Не могла встать: жительницу Ярославской области эвакуировали на катере — что случилось

В Ярославской области женщину эвакуировали на катере Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com

Жительницу отдаленного уголка Ярославской области пришлось экстренно эвакуировать на катере. Спасательную операцию проводили 4 июля с Юршинского острова на Рыбинском водохранилище.

Она обратилась в спасательную станцию с жалобами на боль в ноге. Тогда врачи выдвинулись на помощь на катере, после осмотра на месте зафиксировали перелом правой ноги — пострадавшая буквально не могла двигаться.

От дома до берега пациентку довезли на импровизированной коляске. Чтобы не навредить состоянию пострадавшей при ее подъеме на катер, местные предложили использовать надувную лодку.

«На катере, буксируя за собой надувную лодку, женщину доставили до ближайшего населенного пункта Свингино, где уже ожидала скорая помощь Рыбинской ЦРБ», — рассказали в пожарно-спасательной службе Ярославской области.

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В случае экстренных ситуаций звоните по номеру «112».