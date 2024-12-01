Астролог Василиса Володина назвала главных счастливчиков декабря: гороскоп для всех знаков зодиака

Вот и наступил последний месяц года. Кто-то по традиции скоро начнет подводить итоги, но не торопитесь с выводами — декабрь еще способен подкинуть вам событий, которые пусть и не перечеркнут достижения предыдущих месяцев, но как следует их подкорректируют. Чего ждать от декабря разным знакам зодиака, рассказала астролог Василиса Володина.
Овен
Конец года для представителей этого знака зодиака астролог называет временем медленным и болотистым. Всё потому, что в первых же числах декабря Марс, ваша главная планета, начинает буксовать и идет ретроградно.
— Тем, у кого есть дети, придется сосредоточиться на их делах, особенно если дети — школьники или студенты, — говорит Василиса Володина. — Вероятно, кто-то из детей может проявить инициативу учиться за границей или поведает вам о других своих планах, которые не очень-то совпадают с вашими ожиданиями. Шансы найти компромисс есть. Скорее всего, к концу декабря всё придет к некоторому пониманию, но вообще за этот месяц Овнам придется пересмотреть многие из своих планов.
К тем, у кого нет детей, могут вернуться поклонники из прошлого или захочется возобновить когда-то оставленное хобби. Для владельцев бизнеса это очень активный месяц, который стоит посвятить усовершенствованию своего продукта. По словам астролога, это лучше, чем запускать что-то новое.
— Конец декабря вернет в жизнь ситуации конца ноября и необходимость совершить какое-то сверхусилие для того, чтобы их разрешить. Вообще, ближайшие три месяца для Овнов экстраважны, — подытоживает Василиса.
Телец
Тельцы последний месяц года посвятят самореализации, дому и напряженному метанию между этими двумя сферами жизни.
— Скорее всего, многие Тельцы уже представляют масштабы перемен, которые им предстоит прожить в ближайшие годы. Это может быть кардинальная смена профессии или уход в декрет, старт бизнеса или его развитие до желаемых оборотов, — говорит астролог. — С того момента как Марс становится ретроградным в вашем секторе семьи и жилища, отвлекая вас от работы, раздражая или провоцируя споры, которые в этом году не разрешатся, возникают новые ситуации. Возможно, пришла пора перераспределять бытовые обязанности с учетом перемен вашего социального статуса.
Для тех, кто работает в сфере строительства и недвижимости или на госслужбе, декабрь будет месяцем интенсивной работы — непростой, сложной, но результативной.
— Дни с 17 по 21 декабря принесут некоторое облегчение и массу полезных контактов. С 25-го по 30-е настраивайтесь на неожиданные новости от начальства, которые могут перевернуть привычный рабочий ритм жизни с ног на голову, — говорит Василиса Володина.
Близнецы
Для Близнецов декабрь будет самым путанным месяцем всего 2024 года.
— Меркурий и Марс ретроградят одновременно в ваших символических домах отношений и контактов. Знакомиться, договариваться, да и попросту выйти из дома вовремя будет очень сложно, — объясняет астролог. — Зато переделывание, передумывание, перепрошивка жизни будет давать превосходные результаты уже к концу месяца. Я рекомендую не пережевывать сложности в отношениях снова и снова, а попытаться их описать или обсудить с партнером. Подойдет ведение дневника, разговор с подругой, психологом, чтение книг, изучение историй жизни других людей.
Вообще, изучая других, вы можете в это время лучше понять свои отношения. И первые результаты этого понимания будут заметны уже к 17 декабря, а устоится новый тип отношений к следующей весне.
— Дни с 22 по 29 декабря будут напряженными, особенно для тех, кто консультирует или ведет совместный бизнес с кем-то из партнеров, — говорит Володина. — Во многих сожительствующих парах встанет вопрос ребром о свадьбе — женимся или нет. В такие периоды времени сложно отстраниться и посмотреть на ситуацию глобально.
Рак
У Раков в конце года замедлится профессиональная активность. Вы окончательно поймете, что те способы заработка и развития, которыми вы пользовались раньше, в корне не работают, и нужно что-то менять. А что именно — непонятно. А выяснять это в конце года нет ни времени, ни желания.
— Вероятно, многие Раки ощущают, что преграды у них в голове, в том, как они сами смотрят на мир еще чуть ли не с детства, — говорит Володина. — При этом как избавиться от старых программ, как изменить эти вредящие вашему кошельку механизмы, заложенные семьей, национальным менталитетом, еще и сделать это быстро, непонятно. Может навалиться неуверенность в себе или, наоборот, такое понимание, что нужно во всём угождать окружающим. Кто-то из Раков ближе к концу декабря решится на работу с психологом или коучем.
