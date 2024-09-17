НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

штиль.

 767мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 91,43
EUR 101,51
Мэр вспылил
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Нашли тело в подвале
Лучшие бизнес-идеи страны
Глава города - об оптимизации
Куда съездить на выходных
Повысили ключевую ставку
Слишком раннее начало учебы?
Вакансии в правительстве
Нашествие насекомых
Развлечения обзор Этим пяти знакам зодиака несказанно повезет осенью: звезда «Битвы экстрасенсов» назвала счастливчиков

Этим пяти знакам зодиака несказанно повезет осенью: звезда «Битвы экстрасенсов» назвала счастливчиков

На чьей стороне будет удача в ближайшее время

277
Написать комментарий

Некоторым знакам зодиака этой осенью не нужно будет и усилий прикладывать, чтобы быть счастливыми

Первая половина сентября уже прошла, но впереди всё еще остается большая часть осени. Поэтому не поздно узнать, кого в ближайшие месяцы ждет невероятная удача в делах, финансах и любви. У ясновидящей и по совместительству финалистки «Битвы экстрасенсов» (16+) Кажетты Ахметжановой есть хорошие новости для представителей как минимум пяти знаков зодиака.

Телец

Тельцов шаманка назвала одними из безоговорочных фаворитов этой осени. Работа стабильная, дела процветают и приносят больше дохода, чем обычно, финансовых трудностей на горизонте нет. Тельцы, это определенно ваш месяц, в котором нет места неприятным неожиданностям. Так что смело сосредотачивайтесь на своих проектах и будьте уверены: не сегодня, так завтра вложенные силы окупят себя с лихвой и старания принесут стабильный результат.

Лев

По словам Кажетты Ахметжановой, Львы этой осенью будут одарены. Премии на работе, повышение по службе, наследство, возврат долгов, победы в юридических делах — возможностей для дополнительного обогащения у вас будет предостаточно.

— Вселенная щедро вознаградит Львов, даря им финансовую стабильность через самые разнообразные и неожиданные каналы, — рассказала ясновидящая нашим коллегам из «СтарХита».

Дева

Девам эта осень несет большое количество возможностей и предложений. Для увеличения дохода у вас есть всё необходимое: успешные проекты, уверенный поток клиентов и всё остальное. Новые идеи, которые посетят вас этой осенью, окажутся перспективными и выведут вас к новым ступеням финансового благополучия. Кроме того, ближайшее время как нельзя лучше подходит для того, чтобы рискнуть и решиться на то, чего вы раньше предпочитали избегать, — новые задачи обернутся впечатляющими результатами.

Козерог

Товарищи Козероги, вам как никогда поможет ваша любовь к планированию и сведению дебета с кредитом. Многие траты благодаря этому уйдут из вашей жизни, а новых не появится. Но кроме того, что этой осенью вы выжмете максимум из своего экономического таланта, вас ждут еще и приятные новости на работе, которые в лучшую сторону отразятся на банковском счете.

Водолей

Профессиональные навыки Водолеев этой осенью окажутся как никогда востребованы. А вместе с востребованностью, как вы знаете, приходит и вознаграждение. Щедрые клиенты и прибыльные проекты придут в вашу жизнь, а лишние, необдуманные и внезапные траты, наоборот, уйдут. Всё вместе это приведет к улучшению благополучия.

ПО ТЕМЕ
Астролог Астрология Битва экстрасенсов Будущее Прогноз Астропрогноз Водолей Козерог Дева Лев Телец Счастье Удача Деньги Благополучие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Кинокритик раскрыл детали нового сериала «Комбинация» про группу из 90-х
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление