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Минимум месяц школьникам предстоит учиться из дома

Минимум месяц школьникам предстоит учиться из дома

Как бы ни страдали родители и учителя от дистанционного обучения, это продлится ещё долго. По примерным подсчётам — минимум до середины мая.

Мы задали вопрос департаменту образования Ярославской области о том, сколько продлится этот режим.

— Да, в режиме дистанционного обучения школьники будут заниматься как минимум до 12 мая. В конце апреля этот вопрос снова будет рассматриваться, чтобы определить, как пойдет обучение после этой даты. Решение будет приниматься, исходя из развития эпидемиологической ситуации на тот момент, — уточнила пресс-секретарь департамента образования Ирина Ракова.

В Ярославле родители восприняли новый формат образования со стоном. Кому-то даже понадобилась психологическая помощь. Но некоторые открыли для себя много нового, после чего поняли, как сложно бывает учителям.

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дистанцонное обучение
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