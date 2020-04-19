Как бы ни страдали родители и учителя от дистанционного обучения, это продлится ещё долго. По примерным подсчётам — минимум до середины мая.

Мы задали вопрос департаменту образования Ярославской области о том, сколько продлится этот режим.

— Да, в режиме дистанционного обучения школьники будут заниматься как минимум до 12 мая. В конце апреля этот вопрос снова будет рассматриваться, чтобы определить, как пойдет обучение после этой даты. Решение будет приниматься, исходя из развития эпидемиологической ситуации на тот момент, — уточнила пресс-секретарь департамента образования Ирина Ракова.

