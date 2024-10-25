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Развлечения Персонажи отечественной компьютерной игры «Смута» заговорят голосами известных киногероев

Персонажи отечественной компьютерной игры «Смута» заговорят голосами известных киногероев

Обновленную версию озвучили популярные актеры дубляжа

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В новой версии игры персонажей озвучат популярные актеры дубляжа

Создатели исторической Action/RPG игры «Смута» рассказали, что в новой версии герои заговорят голосами из фильмов «Мстители» и «Хоббит», а также ряда популярных игр разных лет.

— Переозвучивание диалогов связано с грядущим обновлением, в том числе сценария, графики и игровых механик. Голоса главных героев в исполнении известных актеров дубляжа придадут персонажам большую харизму и выразительность, — рассказал Алексей Копцев, генеральный директор «Сайберия Нова».

Актеры дубляжа, супруги Иван Жарков и Анастасия Жаркова известны тем, что озвучивали героев различных популярных компьютерных игр, в том числе Hogwarts Legacy, The Last of Us, Call of Duty, Assassin’s Creed, Far Cry, «Ведьмака» и других. Кроме того, Иван Жарков является официальным голосом актера Криса Хемсворта в России, его голос звучал в фильмах про Мстителей из киновселенной Marvel. Супруга Ивана Анастасия Жаркова озвучивала Пегги Картер — возлюбленную Капитана Америка. Теперь их голосами будут говорить Юрий Милославский и его возлюбленная — Анастасия.

—  В игре «Смута» я озвучиваю героиню Анастасию, и так получилось, что Юрия, ее возлюбленного, озвучивает мой муж Иван. Мы в жизни любим друг друга и здесь будем играть любовь. При подготовке к работе я изучила материалы, посмотрела кат-сцены, летсплеи, наблюдала, как Иван играет. Поэтому могу с уверенностью сказать, что я погрузилась в этот мир. Это принципиально отличается от других моих работ, когда зачастую ты не знаешь, что там будет, как будут выглядеть персонажи, работая на воображении, — рассказала актриса дубляжа Анастасия Жаркова.

В обновленной версии игры иначе зазвучат и другие герои. Киршу озвучит Владимир Паляница (голос Нуидиса Вулко в «Аквамене» и «Лиге справедливости»). Ирэну — Алия Насырова (озвучивала Аду Вонг в игре Resident Evil 4 Remake). Князя Пожарского — Влад Копп (голос Хеймдалла в фильмах про Тора и Голума в «Хоббите»).

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