В Ярославле школьников распустят с уроков из-за трёхдневных выборов

— Для учащихся этих учреждений 11 сентября будут организованы экскурсии, спортивные соревнования и другие мероприятия вне учебных зданий, — рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — Руководителям образовательных организаций необходимо издать приказы по школам о закреплении ответственных за каждое мероприятие, чтобы дети находились под присмотром педагогов. Вся информация о мероприятиях, включая место и время их проведения, должна быть доведена до родителей.
Список школ, где занятия будут отменены, уточняется.
Напомним, довыборы депутата в Государственную думу РФ от Ярославской области пройдут только для жителей округа № 194 (посмотрите, входите ли вы в этот округ). Новый депутат займёт место Александра Грибова, который в январе этого года получил высокий пост в Правительстве страны, оставив депутатское кресло.