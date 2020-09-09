В Ярославле школьников распустят с уроков из-за трёхдневных выборов

В эту пятницу, 11 сентября , в школах Ярославля, Тутаевского и Ярославского районов отменят уроки. Это коснётся 42 учебных заведений в связи с тем, что в городе пройдут довыборы депутата Государственной думы. Летом этого года Госдума приняла изменения в законодательство, разрешив устраивать голосование в течение трёх дней, а не одного, как мы привыкли. Таким образом, ярославцы могут прийти на избирательные участки с 11 по 13 сентября.

Избирательные участки откроются в 133 школах, в 91 смогут выделить отдельные помещения, чтобы не мешать урокам. В 42 школах так сделать не получится.