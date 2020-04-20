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В школах Ярославской области ВПР перенесли на осень: как переводить ребёнка в следующий класс

В департаменте образования сообщили подробности

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Все школы в Ярославской области закрыты на карантин

Все школы в Ярославской области закрыты на карантин

Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4, 5, 6, 7, 8-х классов, в Ярославской области перенесли на сентябрь–октябрь.

— Об этом решении объявил министр просвещения Сергей Кравцов, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — В нашем регионе проверочные работы в 4–7-х классах планировалось проводить в штатном режиме, а решение об организации ВПР в 8-х классах школы принимали самостоятельно. В 10–11-х классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения.

Также в департаменте уточнили, что результаты ВПР не влияют на перевод в следующий класс. Они важны прежде всего для школ, учителей и родителей, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать, поэтому проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность.

За проверочные работы в начале следующего учебного года не будут выставляться оценки.

Все школы Ярославской области из-за распространения коронавирусной инфекции сейчас закрыты. Дети сидят дома и учатся дистанционно.

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