Тест для самых внимательных: только поклонники фильма «Брат» ответят на все 11 вопросов

Данила Багров в конце 1990-х стал национальным героем. С виду простой парень и не слишком разговорчивый дембель, приехав в Ленинград, разворошил осиное гнездо местных бандитов. За его похождениями следила почти вся страна, кто-то пересматривал «Брата» не один десяток раз. И с каждым новым просмотром можно было узнать что-то новое. А вас можно назвать поклонником «Брата» или вы посмотрели и забыли?
Разомнемся на чем попроще. На какую песню группы «Наутилус Помпилиус» снимают клип в «Брате»?
«На берегу безымянной реки»
«Крылья»
«Дыхание»
«Колеса любви»
В каком году родился Данила Багров? Он называет год своего рождения милиционеру
1969
1972
1975
1978
Кем был отец Данилы Багрова?
Милиционером
Военным
Директором рынка
Вором-рецидивистом
В музыкальном магазине, куда зашел Данила за «Крыльями» «Наутилуса», их не оказалось. Но было два других альбома: один — за 75 800, другой — за 78 000 рублей (да, тогда всё было еще в тысячах). Что за альбомы?
«Титаник на Фонтанке» и «Отчет за 10 лет»
«Переезд» и «Наугад»
«Князь тишины» и «Атлантида»
«Невидимка» и «Родившийся в эту ночь»
Как у Данилы появился первый пистолет?
Брат подарил
Выменял у Гофмана
Отобрал у рэкетира
Купил у Фашиста
Где живет Виктор Багров?
Набережная реки Мойки, д. 1, кв. 8
Улица Блохина, д. 15, кв. 6
Лиговский проспект, д. 47, кв. 36
Улица Малая Конюшенная, д. 5, кв. 48
Гофман, по его собственному признанию, живет, чтобы опровергнуть одну поговорку. Какую?
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
Что русскому хорошо, то немцу — смерть
Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого жена верна
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке
Как звали мужа Светки, который ее поколачивал?
Иван Арнольдович
Филипп Филиппович
Павел Евграфович
Андрей Куприянович
Что сделал Данила, чтобы «не забалдеть» на вечеринке, куда его пригласила оттопыриться Кэт?
Выпил молоко
Съел шоколад
Подышал свежим воздухом
Выпил сырое яйцо
Сколько Данила отдал за ружье?
700 тысяч рублей
Миллион рублей
1,2 миллиона рублей
1,5 миллиона рублей
Куда Данила посоветовал устроиться брату?
В милицию
На кладбище
В магазин компакт-дисков
На рынок