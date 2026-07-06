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Происшествия Дроны ударили по атомной электростанции в Курской области: глава региона рассказал подробности

Дроны ударили по атомной электростанции в Курской области: глава региона рассказал подробности

При атаке на АЭС-2 сбили 12 беспилотников

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Удар пришелся по градирне строящегося энергоблока | Источник: Ирина Шарова/72.RUУдар пришелся по градирне строящегося энергоблока | Источник: Ирина Шарова/72.RU

Удар пришелся по градирне строящегося энергоблока

Источник:

Ирина Шарова/72.RU

Дроны атаковали Курскую АЭС-2. Один из беспилотников ударил по строящемуся второму энергоблоку. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. К счастью, система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Как отметил Хинштейн, после удара дрона электростанция работает в штатном режиме. Последствий для экологии также нет. Всего ПВО уничтожили 12 дронов на подлете к АЭС.

Курскую АЭС-2 — строят в непосредственной близости от действующей электростанции. Ее возводят на замену энергоблоков, которые постепенно выводят из эксплуатации у существующей станции.

Суммарная установленная мощность двух блоков АЭС ~2510 МВт. Тепловая мощность реактора — 3312 МВт. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию каждый энергоблок Курской АЭС-2 будет работать в режиме нормальной эксплуатации с ежегодной выработкой электроэнергии и отпуском тепла потребителям в течение 60 лет.

Всего в ночь на 6 июля украинские войска атаковали территорию России с применением 625 беспилотников. Сбить удалось 613 из них, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ответ на действия украинской стороны Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Подробнее об операции можно почитать отдельном материале. В Минобороны РФ предупредили, что увеличение поставок западного оружия для Украины приведет к усилению ответных действий России.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Курск АЭС Удар ПВО
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