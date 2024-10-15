Как мощное полнолуние 17 октября скажется на вас: без последствий не обойдется

В ближайшее время Луна будет особенно красива и огромна, но это не единственные ее качества Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Только мы выдохнули после осеннего коридора затмений, как на нас надвигается новое астрономическое и астрологическое событие — мощное полнолуние в знаке Овна. Его еще называют Луной охотника. И без последствий оно не обойдется.

Что такое Луна охотника

Луной охотника (также известной как Охотничья Луна) называют первое полнолуние, которое наступает следом за Урожайной Луной — ближайшим по дате к осеннему равноденствию полнолунием. В Северном полушарии, то есть в том числе на территории России, это явление наступает осенью, в Южном — весной. В 2024 году Охотничья Луна произойдет 17 октября в 14:26 мск.

Что интересно, за Охотничьей Луной наблюдали еще наши предки. Ко времени ее появления крестьяне заканчивали собирать урожай, чтобы к следующему полнолунию поля были убраны. Благодаря этому охотники могли без проблем увидеть зверей, рыщущих в поисках пищи перед зимовкой. Кроме того, в это время Луна восходит сразу после заката, а садится на рассвете, из-за чего ночами достаточно светло, и охотники могли выслеживать дичь даже в поздний час. А еще каждый охотник желал знать, что несет осеннее полнолуние. Но если раньше с астрологией дела обстояли неважно, то теперь знания о положении планет и их влиянии на человека шагнули далеко вперед.

Чего ждать от Луны охотника в 2024 году

Во-первых, Охотничья Луна — это красиво. Ближе всего к горизонту она появляется на закате. Именно в это время можно оценить ее впечатляющий размах: из-за эффекта иллюзии Луны спутник Земли выглядит особенно большим, а из-за атмосферной рефракции приобретает красивый оранжевый оттенок. Так что если вы будете свободны на закате, выйдите на улицу о оцените красоту.

Во-вторых, Охотничья Луна определенно окажет влияние на людей с астрологической точки зрения. Прежде всего потому, что она в этот период будет в знаке Овна.

— Это принесет повышенную импульсивность, поспешность, граничащую с опрометчивостью, — говорит астролог Марина Тихонова. — Поэтому дела, требующие точности и продуманности, лучше отложить. В противном случае вы рискуете пропустить деталь, на первый взгляд кажущуюся незначительной, и в дальнейшем этот недосмотр может привести к негативным последствиям, например к срыву важных переговоров и договоров.

Кроме того, во время полнолуния 17 октября есть вероятности конфронтаций, которые могут привести к несчастным случаям. Люди могут быть раздражительными и тревожными, что несет за собой конфликты и неадекватное поведение.

Что можно и нельзя делать в полнолуние 17 октября

— В этот период лучше быть аккуратными с острыми предметами и внимательно следить за своим здоровьем, особенно если у вас есть проблемы с сердцем, — говорит Марина Тихонова. — Не начинайте выяснять отношения с другими людьми и не встревайте в конфликты. Лучше проведите время спокойно в кругу семьи или в компании друзей.

Кроме того, ближайшее полнолуние не лучшее время для того, чтобы отправляться в путешествия или дальнюю дорогу, брать деньги в долг или одалживать их. Также нежелательно делать операции и перенапрягаться.

А вот чем заняться можно и даже нужно, так это экспериментами с внешностью, реализацией амбициозных проектов, налаживанием отношений (как с любимыми и друзьями, так и с партнерами), творчеством, спортом. В общем, Охотничья Луна в 2024 году — это за всё хорошее и против всего плохого.