Персонажи отечественной компьютерной игры «Смута» заговорят голосами известных киногероев

В новой версии игры персонажей озвучат популярные актеры дубляжа Источник: Смута / Vk.com











Создатели исторической Action/RPG игры «Смута» рассказали, что в новой версии герои заговорят голосами из фильмов «Мстители» и «Хоббит», а также ряда популярных игр разных лет.

— Переозвучивание диалогов связано с грядущим обновлением, в том числе сценария, графики и игровых механик. Голоса главных героев в исполнении известных актеров дубляжа придадут персонажам большую харизму и выразительность, — рассказал Алексей Копцев, генеральный директор «Сайберия Нова».

Актеры дубляжа, супруги Иван Жарков и Анастасия Жаркова известны тем, что озвучивали героев различных популярных компьютерных игр, в том числе Hogwarts Legacy, The Last of Us, Call of Duty, Assassin’s Creed, Far Cry, «Ведьмака» и других. Кроме того, Иван Жарков является официальным голосом актера Криса Хемсворта в России, его голос звучал в фильмах про Мстителей из киновселенной Marvel. Супруга Ивана Анастасия Жаркова озвучивала Пегги Картер — возлюбленную Капитана Америка. Теперь их голосами будут говорить Юрий Милославский и его возлюбленная — Анастасия.

— В игре «Смута» я озвучиваю героиню Анастасию, и так получилось, что Юрия, ее возлюбленного, озвучивает мой муж Иван. Мы в жизни любим друг друга и здесь будем играть любовь. При подготовке к работе я изучила материалы, посмотрела кат-сцены, летсплеи, наблюдала, как Иван играет. Поэтому могу с уверенностью сказать, что я погрузилась в этот мир. Это принципиально отличается от других моих работ, когда зачастую ты не знаешь, что там будет, как будут выглядеть персонажи, работая на воображении, — рассказала актриса дубляжа Анастасия Жаркова.