Стало известно, какие приложения россияне теперь скачивают чаще всего

В списке самых скачиваемых приложений в России — сервис «VK видео». Наши соотечественники начали массово устанавливать его на фоне проблем с работой YouTube. Такие данные приводятся в магазинах приложений Google Play и AppStore, их также подтвердили в VK.
У владельцев айфонов в тройку наиболее скачиваемых приложений также вошли Rutube и TikTok. На андроид-устройства россияне стали чаще устанавливать «Дзен» и приложение для просмотра смешных изображений.
В VK подтвердили, что установки «VK видео» возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений.