Через боль он продолжил тренировки и, наконец, попал на съемки «Суперниндзя».

Про путь от больничной койки до участия в экстремальном состязании — в этом материале.

Травма и восстановление

Один прыжок разделил жизнь Виталия Лаврентия на «до» и «после». После падения с турника травмы были настолько серьезными, что врачи не давали шансов на полное восстановление. Виталию полностью запретили физические нагрузки.

— Я давно старался попасть в «Суперниндзя». Хотел побеждать, выигрывать, быть первым. Но я упал головой и сломал себе в двух местах голову и пальцы на ноге, — рассказал Виталий на съемках шоу. — Очнулся уже в больнице. Меня выключило полностью. Мне поставили диагноз — черепно-мозговая травма средней степени тяжести. Врач сказал, что если бы на миллиметр вправо или влево я бы повредился, то всё было бы очень плачевно.

Восстановление было долгое. Первое время с болью давались любые телодвижения, что уж говорить о занятиях спортом.

— Любая физическая активность крайне трудно давалась. Но меня это не остановило, — отметил ярославец. — Врач поначалу сказал, что вообще ничего практически нельзя. Я нарушил все запреты и потихоньку начал сначала отжиматься. Потом подключил подтягивания, потом брусья и бег. Я считаю, что я восстановился полностью.

В разговоре с 76.RU Виталий Лаврентьев признался, что никогда не рассматривал вариант бросить спорт.

Второй раз решил принять участие в шоу, потому что никогда не останавливаюсь на достигнутом. Для меня любая неудача — это ценный опыт стать сильнее и впредь не допускать такие ошибки. Виталий Лаврентьев Участник третьего сезона «Суперниндзя»

Сын пошел по стопам отца

У Виталия спортивная семья: жена и сын также занимаются гонками с препятствиями. Пока ярославец восстанавливался после травмы, 10-летний Сережа Лаврентьев решил исполнить мечту папы и сам принял участие в детском сезоне экстремального шоу. Правда, в финал попасть ему так и не удалось.

Семья Виталия во всём его поддерживает. Но второй раз отпускать его на программу, зная, насколько это опасно, они боялись.

— Моя любимая супруга сначала отговаривала от участия в «Суперниндзя». Но я ее переубедил. Объяснил, что я живу этим спортом и верен ему. Жена меня любит и видит, как для меня важна моя мечта, — поделился в разговоре с корреспондентом 76.RU Виталий Лаврентьев.

А сын был очень доволен, так как он сам участник первого сезона «Суперниндзя. Дети» (12+). Мы с ним заключили спор — кто дальше пройдет на шоу. Виталий Лаврентьев Участник третьего сезона «Суперниндзя»

Работа vs спорт

По профессии Виталий Лаврентьев — программист. Несмотря на рабочую загруженность, ярославец находит время на ежедневные тренировки.

— Работе ниндзя тренировки не мешают. Занимаюсь примерно 5–6 раз в неделю. В Ярославле есть своя федерация гонок с препятствиями и прекрасный спортивный клуб, где можно отработать разные виды трасс. Так как раз тренировался победитель первого сезона «Суперниндзя. Дети» Валерий Шубин.

Съемки «Суперниндзя» проходили в Минеральных водах. Звездными ведущими в новом сезоне стали блогер Дима Масленников, профессиональный регбист Василий Артемьев и артистка, участница шоу «Голос» (12+) Валерия Астапова.

— Самое сложное на шоу, помимо трассы, — ночные съемки. В это время организм уже спит, а камеры и зрители сильно давят на психику, — признался ярославец.