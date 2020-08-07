Шпаргалка для родителей: список правил и нормативов, которые должна соблюдать каждая школа

Расписано по минутам

Все занятия в школе строго регламентированы по времени. Это касается и продолжительности уроков, и их количества, и даже объемов домашнего задания. Длина одного урока равна для всех: максимум — 45 минут . Исключение сделали для первоклашек — у них один урок не больше 40 минут .

Продолжительность перемен тоже регламентирована: между уроками должно быть не меньше 10 минут . Большую перемену ставят после 2-го или 3-го урока, и длится она 20–30 минут . Вместо одной большой перемены может быть две — по 20 минут каждая.