Лев
— С начала декабря Марс становится ретроградным в знаке Льва и создает напряженный аспект с Плутоном. Этот аспект фактически до весны отвечает за напряженность как в личных отношениях, так и в целом за взаимодействие с вашей аудиторией, клиентами, публикой, со всем бизнес-окружением, — рассказывает астролог. — Напряжение продлится не только в декабре, окончательно ситуация разрешится только в следующем году.
Для многих Львов декабрь будет временем влюбленности и свиданий, но вместе с тем — борьбы с окружением. Вам весь месяц придется искать компромисс между любовью и свободой, творчеством и взаимной ответственностью, проявлением себя как уникальной личности и необходимостью учитывать интересы других.
— В результате этого месяца существенно изменится ваше понимание равных отношений, того, что для вас значит любовь, того, как вы хотите ее проявлять и чего ожидаете от отношений, — говорит Василиса Володина. — Процесс непростой, но очень увлекательный, и вы как огненный человек целиком этому процессу отдадитесь, и я уверена, что по итогу многое для себя обретете. Считайте, что каждый час ближайших месяцев очень для вас важен.
Дева
Для Дев декабрь станет месяцем возвращения в самых разных смыслах. Например, для тех, кто находится сейчас в эмиграции, конец года может быть той точкой, в которой вы задумаетесь о возвращении на родину. В семьях, где давно обсуждается переезд, споры о том, надо ли вообще куда-то ехать, возобновятся с новой силой.
— В целом декабрь — самый медленный и тоже путанный месяц года для вас. Вы терпеть не можете неопределенности, но вот она тут как тут, — говорит астролог. — Приходится многое отменять, переделывать, перепланировать, чувствовать себя в подвешенном состоянии. Возможно, кому-то из Дев придется возвращать в рабочий коллектив людей из прошлого. Кому-то придется просить или оказывать помощь, снова и снова объясняя одно и то же всем вокруг. Крепитесь.
Главный совет, который астролог может дать Девам на этот декабрь, — не затевайте больших изменений, воздержитесь от серьезных стартов и фундаментальных решений с серьезными последствиями.
— Желательно посвятить время тому, что вы умеете лучше всего: упорядочиванию уже имеющейся ситуации окружающего мира, уборке вашей реальности, начиная с того момента, когда вы просыпаетесь, до питания и контроля за тем, как вы проводите этот день вообще, как тратите время, — говорит Володина.
К 26-му числу часть бытовых забот удастся разрешить, а всё, что не успели, со спокойной совестью можно переложить на следующий год.
Весы
Для Весов декабрь будет неспешным, удивительно тормозящим и в целом странным месяцем. Сама обстановка заставит вас сбавить скорость, сесть и хорошенько подумать, как вообще дальше жить. Кроме того, многим Весам предстоит определиться со своей ролью в творческом коллективе, в волонтерском или в бизнес-сообществе.
— Кто-то, сам того не осознавая, начнет давить на детей, пытаясь контролировать их круг общения и интересы. Дети взбунтуются, конечно, встав в позу, — говорит Василиса Володина. — Если вы переживаете, что ребенок, уже взрослый, слишком влез в политику, может себе как-то навредить, лучший способ найти общий язык — начать разбираться в политике самому и после этого с ребенком говорить на равных, искать компромиссы.
Творческие Весы в декабре будут искать способы монетизации своего увлечения или профессии. Если вы когда-то уже пытались получать доход от блога или сообщества, но не очень удачно, астролог рекомендует попробовать снова именно в декабре — в этот раз всё обязательно получится.
Скорпион
Для Скорпионов декабрь будет удивительно горячим месяцем. Прежде всего большие подвижки случатся в профессии и на работе.
— Вам предстоит многое переделывать, перезапускать бизнес, доводить до совершенства деловые проекты, размышлять о том, почему вы не там, где хотели бы быть, и что нужно сделать, чтобы получить профессиональное признание, — говорит Василиса Володина. — Возможно, кто-то из Скорпионов решит доучиться или переучиться, но приступите вы к этому уже в следующем году.
Также Скорпионы продолжат искать баланс между семьей и карьерой. Домашние сложности, вполне вероятно, заставят вас сделать шаг назад в самореализации. Кто-то решится уйти с работы и стать домохозяйкой, кому-то придется ухаживать за немолодыми родственниками и поэтому менять рабочий график, кто-то, наоборот, вернется в оставленную профессию в удаленном формате. Другим придется пересмотреть структуру расходов или вернуться к былым средствам заработка.
