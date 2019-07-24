«А как же мы-то в таком росли?» Реакция соцсетей на детский лагерь, ужаснувший родителей

История с детским лагерем в Ярославской области, вид которого ужаснул родителей, вызвала бурные споры на сайте 76.RU и в нашей группе «ВКонтакте». Терпимы ли такие условия? А самим детям нравится? Ярославцы поспорили об этом, а заодно вспомнили свое детство в летних лагерях. oxvit0203: — Рассматривать под увеличительным стеклом любую грязь? А у ваших детей в комнате так же, или вы там в телескоп грязь высматриваете? И для сравнения покажите кабинеты руководителей.



Гость: — Дети ездят туда за общением, мой ребёнок уже пятый год туда ездит, и очень нравится.

Аноним: — Моему ребенку в лагере в Гаврилов-Ямском районе трусы снимали 4 мальчика чуть постарше и на видео снимали, уроды, и по лагерю распространяли. Неделю так издевались.Пришлось забрать.



Егор Гусев: — Мне никогда не нравились все эти лагеря. Дети занимаются фигней всякой, процветают неформальные иерархические отношения (типа дедовщины). Дети бухают, дерутся, курят и т...ся, пока вожатые не видят. Девчонки табунами волочились за вожатыми, и сто процентов те не всегда могли устоять — они же живые люди!

Оля Анисимова: — До пожара в Хабаровском крае всех всё устраивало... Большинство покупают путёвки по приличной цене и очень даже рады. Каждый год ездили. Условия, конечно, не люксовые. Зато персонал хороший. В следующем году в вожатых будем, выросли

Действительно, вспомнишь, как мы ездили в детстве...



Екатерина Залогина: — Как же мы-то раньше росли! И дети мои ездили в лагеря! Страшного ничего не вижу! Кому не нравится — в «Артек»!

Илья Ермилов: — Так уж если вы (родители) не можете съездить на разведку перед отправкой ребенка в лагерь, то хотя бы наведите справки о заведении (только не у самого заведения). А то сбагрили чадо за 22 тысячи и рады.