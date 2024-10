Персонажи отечественной компьютерной игры «Смута» заговорят голосами известных киногероев

Актеры дубляжа, супруги Иван Жарков и Анастасия Жаркова известны тем, что озвучивали героев различных популярных компьютерных игр, в том числе Hogwarts Legacy, The Last of Us, Call of Duty, Assassin’s Creed, Far Cry, «Ведьмака» и других. Кроме того, Иван Жарков является официальным голосом актера Криса Хемсворта в России, его голос звучал в фильмах про Мстителей из киновселенной Marvel. Супруга Ивана Анастасия Жаркова озвучивала Пегги Картер — возлюбленную Капитана Америка. Теперь их голосами будут говорить Юрий Милославский и его возлюбленная — Анастасия.