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Город «Суперниндзя» Известно, где установят спортплощадку «Суперниндзя» в Ярославле

Известно, где установят спортплощадку «Суперниндзя» в Ярославле

В СТС назвали дату открытия развлекательной зоны

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1 комментарий

В СТС назвали дату открытия спортплощадки

Стало известно, где в Ярославле откроют экстремальную спортивную площадку от телепередачи «Суперниндзя. Дети» (12+), которую выиграл для города в онлайн-голосовании школьник Валерий Шубин.

— В июле 10-летний ярославец побеждал дважды: выиграл 2 миллиона рублей в шоу СТС и опередил 27 финалистов телепроекта в народном голосовании на сайте канала. Вторая победа школьника означала, что именно в Ярославле телеканал построит уникальную площадку для занятий ниндзя-спортом, — пояснили в пресс-службе телеканала.

«Ниндзя-трассу» по типу той, которую проходят участники шоу, установят в парке Юбилейный в Ленинском районе. Это будет 36-метровая полоса препятствий для детей от 6 лет, оборудованная матами и протекторами. Торжественное открытие назначено на 8 сентября.

Что за телешоу

«Суперниндзя. Дети» — продолжение шоу «Суперниндзя» (16+). В передаче участники соревнуются между собой в ловкости и сноровке. По задумке им нужно пройти экстремальную полосу препятствий, оснащенная гимнастическими кольцами, турниками и другим инвентарем. В детском сезоне в числе участников было четверо ярославцев. Ведущие — блогер Дмитрий Масленников, актриса Равшана Куркова и профессиональный регбист Василий Артемьев.

Для участников шоу строят полосу препятствий в студии

—  Конструкция технически приближена к эталонной трассе, которую планируют запустить на летних Олимпийских играх в 2028 году, — уточнили в пресс-службе СТС.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе телеканала, работы по установке уже начались. Спортплощадка будет бесплатной.

Первым полосу препятствий опробует Валерий Шубин. На открытие также приедет звездный ведущий, профессиональный регбист Василий Артемьев.

Валерий Шубин первым пройдет полосу препятствий

На открытие спортплощадки приедет Василий Артемьев

Ранее мы публиковали секреты подготовки юного спортсмена.

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Суперниндзя Спортплощадка Спорт Дети СТС
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Комментарии
2
Гость
26 августа 2024, 15:47
Удобное место. И травмпункт недалеко. Пешком можно донести.
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