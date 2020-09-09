В Ярославской области первоклассников перевели на дистант из-за коронавируса

В Ярославской области отправили на дистант ещё один класс
В школе № 24 Рыбинска Ярославской области приостановили очный режим обучения в одном из первых классов. Причиной стало то, что у ученика тест на COVID-19 дал положительный результат.
— По предписанию Роспотребнадзора, до 17 сентября включительно школу не будут посещать 28 детей и один педагог, — рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — В образовательной организации приняты все необходимые дезинфекционные меры.
Вернуться в школу после дистанта дети смогут после получения отрицательных результатов анализов на коронавирус и при наличии соответствующей справки от врача. В департаменте образования отметили, что во всех учебных учреждениях региона продолжается ежедневная термометрия, влажные уборки, гибкий график начала уроков, перемен и приема пищи, за каждым классом закреплён отдельный кабинет. Проведение массовых и выездных мероприятий запрещено.
Тем не менее в регионе это уже четвертый по счету класс, который закрывают на карантин из-за коронавируса.
Напомним, Росстат озвучил полные данные о смертности от коронавируса в Ярославской области — приведенные цифры выше, чем данные оперштаба, которые нам сообщают каждый день.