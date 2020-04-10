Когда в Ярославской области начнутся ЕГЭ и ОГЭ: даты

В департаменте образования Ярославской области сообщили, что школьные экзамены у учеников 9-х и 11-х классов начнутся с 8 июня. Экзамены пройдут в единые для всех даты только тогда, когда это будет возможно сделать без риска для здоровья детей и учителей.



— ЕГЭ в 2020 году пройдет в очной форме по единому для всей страны расписанию, сроки проведения экзаменов могут корректироваться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, возможность отмены ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается, — уточнили специалисты департамента.