— А еще ждите повтор ситуаций августа, связанных с детьми, кредитами, ресурсами партнера, сексуальными авантюрами, на которые вы пускались, или ждите последствий принятого тогда рискового решения в бизнесе, — предупреждает Василиса Володина.
Стрелец
Декабрь для Стрельцов будет важным месяцем, вызывающим прежде всего вопросы к самому себе. В том числе о необходимости переучиваться, пересмотреть ранее начатое. Но пока это будет только осознание — действия астролог советует предпринимать не раньше следующего года.
— Вам стоит именно сейчас глубоко разобраться в том, как вас видят другие, как вы хотите, чтобы вас видели, скажем, через полгода, посмотреть на себя со стороны, — говорит Володина. — Для Стрельца это не самая легкая задача, обычно вам довольно того, как видите себя вы сами, и вот сейчас нужно встать на чужую точку зрения.
Помимо этого, к Стрельцам вернутся старые, еще летние ситуации, связанные с семейными конфликтами. Возможно, это вопросы по поводу недвижимости, наследства, отношений с родителями. Вы будете сейчас искать способ поделить ответственность, и этот путь будет тернистым и непростым, потому что никто не спешит идти вам навстречу.
— Окончательно ситуация разрешится только к апрелю 2025 года, — подытоживает Василиса. — Кто-то в итоге решит жить вместе с родителями, кто-то равноценно разделит с мужем бремя ипотеки или ремонта или договорится о том, чтобы ухаживать за кем-то из членов семьи по очереди, а кто-то из Стрельцов решится наконец на поход в ЗАГС или начнет семейный бизнес.
Козерог
Для Козерогов декабрь станет прямым следствием событий ноября. Цель месяца не активные шаги, а самокопание вглубь, тщательное изучение вопроса перед тем, как рвануть вперед с хорошей скоростью уже в январе.
— Месяц хорош, чтобы попробовать запустить тестовую версию чего-то, понимая, что предстоит проанализировать набитые шишки и потом уже стартовать по-настоящему, — объясняет астролог. — Основная тема личной озабоченности — деньги. Но не то чтобы прямой заработок собственным трудом, а, так сказать, прибавочная стоимость. Это могут быть любые виды бизнеса, инвестиций, продажи рекламы от вашей соцсети.
Но в декабре для вас важнее будет стараться даже не заработать, а не потерять накопленное. Параллельно в декабре будут очень важны ситуации августа, связанные со здоровьем, рутиной жизни, бытовухой, привычками, коллективом коллег или подчиненных.
— Может быть, у вас летом была необходимость нанимать и обучать людей, вот сейчас, в декабре, станет очевидно, насколько хорошо вы это сделали, — объясняет астролог.
Водолей
Для Водолеев декабрь будет одним из самых важных месяцев года. Новую реальность он пока не создает, но заставляет окончательно порвать со старой.
— Вот в ноябре Плутон окончательно и бесповоротно вошел в Водолея на ближайшие 20 лет и сразу же расположился напротив Марса в секторе партнерств, брака и публичности, — рассказывает астролог. — Марс развернется вспять, и напряжение между вами как личностью и партнером, настоящим или будущим, будет нарастать вплоть до Нового года. Вам придется переосмыслить все начинания, сделанные в этом году, особенно в сфере профессии, бизнеса, призвания, чужих ресурсов.
Вам будет казаться, что вас бесконечно атакует кто-то со стороны, а вы отбиваетесь от этих нападок. Очень важно тщательно провести работу над былыми ошибками. Вместе с тем вернется ситуация конца лета, связанная с тратами на бизнес или на детей, с нехваткой средств и необходимостью сократить траты.
— Для переделывания чего-либо декабрь подходит как нельзя лучше, а вот чистые листы приберегите до следующего года, — отмечает астролог.
Рыбы
В самом начале декабря планеты норовят принести изменения в тему здоровья, привычек и рабочих обязанностей Рыб.
— Всё, что не очень приятно, всё, что кажется повинностью, будет требовать вашего усиленного внимания до конца года. Не время спешить с решениями о том, куда и как двигаться дальше. Копайте не вширь, а вглубь сейчас, — советует Василиса Володина. — Цифры и таблички, формальности обогащайте духовными смыслами. Высокие идеи превращайте в конкретные дела. В вопросах здоровья лучше всего совместить высокоточную диагностику и нетрадиционные методы лечения, логическое и интуитивное тело и психику, и в этом случае результат будет хорошим, порадует, ну пусть и не сразу, пусть не в этом году.
Астролог также немного раскрывает карты насчет дальнейшего будущего Рыб. По ее словам, в середине следующего года представители этого знака зодиака сделают большой и значимый шаг, после которого ощутят масштабные изменения. И готовить взлетную полосу для них стоит уже сейчас.