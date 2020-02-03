«Меня всю трясло»: воспитатель детского сада рассказала о нападках родителей

Во время вечерней прогулки я (как и положено) была с детьми. Девочки играли в дочки-матери, а мальчики в полицейских и ловили преступника, бегая по участку группы. Заметив, что мальчишки начали баловаться, приостановила их игру, направив их энергию в другое занятие. В это же время на участок приходит мама одного из детей. Я просто повернулась сказать «Здравствуйте», больше ничего произнести не успела. Ко мне тут же идет мальчик (назовем его Вася) с испуганными глазами, держит свою руку и говорит: «Я упал, ручку вывихнул». Невооруженным глазом было видно, что у ребенка перелом.

В последнее время все чаще и чаще звучит в СМИ «Травма в детском саду», «Наказать воспитателя!»… Я сама работаю с детьми дошкольного возраста, у меня 24 ребенка. Всех люблю, все мне как родные. За время моей практики происходили травмы. Это неизбежно, ведь это дети — активные, любопытные, порой непослушные. Хочу поделиться историей, которая произошла летом 2019 года.

Дальше для меня было всё, как во сне. Нет, не от того, что в перспективе нарисовались скандалы, разбирательства, суды и т. д. , а потому, что очень переживала за Васю, ведь ему было больно и страшно.



Но все, кто принял участие в этой истории, — сработали как надо! Мама, что была на участке в этот момент, — вызвала скорую помощь с мобильного телефона. Я отвела мальчика в группу, оказывала посильную первую помощь (медсестры к тому времени не было в детском саду) и звонила родителям Васи. Сотрудники, у которых закончился рабочий день, — пришли следить за детьми на участке вместо меня, а сторож встречал машину у ворот. Я еле сдерживала слезы, меня всю трясло…



Когда приехали родители мальчика, они выслушали меня и даже стали успокаивать. Стояли и плакали вместе.



Ребенка отвезли в больницу, наложили гипс. Кость срослась, все прошло, мальчик здоров. И не понимаю, когда говорят, что воспитатель в таких ситуациях виноват. Педагогом идут работать люди, которые любят детей, свою профессию и выкладываются на все 100%, не ради какой-то выгоды, миллионной зарплаты или положения в обществе. В таких ситуациях воспитатель переживает не меньше, чем родитель ребенка, у которого что-то случилось.

