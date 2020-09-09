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В Ярославле школьников распустят с уроков из-за трёхдневных выборов

Им найдут другие занятия

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Школьников отправят на экскурсии вместо уроков

Школьников отправят на экскурсии вместо уроков

В Ярославле школьников распустят с уроков из-за трёхдневных выборов

В эту пятницу, 11 сентября, в школах Ярославля, Тутаевского и Ярославского районов отменят уроки. Это коснётся 42 учебных заведений в связи с тем, что в городе пройдут довыборы депутата Государственной думы. Летом этого года Госдума приняла изменения в законодательство, разрешив устраивать голосование в течение трёх дней, а не одного, как мы привыкли. Таким образом, ярославцы могут прийти на избирательные участки с 11 по 13 сентября.

Избирательные участки откроются в 133 школах, в 91 смогут выделить отдельные помещения, чтобы не мешать урокам. В 42 школах так сделать не получится.

— Для учащихся этих учреждений 11 сентября будут организованы экскурсии, спортивные соревнования и другие мероприятия вне учебных зданий, — рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — Руководителям образовательных организаций необходимо издать приказы по школам о закреплении ответственных за каждое мероприятие, чтобы дети находились под присмотром педагогов. Вся информация о мероприятиях, включая место и время их проведения, должна быть доведена до родителей.

Список школ, где занятия будут отменены, уточняется.

Напомним, довыборы депутата в Государственную думу РФ от Ярославской области пройдут только для жителей округа № 194 (посмотрите, входите ли вы в этот округ). Новый депутат займёт место Александра Грибова, который в январе этого года получил высокий пост в Правительстве страны, оставив депутатское кресло.

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