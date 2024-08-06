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Развлечения Стало известно, какие приложения россияне теперь скачивают чаще всего

Стало известно, какие приложения россияне теперь скачивают чаще всего

В топе — сервис для просмотра видеороликов

752
16 комментариев
Появилась статистика, какие приложения россияне теперь скачивают чаще всего

В списке самых скачиваемых приложений в России — сервис «VK видео». Наши соотечественники начали массово устанавливать его на фоне проблем с работой YouTube. Такие данные приводятся в магазинах приложений Google Play и AppStore, их также подтвердили в VK.

У владельцев айфонов в тройку наиболее скачиваемых приложений также вошли Rutube и TikTok. На андроид-устройства россияне стали чаще устанавливать «Дзен» и приложение для просмотра смешных изображений.

В VK подтвердили, что установки «VK видео» возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений.

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Комментарии
16
dkyar
6 августа 2024, 15:55
Привет - чебурнет!!
Гость
6 августа 2024, 16:00
Народец безмолвствует и всё терпит, значит будут продолжать по плану
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