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Город По возможности оставайтесь дома: ярославцев экстренно предупредили о грозе с ливнем

По возможности оставайтесь дома: ярославцев экстренно предупредили о грозе с ливнем

Когда непогода обрушится на регион

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Ярославцев экстренно предупредили о непогоде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев экстренно предупредили о непогоде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев экстренно предупредили о непогоде

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стихия вновь разбушуется. Жителей Ярославской области экстренно предупредили о приближающемся ненастье. По прогнозу, тучи стянутся вечером 6 июля и продержатся над регионом до 18:00 следующего дня.

По информации РСЧС, ярославцев ждет гроза с ливнем и усилением ветра порывами 15 метров в секунду.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев и рекламных конструкций. Водители, соблюдайте скоростной режим», — посоветовали в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Во всей Ярославской области из-за непогоды вырастет риск чрезвычайных ситуаций | Источник: МЧС России по Ярославской областиВо всей Ярославской области из-за непогоды вырастет риск чрезвычайных ситуаций | Источник: МЧС России по Ярославской области

Во всей Ярославской области из-за непогоды вырастет риск чрезвычайных ситуаций

Источник:

МЧС России по Ярославской области

В областном МЧС напомнили, что делать во время разбушевавшейся стихии.

При дожде:

  • по возможности оставайтесь дома или в укрытии;

  • используйте плащ, зонт, резиновые сапоги;

  • при передвижении внимательно смотрите на дорогу, она может быть размыта;

  • во время ливня припаркуйтесь на дороге и переждите;

  • не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

При грозе:

  • никогда не прячьтесь под одиноко стоящим деревом или металлической конструкцией (лучше спрячьтесь за кустарником);

  • закрывайте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

  • не растапливайте печь;

  • не разговаривайте по телефону (молния может попасть в натянутые между столбами провода);

  • во время молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне;

  • не стойте рядом с окном;

  • по возможности выключите телевизор, радио и прочие электроприборы.

При сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балкона;

  • обрежьте сухие деревья, которые могут упасть на дом;

  • поставьте машину в гараж или припаркуйтесь вдалеке от деревьев;

  • обходите шаткие строения;

  • избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и прочего).

Телефон экстренных служб — 112.

В регионе из-за гроз уже случались ЧП: молнии попадали в жилые дома, из-за чего случался пожар. Последний такой случай был в поселке Ивняки у границ Ярославля: молния спалила электрощитки у целого подъезда. Ранее мы публиковали, какой погоды ждать в Ярославле в первую неделю июля.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Гроза Ветер Ливень Экстренное предупреждение МЧС России
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