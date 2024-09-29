Главные фильмы 2025 года: 6 блокбастеров, которые нельзя пропустить

В следующем году нас ждет целый ряд премьер на любой вкус: от детских фильмов и мультиков до романтических триллеров и боевиков. Мы взглянули на график кинопремьер 2025 года и выбрали самые главные, которые пропустить точно нельзя. Рассказываем, про выход каких фильмов забывать не стоит.
Блэйд (18+)
Страна: США
Режиссер: Ян Деманж
Жанр: супергероика, боевик, ужасы
Спустя двадцать один год после выхода третьего фильма о Блэйде охотник на вампиров снова появится на экранах. На этот раз он сразится с Лилит, которая хочет заполучить кровь дочери Блэйда, чтобы создать свою армию.
У перезапуска франшизы об охотнике на вампиров непростая судьба. Над фильмом работают уже больше пяти лет, и за это время «Блэйд» сменил несколько режиссеров и сценаристов. Но сейчас картина на финишной прямой и вовсю готовится к выходу. Вместо Уэсли Снайпса, который играл Блэйда в оригинальной трилогии, главную роль сыграет звезда «Зеленой книги» (18+) Махершала Али.
Волшебник Изумрудного города (6+)
Страна: Россия
Режиссер: Игорь Волошин
Жанр: фэнтези
Новая адаптация сказки о волшебнике из страны Оз выйдет на экраны на новогодних каникулах. Мы увидим современную историю о девочке Элли, которую унесло ураганом в страну жевунов.
Главную роль сыграет Екатерина Червова, для которой «Волшебник Изумрудного города» стал первым фильмом. Среди звездных актеров — Юрий Колокольников в роли Железного Дровосека и Светлана Ходченкова в роли Бастинды.
Плохая девочка (18+)
Страна: Нидерланды, США
Режиссер: Халина Рейн
Жанр: триллер, детектив
Роми — руководитель крупной компании, заботливая мать и прекрасная жена, у которой, кажется, есть всё. Но внезапно к ней на стажировку приходит молодой и дерзкий интерн. Между героями внезапно вспыхивает страсть, в которой рискует сгореть вся жизнь героини.
Главную роль в триллере от студии А24 сыграла Николь Кидман. Фильм уже показывали на Венецианском кинофестивале, где его тепло встретили критики. До российских кинотеатров «Плохая девочка» доберется 16 января 2025 года.
Балерина (18+)
Страна: США
Режиссер: Лен Уайзман
Жанр: боевик, триллер
В центре сюжета спин-оффа «Джона Уика» (18+) — опытная девушка-киллер, которая мечтает отомстить бандитам за смерть своей семьи. Чтобы воплотить свой план в жизнь, она устраивается в балетную школу под руководством загадочной директрисы.
В фильме расскажут о подпольной школе русского балета, которая уже упоминалась в третьей части «Джона Уика». Главную роль сыграет звезда «Достать ножи» (18+) Ана де Армас. Для фанатов Киану Ривза у нас хорошие новости — он также появится в предстоящем фильме.
Достать ножи: Проснись, мертвец (18+)
Страна: США
Режиссер: Райан Джонсон
Жанр: триллер, драма, комедия, криминал
Бенуа Бланк вот уже в третий раз берется расследовать убийство. Сюжет фильма держится в секрете, известно лишь то, что в главной роли вновь снимется Дэниел Крейг.
Как и предыдущие фильмы, «Достать ножи: Проснись, мертвец», станет динамичным и веселым детективом, а закрученный сюжет будет держать в напряжении до самого финала.
Зверополис 2 (6+)
Страна: США
Режиссер: Джаред Буш
Жанр: мультфильм
В августе 2024 года стало известно, что продолжение оскароносного мультфильма состоится уже в следующем году. На этот раз Джуди и Ник отправятся в город Зверовиль, чтобы узнать тайну семьи крольчихи.
В продолжении появятся как знакомые по первому фильму персонажи, так и новые помощники главных героев — например, змея по имени Гэри. Больше нам пока что ничего не рассказывают. Продолжение выйдет 26 ноября 2025 года.
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