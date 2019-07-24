«А как же мы-то в таком росли?» Реакция соцсетей на детский лагерь, ужаснувший родителей

Родители выложили шокировавшие фото в соцсети
Фото: Жесть Ярославль / Vk.com
История с детским лагерем в Ярославской области, вид которого ужаснул родителей, вызвала бурные споры на сайте 76.RU и в нашей группе «ВКонтакте».
Терпимы ли такие условия? А самим детям нравится? Ярославцы поспорили об этом, а заодно вспомнили свое детство в летних лагерях.
oxvit0203:
— Рассматривать под увеличительным стеклом любую грязь? А у ваших детей в комнате так же, или вы там в телескоп грязь высматриваете? И для сравнения покажите кабинеты руководителей.
Гость:
— Дети ездят туда за общением, мой ребёнок уже пятый год туда ездит, и очень нравится.
Аноним:
— Моему ребенку в лагере в Гаврилов-Ямском районе трусы снимали 4 мальчика чуть постарше и на видео снимали, уроды, и по лагерю распространяли. Неделю так издевались.Пришлось забрать.
Егор Гусев:
— Мне никогда не нравились все эти лагеря. Дети занимаются фигней всякой, процветают неформальные иерархические отношения (типа дедовщины). Дети бухают, дерутся, курят и т...ся, пока вожатые не видят. Девчонки табунами волочились за вожатыми, и сто процентов те не всегда могли устоять — они же живые люди!
Оля Анисимова:
— До пожара в Хабаровском крае всех всё устраивало... Большинство покупают путёвки по приличной цене и очень даже рады. Каждый год ездили. Условия, конечно, не люксовые. Зато персонал хороший. В следующем году в вожатых будем, выросли
Действительно, вспомнишь, как мы ездили в детстве...
Екатерина Залогина:
— Как же мы-то раньше росли! И дети мои ездили в лагеря! Страшного ничего не вижу! Кому не нравится — в «Артек»!
Илья Ермилов:
— Так уж если вы (родители) не можете съездить на разведку перед отправкой ребенка в лагерь, то хотя бы наведите справки о заведении (только не у самого заведения). А то сбагрили чадо за 22 тысячи и рады.
Анастасия Котелкина:
— Сегодня только дочь приехала из лагеря (не МГ) и первый раз ездила, тоже в плохом состоянии корпуса и туалет на улице. Но чуть не плакала, так как не хотелось уезжать. Им неважно, есть ли евроремонт, им главное — общение и те мероприятия, которые проводились.
А вы помните своё детство в летних лагерях? Расскажите в комментариях!