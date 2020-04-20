В школах Ярославской области ВПР перенесли на осень: как переводить ребёнка в следующий класс

Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4, 5, 6, 7, 8-х классов, в Ярославской области перенесли на сентябрь–октябрь.



— Об этом решении объявил министр просвещения Сергей Кравцов, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — В нашем регионе проверочные работы в 4–7-х классах планировалось проводить в штатном режиме, а решение об организации ВПР в 8-х классах школы принимали самостоятельно. В 10–11-х классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения.

