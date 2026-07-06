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Происшествия Не могла встать: жительницу Ярославской области эвакуировали на катере — что случилось

Не могла встать: жительницу Ярославской области эвакуировали на катере — что случилось

В спасательной службе показали фото

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В Ярославской области женщину эвакуировали на катере | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comВ Ярославской области женщину эвакуировали на катере | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com

В Ярославской области женщину эвакуировали на катере

Источник:

ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com

Жительницу отдаленного уголка Ярославской области пришлось экстренно эвакуировать на катере. Спасательную операцию проводили 4 июля с Юршинского острова на Рыбинском водохранилище.

Она обратилась в спасательную станцию с жалобами на боль в ноге. Тогда врачи выдвинулись на помощь на катере, после осмотра на месте зафиксировали перелом правой ноги — пострадавшая буквально не могла двигаться.

От дома до берега пациентку довезли на импровизированной коляске. Чтобы не навредить состоянию пострадавшей при ее подъеме на катер, местные предложили использовать надувную лодку.

«На катере, буксируя за собой надувную лодку, женщину доставили до ближайшего населенного пункта Свингино, где уже ожидала скорая помощь Рыбинской ЦРБ», — рассказали в пожарно-спасательной службе Ярославской области.

От дома женщину довезли на подобии коляски | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comОт дома женщину довезли на подобии коляски | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com
Жители предложили свою лодку | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comЖители предложили свою лодку | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com
Пострадавшей наложили временный гипс | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comПострадавшей наложили временный гипс | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com
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Всё случилось на острове Юршинский | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comВсё случилось на острове Юршинский | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com
В больницу женщину доставили на катере | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comВ больницу женщину доставили на катере | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com

В случае экстренных ситуаций звоните по номеру «112».

Стали участником или очевидцем происшествия? Пишите в редакцию 76.RU, мы есть в Telegram, «Вконтакте», MAX и «Одноклассниках».

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Комментарии
3
Гость
24 минуты
Ничего нет, подручные средства делает сам народ но платим всё больше налогов и помогаем всем странам
Гость
27 минут
А можно было и санитарную авиацию задействовать. Или у нас это только в кино?
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Гость
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