Шпаргалка для родителей: список правил и нормативов, которые должна соблюдать каждая школа

Каникулы заканчиваются, и скоро дети вернутся в школы. Или не вернутся — окончательное решение о том, как будут проходить занятия, примут с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Но рано или поздно школьники всё равно попадут в свои классы и будут учиться по прежним правилам. Какие они, эти правила? Мало кто знает их все. А ведь в школе всё регламентировано: от позы ученика при письме до частоты подстригания деревьев в саду. Мы изучили СанПиН, который регламентирует в школе всё, и рекомендации Роспотребнадзора, которые его дополняют. Сейчас расскажем, как всё устроено. А пока запомните, что если в школе эти правила нарушаются, то можно пожаловаться в Роспотребнадзор. Ярославское управление Роспотренбнадзора также ждет обращений по адресу: ул. Войнова, д.1. Телефон:
Расписано по минутам
Все занятия в школе строго регламентированы по времени. Это касается и продолжительности уроков, и их количества, и даже объемов домашнего задания. Длина одного урока равна для всех: максимум —
Продолжительность перемен тоже регламентирована: между уроками должно быть не меньше
Прописаны в СанПиНе и требования к расписанию школьников. Начинаться учебный день должен не раньше
При этом количество домашки тоже ограничено. Заданий должно быть столько, чтобы на их выполнение во
Время сдавать контрольные
В СанПиНе прописаны не только занятость школьника, но и отчасти распорядок его дня. Например, при составлении расписания уроков педагоги должны чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели. Для младших школьников математику, русский и иностранный языки, природоведение и информатику рекомендуют перемешивать с уроками музыки, ИЗО, труда и физкультуры. Ребятам постарше советуют чередовать предметы естественно-математического профиля с гуманитарными.
— Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на
Есть и еще одно ограничение: в течение одного дня нельзя проводить больше одной контрольной работы. Они должны проходить во время
Во время урока учитель должен чередовать различные виды учебной деятельности — чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и так далее. В
Сидим по СанПиНу
Многие помнят, что в школе учителя заставляли сидеть правильно, но не все знают, что такая их обязанность закреплена в документах. Педагог должен научить школьника сидеть, как полагается: глубоко на стуле, ровно держа корпус и голову, согнув ноги в коленях. Ступни должны опираться на пол, предплечья — свободно лежать на столе. Правильное расстояние от глаз до тетради или книги зависит от возраста: не меньше
Сидячий образ жизни никому не на пользу, поэтому у школьников есть физкультура. Согласно СанПиНу, она нужна «для удовлетворения биологической потребности в движении», поэтому в неделю должно быть не меньше
Школьников обязаны разделить по состоянию здоровья на группы: основную, подготовительную и специальную. Это делает врач. Все занятия учеников подготовительной и специальной групп нужно проводить со снижением нагрузки и учетом заключения врача. При этом ко всем тестам, соревнованиям и турпоходам медработник допускает детей отдельно, вне зависимости от того, к какой группе они относятся. На соревнованиях и на занятиях в бассейнах медик должен присутствовать обязательно. Роспотребнадзор рекомендует заниматься физкультурой на последних уроках.
Ранец — на весы
В документе не прописано, как должен выглядеть ранец, но на то есть указания Роспотребнадзора. Он должен иметь широкие лямки (
Учимся в масках?
В этом году в школах есть и дополнительные правила — связанные с пандемией коронавируса. Роспотребнадзор выпустил для этого специальные методические рекомендации, которые придется соблюдать всем образовательным учреждениям. За каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, где дети и будут учиться — теперь по кабинетам ходят не школьники, а учителя. По утрам всем детям и учителям будут замерять температуру. Если у кого-то обнаружат признаки ОРВИ, его должны изолировать до прибытия родителей или скорой помощи.
Перемены и уроки у разных классов должны начинаться в разное время, чтобы школьники меньше чихали друг на друга. Общаться на переменах ученикам из разных классов запрещено.
Классы и другие школьные помещения должны регулярно дезинфицироваться и проветриваться после каждого урока, везде нужно использовать специальные приборы для обеззараживания воздуха. На входе в школу и в туалетах должны быть установлены дозаторы с антисептиком. Про маски и перчатки в документе Роспотребнадзора ничего не сказано, но ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что во всех школах должна быть «предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты».
А что там с обедами?
В этом году Госдума приняла, а президент подписал закон о горячем питании — им должны обеспечить всех учеников начальных классов. Но гарантии, что вашего школьника начнут кормить в этом году, всё еще нет — закон предусматривает переходный период до