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В Ярославской области пять классов отправили на дистант из-за коронавируса

Власти объявили о втором случае за одни сутки

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В Ярославской области уже пятый класс закрывают на карантин и переводят на дистанционную учёбу

В Ярославской области уже пятый класс закрывают на карантин и переводят на дистанционную учёбу

В Ярославской области пять классов закрыли из-за коронавируса

В Ярославской области еще один класс отправили на дистант из-за коронавируса. Это произошло в школе № 18 Ярославля. Причиной стал положительный тест на COVID-19 у ученика 8-го класса.

— По предписанию Роспотребнадзора на дистанционное обучение временно переведены учителя и одноклассники заболевшего — 14 педагогов и 31 ученик, — отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — В образовательной организации будет дважды проведена полная дезинфекция здания с привлечением профильного предприятия в противовирусном режиме.

Это пятый по счету класс, закрытый на карантин из-за коронавируса с начала учебного года. До этого уже сообщалось о закрытии одного класса в школе № 13 и двух классов в школе № 21 Ярославля. Буквально утром 9 сентября стало известно о переводе на дистант первоклассников в школе № 24 Рыбинска.

Напомним, в 42 школах Ярославской области отменят учебу из-за выборов.

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образованиедистанткоронавирус
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