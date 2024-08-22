Что по ящику? 7 главных телепремьер этой осени

Вот бы телевизор показывал все каналы сразу... Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











В том, что лето закончилось, есть один неоспоримый плюс — начинается сезон осенних премьер на телеканалах. Щелкая пультом, можно почти на каждом канале наткнуться на новые шоу или продолжения любимых сериалов. Рассказываем о новинках, которые ждут нас на экранах этой осенью.



Пятница — «Адский шеф» (16+)

Константин Ивлев вновь возвращается в главном кулинарном шоу: двери школы адского шефа вновь открылись для учеников, лишь один из которых сможет заслужить первое место и солидный денежный приз.

Источник: Chef.friday.ru











Талантливым кулинарам вновь придется пройти через огонь, воду и ужины в ресторане Адского шефа. Прошли слухи, что к новичкам затесался один из любимчиков зрителей — Михаил Богачев. Попытается ли он снова стать лучшим поваром России или примкнет к команде помощников шефа? Узнаем уже скоро — «Адский шеф» всю осень будут крутить на Пятнице по средам.



ТНТ — «Звезды в джунглях» (16+)

На время шоу звезды забудут про роскошную жизнь и отправятся в джунгли Южной Америки. Артисты, шоумены, музыканты и спортсмены: всем им придется пройти череду испытаний, наградой за которые станут монеты — участники смогут купить на них еду или обменять на настоящие банкноты.



Ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян проследят, чтобы только самый отважный и сильный участник смог добраться до главного денежного приза.

Источник: Предпоследний герой / Vk.com











Участниками шоу стали блогер и телеведущая Лерчек, ведущая шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова, певица Клава Кока и многие другие. Посмотреть на борьбу звезд за первое место можно будет этой осенью.



Ю — «Мама в 16» (16+)

Шоу «Беременна в 16» (16+) покорила зрителей и вот уже несколько лет остается самым популярным реалити в стране, собирая миллионы просмотров. Этой осенью шоу возвращается — в новом сезоне «Мама в 16» юные участницы снова пройдут непростой путь от признания родителями до рождения ребенка.

Источник: Мама в 16 / Vk.com











Смогут ли будущие мамы справиться с ссорами, изменами и конфликтами? Узнаем на телеканале «Ю» уже 4 сентября.



Первый канал — «Голос. Дети» (0+)

На первый канал возвращается любимое многими шоу. В детской версии «Голоса» ребята со всего мира покажут свой талант звездным наставникам: Диме Билану, Юлиане Карауловой и Jony.



В составе ведущих зрителей тоже ждут сюрпризы: вместе с Яной Чуриковой встанет Валя Карнавал. Артистке и блогеру предстоит встречать детей за кулисами и настраивать их на победу.

Источник: Голос. Дети / Vk.com











Первые серии «Голос. Дети» покажут на первом канале уже в сентябре.



СТС — «Костя — Вера» (16+)

Одна из любимых телевизионных парочек зрителей вернется на телеэкраны. «Костя — Вера» — это спин-офф «Ворониных», в котором семья переедет в новую квартиру, а Галина Ивановна отправится жить на дачу вместе с Леней.

Источник: Кinometro / T.me











Но спокойно Косте пожить не дадут — повзрослевшая Маша позовет жить к себе нового парня, который не очень-то и нравится главе семейства. За жизнью полюбившихся героев можно будет следить на СТС начиная с 9 сентября.



Россия — «Ну-ка, все вместе!» (12+)

Один из самых популярных музыкальных проектов страны вновь вернется на телеэкраны. Шестой сезон «Ну-ка, все вместе!» пройдет по старым правилам: приглашенная звезда вновь откроет эфир, после чего восемь конкурсантов исполнят песни в самых разных жанрах.



Жюри программы, возглавляет которое Сергей Лазарев, оценит певцов, поднимаясь со своих мест. Задача музыкантов — заставить как можно больше судей встать со своих кресел.

Источник: НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! / Vk.com











Ведущим нового сезона остался бессменный Николай Басков. Шоу начнет выходить уже в сентябре этого года.

ТНТ — «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)

Самые сильные экстрасенсы страны вновь сойдутся в схватке. Колдунов и ведьм ждут сложные испытания, пройти которые смогут только настоящие черные маги.



После оглушительного успеха первого сезона выход второго стал вопросом времени. Ведущий Марат Башаров вновь проверит силы конкурсантов. Уже известно, что среди участников засветились Влад Череватый, Александр и Олег Шепсы, Дмитрий Волхов, Максим Левин, Соня Егорова и другие полюбившиеся публике экстрасенсы.

Источник: Тnt-online.ru











Сильнейшие маги схлестнутся на экранах уже этой осенью.