«Любишь ты Алёшку больше, чем меня»: угадайте хиты «Руки Вверх!» по строчке — тест для ярославцев

Песни группы «Руки Вверх!» (12+) — это то, что абсолютно точно хотя бы раз в жизни слышал каждый ярославец. На этих композициях выросли девчонки и мальчишки 90-х, многие знают их наизусть до сих пор. Разбуди ночью строчкой «Крошка моя, я по тебе скучаю», и мы допоем: «Я от тебя письма не получаю».