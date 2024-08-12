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Развлечения «Я счастлива!» У Ольги Бузовой появился таинственный мужчина — фото

«Я счастлива!» У Ольги Бузовой появился таинственный мужчина — фото

Певица держит в секрете его личность

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2 комментария
Ольга Бузова показала нового мужчину

К певице и ведущей Ольге Бузовой приковано особое внимание. Ее фанаты и недруги бурно обсуждают личную жизнь звезды, которая пока не задалась. Но, возможно, совсем скоро это изменится. Или уже поменялось, ведь звезда выложила фотографию в объятиях мужчины.

— Боже, я счастлива, — подписала это фото Бузова в своем Instagram*.

Девушка опубликовала снимок в соцсети

Однако личность своего спутника певица решила держать в тайне. Она скрыла его лицо стикером со львом. Причем не только на этой фотографии. Следом она выложила другой снимок, на котором запечатлена с большим букетом цветов в руках. Рядом с ней опять засекреченный мужчина, всё так же под стикером льва.

Певица скрывает лицо мужчины картинкой

Пока остается лишь догадываться и строить предположения, кто осчастливил певицу. Вполне возможно, что человека на фотографии зовут Дмитрий. Мужчина с таким именем отправлял Бузовой букеты в Латинскую Америку во время ее командировки. Тогда на снимке опять красовался лев.

Ольга Бузова получила широкую известность после участия в телепроекте «Дом-2». Сначала она была участницей проекта, а после стала его ведущей. Потом звезда начала карьеру певицы, ее треки из раза в раз получают широкую известность, одним их таких является «Мало половин». После ухода из «Дома-2» Бузова продолжила и карьеру телеведущей. Зрители знают ее по шоу «Звёзды в Африке» и «Сокровища императора».

Тарасов бросил Бузову ради новой девушки. Этот случай называли кармой телеведущей, так как Бузова сама увела мужчину из семьи. У этой пары не было общих детей, но у Тарасова от первого брака уже была дочь. Сейчас у футболиста четверо детей с моделью Анастасией Костенко.

Ольга Бузова с Дмитрием Тарасовым

Последние серьезные отношения Ольги Бузовой были с блогером и артистом Давидом Манукяном. Звездная пара начала встречаться в 2019 году, а в 2021-м они расстались. Здесь мы собрали возможные варианты причин расставания Давы и Ольги Бузовой.

Пара была вместе полтора года

Телеведущая уже несколько лет говорит о том, как сильно мечтает завести семью и родить ребенка. Девушка даже пообещала взять малыша из детского дома, если до 35 лет не выйдет замуж и не родит первенца. Бузова свое обещание пока не сдержала.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Комментарии
2
Гость
12 августа 2024, 11:06
И мы счастливы
Гость
12 августа 2024, 11:52
С кем спит бузова мне наплевать.Её грязное бельё еще вывесите тут
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