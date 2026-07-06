В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

Жителям региона пришли сообщения Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Беспилотную опасность впервые объявили в Новосибирской области. Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам. Об этом сообщили в единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Беспилотная опасность на территории Новосибирской области 6 июля в 21:45. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении в MAX.

Информацию о беспилотной опасности также опубликовал губернатор Андрей Травников в MAX. Помимо это жителям региона пришли СМС-сообщения. Обо всех подозрительных объектах людей просят сообщать по единому номеру 112.

Источник: РСЧС

Отметим, что днем 6 июля дроны впервые атаковали Омскую область. Несколько беспилотников попали по территории промзоны, сообщил губернатор Виталий Хоценко. О ситуации в регионе мы рассказывали в режиме онлайн. Также сегодня дрон пролетел над Курганской областью.

Помимо этого Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. На объектах ввели специальный режим. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, социально важные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Всего в ночь на 6 июля украинские войска атаковали территорию России с применением 625 беспилотников. Сбить удалось 613 из них, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Обновлено в 19:30 (мск): В новосибирском аэропорту Толмачёво ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.