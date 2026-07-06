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Здоровье Вместо еды — капельница по 16 часов в день: как живет трехлетний мальчик с редчайшим заболеванием

Вместо еды — капельница по 16 часов в день: как живет трехлетний мальчик с редчайшим заболеванием

Таких детей, как Ярик, в России всего пятеро. История мальчика — в видео

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Историю Ярика мы рассказываем в нашем видео

Источник:

Городские медиа

Таких детей, как трехлетний Ярик Кустов, всего пять во всей России. У мальчика редчайший диагноз — «первичная энтеропатия». Ярик может питаться только через капельницу, и эта процедура занимает 16 часов в день. Но мама малыша не сдается и старается подарить ему обычное детство.

В видео выше рассказываем историю маленького Ярика.

После рождения Ярик два месяца пролежал в реанимации. Диагноз «энтеропатия» звучал как приговор. Врачи говорили, что мальчик может умереть в младенчестве. Из-за патологии кишечника он не может усваивать обычную пищу, поэтому единственный вариант — каждый день кормить его с помощью капельницы питательным раствором из жиров, углеводов, аминокислот и электролитов.

Ярик растет активным и жизнерадостным ребенком. В свободное от процедур время он играет, гуляет со старшей сестрой.

Семью поддерживает благотворительный фонд «Дедморозим». У семьи Ярика были проблемы с получением питательной смеси, но мама мальчика подала в суд и выиграла его.

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Вероника Свизева
корреспондент рубрики «Криминал»
Дедморозим Ребенок Редкий диагноз
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Комментарии
3
Гость
7 минут
Сильная семья и удивительный малыш, здорово, что им помогают
Гость
1 час
Ощущая нехватку денег сечин увеличил себе зп. За напряженный рабочий день на галерах он получает по 19 млн руб.
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Гость
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