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Развлечения «Суперниндзя» «Супруга говорила, что не отпустит»: двое ярославцев снялись в экстремальном телешоу

«Супруга говорила, что не отпустит»: двое ярославцев снялись в экстремальном телешоу

За какой приз они поборются

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Ярославцы снялись в экстремальном шоу на СТС

Двое ярославцев стали участниками второго сезона экстремальном шоу «Суперниндзя» (16+) на СТС. Директор филиала страховой компании Олег Бобков и IT-специалист Виталий Лаврентьев поборются за главный приз 5 миллионов рублей.

—  В новом сезоне взрослого «Суперниндзя» соперниками ярославских героев станут не только российские спортсмены, но и атлеты из Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана и других стран, — рассказали в пресс-службе телеканала.

Шоу «Суперниндзя» — спортивное экстремальное шоу, в котором участников проверяют на выносливость и выдержку, заставляя проходить разной сложности полосы препятствий. Для победы в шоу участникам необходимо пройти отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Победитель получит 5 миллионов рублей.

«Мечтал попасть в проект»

Олег Бобков семь лет занимается ниндзя-спортом

В свободное от работы в страховой компании время 37-летний Олег Бобков ходит на тренировки.

— Семь лет занимаюсь ниндзя-спортом, — рассказал Олег. — В Ярославле есть федерация гонок с препятствиями, тренеры готовили нас специально к кастингу шоу. Один из них, кстати, тренер Валеры Шубина (победителя первого сезона «Суперниндзя. Дети» (12+), — Прим. ред.).

<p>Олег Бобков</p><p>Олег Бобков</p>

Честно, я мечтал попасть в проект с момента его появления, и для меня настоящий праздник — просто быть здесь.

«У нас ниндзя-семья»

У Виталия Лаврентьева вся семья занимается ниндзя-спортом

36-летний Виталий Лаврентьев поехал на съемки экстремального шоу с женой и 9-летним сыном Сережей. Кстати, мальчик ранее сам был участником детского сезона, но до финала не дошел.

— У нас ниндзя-семья: я начал тренироваться, Сережа подхватил, а потом и мама подтянулась, — вспоминает Виталий.

Ярославец пытался попасть в первый сезон шоу, но тогда не сложилось.

— После прошлого кастинга понял, что препятствия делают нас только сильнее, поэтому решил вернуться. Супруга говорила, что ни в коем случае не отпустит. Но приняла, что я верен этому спорту и им живу, — добавил участник шоу.

Съемки телепроекта проходили в Минеральных Водах. Специально для программы «Суперниндзя» была построена площадка в 40 тысяч квадратных метров и 112-метровая полоса с препятствиями. Звездными ведущими в новом сезоне стали блогер Дима Масленников, профессиональный регбист Василий Артемьев и певица и актриса, участница шоу «Голос» (12+) Валерия Астапова.

Ранее мы рассказывали историю 10-летнего Валеры Шубина, который выиграл в шоу «Суперниндзя. Дети» 2 миллиона рублей и спортивную площадку для Ярославля. Подробнее читайте в этом материале.

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