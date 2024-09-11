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На турнике — с 4 лет: школьник, выигравший 2 млн на СТС, рассказал о подготовке к шоу. Видео

Валерий Шубин прошел трассу «Суперниндзя» с лучшим результатом

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Валера перешел в пятый класс. В учебе он также преуспевает, учится на 4 и 5

11-летний ярославец Валерий Шубин победил в популярном телевизионном шоу на СТС «Суперниндзя. Дети» (12+) и выиграл 2 миллиона рублей и спортивную площадку для города. Ее торжественное открытие прошло в Юбилейном парке Ярославля 8 сентября.

На что семья хочет потратить выигранные деньги и в чем секрет силы Валеры — в этом материале.

История участия ярославца Валерия Шубина в шоу на СТС

Что за проект «Суперниндзя. Дети»?

Новый проект «Суперниндзя. Дети» — продолжение шоу, участниками которого выступают школьники. Это перезапуск программы «Суперниндзя» (16+), в которой нужно пройти полосу препятствий, продемонстрировав спортивную подготовку и выносливость. С начала сезона в испытаниях принимают участие более ста детей, в их числе были четверо ярославцев. Ведущие шоу детского сезона — блогер Дмитрий Масленников, актриса Равшана Куркова и профессиональный регбист Василий Артемьев.

В ниндзя-спорт пришел случайно

Помимо ниндзя-спорта Валера занимается футболом

Победу Валеры в шоу нельзя назвать удачей. Мальчик с раннего детства занимается спортом и развивает выносливость. А всё началось с домашних тренировок.

— Лет с 4 папа Валеры научил его подтягиваться, залезать на канаты, — рассказала 76.RU мама мальчика Майя Шубина. — Дома устраивались мини-турниры со старшим братом на количество подтягиваний. Такая любовь к турнику появилась с ранних лет.

К гонкам с препятствиями Валера пришел не сразу: сначала начал заниматься гимнастикой, плаванием, ходил на батуты, увлекался воркаутом. Потом мама показала ему ролик из соцсетей, где дети прыгают на необычной площадке и преодолевают препятствия (это была запись тренировок секции по ниндзя-спорту).

Воркаут — уличная гимнастика, состоящая из простых упражнений с собственным весом тела на брусьях и турниках.

— Физические данные у него были хорошие, тренировки с папой дома не прошли даром. Когда мы пришли на гонки с препятствиями, Валера выделялся среди своих сверстников. Конечно, ему понравилось, что тренер сразу стал хвалить и что у него всё получалось, — поделилась мама Валеры Майя.

Валера занимается гонками с препятствиями с 9 лет. За два года у него набрался немалый список побед в соревнованиях, в том числе всероссийских. Поскольку он уже «крутился» в спортивном сообществе, то знал заранее о запуске нового проекта «Суперниндзя. Дети». Еще до объявления кастинга Валера решила участвовать в шоу.

«Мы понимали, что он пройдет в финал»

Съемки шоу проходили в мае 2024 года в Минеральных Водах

Заявку на участие в шоу «Суперниндзя. Дети» Шубины отправили в конце 2023 года.

— Нужно было заполнить информацию о спортивных достижениях ребенка, увлечениях, интересах и приложить видео со спортивными навыками. Только после этого в феврале 2024 года нас пригласили на кастинг в Реутов, — поделилась мама Валеры Майя.

О результатах кастинга узнали за неделю до съемок. Они проходили в Минеральных Водах весной 2024 года. К соревнованиям мальчик готовился основательно: три раза в неделю ходил на групповые занятия по ниндзя-спорту, а также ежедневно занимался дома по персональной программе, разработанной папой.

Тренировки по гонкам с препятствиями проходят у Валеры три раза в неделю

— Было понятно, что одних тренировок по гонкам с препятствиями недостаточно для хорошей физической формы, поэтому где-то с зимы Валера с папой ежедневно подтягивались по 30 раз, — отметила мама.

Победить в шоу мальчику также помогла хорошая подготовка в прохождении разных видов трасс. Их папа Валеры мастерил собственноручно.

Тренажеры для площадки папа Валеры смастерил собственноручно

— Приезжая на разные междугородние соревнования в Москву, Питер, Реутов, мы замечали, что у них на трассах больше препятствий. У нас на площадке таких вообще нет. Папа у нас строитель, поэтому мы брали мерки с деталей тренажеров и делали такие же сами, — рассказала мама Валеры Майя.

Финал прошел 7 июля 2024 года

Сомнений в успехе сына у родителей не было. Валера уверенно проходил трассы и был лидером в шоу среди участников своей возрастной категории.

— Мы давно участвуем на соревнованиях и понимали, какой у Валеры уровень, — отметила мама, вспоминая свои эмоции во время финала в шоу. — В своем возрасте он один из лидеров. Последний год он участвует не со своим возрастом, а соревнуется с ребятами постарше и входит в пятерку лучших до 14 лет. Мы понимали, что, скорее всего, он пройдет в суперфинал, если ничего экстренного не случится.

После победы он расплакался перед камерами

Осознание победы пришло не сразу. Съемки проходили поздно ночью, поэтому силы были на пределе.

— Первые эмоции: «Наконец это всё закончилось», — мама рассказала о первых мыслях, когда огласили победителя шоу. — Последний съемочный день был очень долгий. Крайний забег в суперфинале был уже под утро. Мы были уставшие уже к моменту оглашения победителей. Мы показали на камеры свою радость, а внутри какой-то эйфории уже не было, потому что мы были подуставшими. По Валере было видно, что он даже на вопросы ответить не мог.

По словам Валеры, разговоры на камеру и интервью были самым сложным на этапе прохождения шоу. Школьника выматывали и долгие ожидания на съемках.

На что потратят выигранные 2 млн

Валерий Шубин стал победителем 1-го сезона «Суперниндзя. Дети»

Победив в шоу «Суперниндзя. Дети», Валера получил приз в 2 миллиона рублей. Помимо этого, мальчик стал лидером зрительских симпатий и выиграл для Ярославля спортивную площадку по типу той, что проходят участники шоу.

Мама мальчика утверждает, что за лето он немного потерял в форме

На что потратить приз, семья еще не решила. У Валеры материальных желаний немного, их семья отчасти уже успела осуществить.

— Когда его на съемках спросили, он сказал, что хочет новый телефон и поехать в лагерь. Поэтому его ведущий переспросил: «Валер, ты свой лагерь откроешь?» То есть у него нет осознания этой суммы, — отметила мама юного спортсмена. — Конечно, мы всё это сделали, обновили Валерию телефон, съездили отдохнуть. Сейчас хотим отложить деньги на будущее. На его развитие и образование.

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Вход для всех желающих свободный

Останавливаться на достигнутом Валера не планирует. С нового учебного года он хочет начать профессионально заниматься футболом. А главная мечта — попасть на международный спортивный турнир.

Мечтаю поучаствовать в соревнованиях, где будет представлен весь мир.

А если получится осуществить мечту, то после этого школьник хочет стать тренером.

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СТС Шоу Суперниндзя. Дети Суперниндзя Дети ТВ-шоу
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Комментарии
7
Гость
11 сентября 2024, 08:46
Еще один ребенок лишенный детства.
Гость
11 сентября 2024, 08:46
причём тут ниндзя ? Основной деятельностью ниндзя были заказные убийства и диверсии.
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