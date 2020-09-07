В ярославских школах из-за коронавируса три класса перевели на дистанционное обучение

Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в ярославской школе № 21 два класса переводятся на дистанционное обучение. Дело в том, что там у двух учеников тесты на COVID-19 показали положительный результат.



— Школьники, у которых обнаружен COVID-19, — это дети из одной семьи, — отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — По предписанию Роспотребнадзора с учетом количества контактов заболевших на дистанционное обучение временно переведены учителя и ученики двух классов — 58 школьников и 2 педагога. В образовательной организации приняты все необходимые дезинфекционные меры».

