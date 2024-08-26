Известно, где установят спортплощадку «Суперниндзя» в Ярославле

Стало известно, где в Ярославле откроют экстремальную спортивную площадку от телепередачи «Суперниндзя. Дети» (12+), которую выиграл для города в онлайн-голосовании школьник Валерий Шубин.
— В июле 10-летний ярославец побеждал дважды: выиграл 2 миллиона рублей в шоу СТС и опередил 27 финалистов телепроекта в народном голосовании на сайте канала. Вторая победа школьника означала, что именно в Ярославле телеканал построит уникальную площадку для занятий ниндзя-спортом, — пояснили в пресс-службе телеканала.
«Ниндзя-трассу» по типу той, которую проходят участники шоу, установят в парке Юбилейный в Ленинском районе. Это будет 36-метровая полоса препятствий для детей от 6 лет, оборудованная матами и протекторами. Торжественное открытие назначено на 8 сентября.
Что за телешоу
«Суперниндзя. Дети» — продолжение шоу «Суперниндзя» (16+). В передаче участники соревнуются между собой в ловкости и сноровке. По задумке им нужно пройти экстремальную полосу препятствий, оснащенная гимнастическими кольцами, турниками и другим инвентарем. В детском сезоне в числе участников было четверо ярославцев. Ведущие — блогер Дмитрий Масленников, актриса Равшана Куркова и профессиональный регбист Василий Артемьев.
— Конструкция технически приближена к эталонной трассе, которую планируют запустить на летних Олимпийских играх в 2028 году, — уточнили в пресс-службе СТС.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе телеканала, работы по установке уже начались. Спортплощадка будет бесплатной.
Первым полосу препятствий опробует Валерий Шубин. На открытие также приедет звездный ведущий, профессиональный регбист Василий Артемьев.
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