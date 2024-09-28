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Развлечения тест Быстрый тест на молодость мозга: попробуйте решить головоломку за 5 секунд

Быстрый тест на молодость мозга: попробуйте решить головоломку за 5 секунд

Тренировать мозг может быть чрезвычайно увлекательно

430
4 комментария

Прелесть нашего теста в том, что вы можете пройти его в любой обстановке, даже в очереди

Говорят, чтобы мозг дольше сохранял свою активность, нужно его регулярно тренировать. И если этим не заниматься, то близок тот час, когда вы познакомитесь с деменцией лицом к лицу. Такое знакомство нам ни к чему, поэтому мы предпочтем пройти одну из головоломок, которая поможет одновременно проверить, как сохранился наш мозг, и определить склонность к деменции.

Задача проста: перед вами картинка с четырьмя шлангами, но только один из них наполняет ведро водой. Попробуйте найти, какой именно, а потом честно ответьте на вопрос, сколько времени вам понадобилось на поиск решения.

ТЕСТПройден 132 раза
1 / 1

Рассказывайте, сколько времени вам понадобилось, чтобы найти тот самый шланг

  • 5 секунд

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  • Не получилось найти

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Комментарии
4
Инженер1
1 час
Я в городе идиократии.
manrayhon@mail.ru
1 час
Тест для идиотов?
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