Угадайте фильм по декорациям и костюмам: тест для любителей советского кинематографа

Наши архангельские коллеги из 29.RU сходили на выставку «Мосфильм 100: мы и кино», где представлены оригинальные костюмы и реквизит из легендарных советских кинолент. И, вдохновившись, сделали занимательный тест для любителей советских фильмов: попробуйте отгадать, в какой киноленте вы видели костюмы с выставки.