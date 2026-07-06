По возможности оставайтесь дома: ярославцев экстренно предупредили о грозе с ливнем

Стихия вновь разбушуется. Жителей Ярославской области экстренно предупредили о приближающемся ненастье. По прогнозу, тучи стянутся вечером 6 июля и продержатся над регионом до 18:00 следующего дня.
По информации РСЧС, ярославцев ждет гроза с ливнем и усилением ветра порывами 15 метров в секунду.
«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев и рекламных конструкций. Водители, соблюдайте скоростной режим», — посоветовали в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В областном МЧС напомнили, что делать во время разбушевавшейся стихии.
При дожде:
по возможности оставайтесь дома или в укрытии;
используйте плащ, зонт, резиновые сапоги;
при передвижении внимательно смотрите на дорогу, она может быть размыта;
во время ливня припаркуйтесь на дороге и переждите;
не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.
При грозе:
никогда не прячьтесь под одиноко стоящим деревом или металлической конструкцией (лучше спрячьтесь за кустарником);
закрывайте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;
не растапливайте печь;
не разговаривайте по телефону (молния может попасть в натянутые между столбами провода);
во время молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне;
не стойте рядом с окном;
по возможности выключите телевизор, радио и прочие электроприборы.
При сильном ветре:
уберите вещи со двора и балкона;
обрежьте сухие деревья, которые могут упасть на дом;
поставьте машину в гараж или припаркуйтесь вдалеке от деревьев;
обходите шаткие строения;
избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и прочего).
Телефон экстренных служб — 112.
В регионе из-за гроз уже случались ЧП: молнии попадали в жилые дома, из-за чего случался пожар. Последний такой случай был в поселке Ивняки у границ Ярославля: молния спалила электрощитки у целого подъезда. Ранее мы публиковали, какой погоды ждать в Ярославле в первую неделю июля.