Быстрый тест на молодость мозга: попробуйте решить головоломку за 5 секунд

Говорят, чтобы мозг дольше сохранял свою активность, нужно его регулярно тренировать. И если этим не заниматься, то близок тот час, когда вы познакомитесь с деменцией лицом к лицу. Такое знакомство нам ни к чему, поэтому мы предпочтем пройти одну из головоломок, которая поможет одновременно проверить, как сохранился наш мозг, и определить склонность к деменции.
Задача проста: перед вами картинка с четырьмя шлангами, но только один из них наполняет ведро водой. Попробуйте найти, какой именно, а потом честно ответьте на вопрос, сколько времени вам понадобилось на поиск решения.
Рассказывайте, сколько времени вам понадобилось, чтобы найти тот самый шланг
5 секунд
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