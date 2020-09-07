В ярославских школах из-за коронавируса три класса перевели на дистанционное обучение

В ярославских школах три класса перевели на дистанционное обучение
Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в ярославской школе № 21 два класса переводятся на дистанционное обучение. Дело в том, что там у двух учеников тесты на COVID-19 показали положительный результат.
— Школьники, у которых обнаружен COVID-19, — это дети из одной семьи, — отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — По предписанию Роспотребнадзора с учетом количества контактов заболевших на дистанционное обучение временно переведены учителя и ученики двух классов — 58 школьников и 2 педагога. В образовательной организации приняты все необходимые дезинфекционные меры».
Вернуться в школу после дистанта дети смогут только при наличии заключения врача и отрицательного результата исследования на COVID-19.
В Ярославле уже три класса перевели из-за распространения коронавируса на дистанционное обучение. На прошлой неделе первый такой случай произошёл в школе № 13.
Напомним, школы региона по-прежнему работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований — ежедневная термометрия, влажные уборки, гибкий график начала уроков, перемен и приема пищи. Усилен дезинфекционный режим, за каждым классом закреплён отдельный кабинет. Проведение массовых и выездных мероприятий запрещено. Дети рассказали, что их больше всего бесит в таком формате обучения.