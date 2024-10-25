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Развлечения тест «Любишь ты Алёшку больше, чем меня»: угадайте хиты «Руки Вверх!» по строчке — тест для ярославцев

«Любишь ты Алёшку больше, чем меня»: угадайте хиты «Руки Вверх!» по строчке — тест для ярославцев

Не стесняйтесь, подпевайте!

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Попробуйте угадать песни группы «Руки Вверх!» — тест

Песни группы «Руки Вверх!» (12+) — это то, что абсолютно точно хотя бы раз в жизни слышал каждый ярославец. На этих композициях выросли девчонки и мальчишки 90-х, многие знают их наизусть до сих пор. Разбуди ночью строчкой «Крошка моя, я по тебе скучаю», и мы допоем: «Я от тебя письма не получаю».

Собрали для вас пятничный тест по песням Сережи Жукова. Давайте проверим, помните ли вы «Алешку» (16+) и «18 мне уже» (16+).

ТЕСТ
Песни

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