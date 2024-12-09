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Развлечения «„Матушка“ — открытие года». Татьяна Куртукова — о перепевках ее песен в откровенных костюмах и грядущем хите

«„Матушка“ — открытие года». Татьяна Куртукова — о перепевках ее песен в откровенных костюмах и грядущем хите

Певица упомянула, что часто смотрит творчество поклонников в соцсетях

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1 комментарий

Татьяна «Матушка» Куртукова рассказала журналистам, как относится к перепевкам своих песен в откровенных нарядах

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Татьяна Куртукова, известная по песне «Матушка», после концерта «Новая песня года» (12+) в дворце «Мегаспорт» в Москве дала небольшое интервью. За сценой певица немного рассказала о себе и ответила на вопросы журналистов.

У артистки спросили про связь русских народных мотивов в ее песнях и современного звучания. Оказалось, Татьяна Куртукова занимается фольклором с семи лет.

— Эта органика фольклора уже живет во мне, я всю жизнь этим занимаюсь, и из себя это не искореню, и не хочу даже этого делать, — заявила автор хита «Матушка». — Вот такое вот переплетение, в принципе, естественным путем получается.

У певицы спросили, смотрит ли она танцы и перепевки фанатов. Куртукова ответила, что ей приятно такое выражение любви к ее песням. Она старается всячески поддерживать творчество поклонников.

— Это всегда очень приятно, и по мере возможностей я всё это стараюсь постить. Правда, приятно. И хочется, на самом деле, поддержать творчество людей, эту некую самобытность, — ответила певица Татьяна Куртукова.

Очень много кто исполняет мои песни, не только «Матушку». Это и танцевальные номера, и вокальные номера. Я всегда любуюсь!

Татьяна упомянула, что иногда встречает критику творчества ее фанатов — например, когда костюм в ролике с перепевкой более откровенный, чем того ожидается от музыкальной дорожки.

— Встречаю критику в адрес тех, кто немножко такие… Неожиданные номера делает на мои песни. Там, ну, какая-нибудь современная хореография в более откровенных костюмах, чем зритель ожидает. Но не знаю, я как-то поддерживаю всех в своем творчестве. В любом случае, это не нарушает какие-то рамки морально-этических норм — мне кажется, если люди так самовыражаются, если они так чувствуют, то почему нет? — добавила Куртукова.

Татьяна Куртукова поведала, что не против любых проявлений творчества ее фанатов, если оно «не нарушает рамки морально-этических норм»

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«Открытием года» Татьяна Куртукова назвала свою собственную песню — ту самую «Матушку», ставшую вирусной в соцсетях.

— Сейчас это будет, наверное, звучать нескромно, я просто объективно назову «Матушку», — не поскромничала певица. — И здесь я хочу еще раз поблагодарить автора, который ее написал уже очень давно, — это Петр Александрович Андреев. Благодаря ему вообще мы эту песню можем слышать и наблюдать меня на сцене с этой песней. Поэтому благодарю его.

И думаю, что да, конечно, «Матушка» — это открытие года.

Татьяна Куртукова ответила, какую песню считает «открытием года» (спойлер: свою)

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Артистка добавила, что не расстроится, если вдруг в следующем году у нее не будет хита. Более того, она в таких категориях о своей музыке не мыслит.

— Я не думаю о том, «взлетит» это или «не взлетит». Нет у меня в этом плане меркантильного интереса, просто я делаю музыку от души. Наверное, это и есть искусство. Самое главное — мне от этого получать удовольствие, — рассказала Татьяна Куртукова.

Я делаю то, что мне нравится. И есть аудитория, которая любит мою музыку, не только песню «Матушка». Для этого я и творю.

Так что второй «Матушки» в грядущем году может и не быть!

Татьяна Куртукова — о том, что будет делать, если в следующем году она хита не напишет

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Артистка также упомянула, что ее приглашают и на концерты «старой гвардии», и на выступления «новой школы». Ей, в свою очередь, комфортно и там, и там.

— Получается, что я участвую и в тех концертах, и в других концертах. Мне комфортно везде! Потому что самое главное, что я встречаю теплый прием зрителя и теплые проводы зрителя, — призналась певица Куртукова.

Куртукова также рассказала, где ей комфортнее — среди артистов, «которых все знают», или среди молодежи

Источник:

О том, как прошел концерт «Новая песня года» (12+), после которого Татьяна Куртукова дала интервью журналистам, MSK1.RU рассказывал в режиме онлайн. Там вы найдете и ее песни, и выступления Полины Гагариной, Леонида Агутина и многих других звезд.

ПО ТЕМЕ
Татьяна Куртукова Матушка Песня Новая песня года
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1
Гость
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