Тест для самых внимательных: только поклонники фильма «Брат» ответят на все 11 вопросов

Данила Багров в конце 1990-х стал национальным героем. С виду простой парень и не слишком разговорчивый дембель, приехав в Ленинград, разворошил осиное гнездо местных бандитов. За его похождениями следила почти вся страна, кто-то пересматривал «Брата» не один десяток раз. И с каждым новым просмотром можно было узнать что-то новое. А вас можно назвать поклонником «Брата» или вы посмотрели и забыли?