Школьник отдал мошенникам 15 миллионов и 10 слитков золота: новости 6 июля

Ученик повелся на уловки аферистов и отдал семейные драгоценности Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 июля.

Во время сплава в Магаданской области пропали туристы

В Магаданской области пропала группа из пяти туристов, отправившихся в сплав по рекам Иганджа и Армань. Последняя информация о них поступила 3 июля — к тому моменту они прошли 64 километра без происшествий.

Туристы сплавлялись по рекам Иганджа и Армань Источник: МЧС Магаданской области / МАХ

С 4 июля группа перестала выходить на связь. По плану маршрут должен был завершиться 5 июля в 18:00 (10:00 мск), резервная дата окончания стояла на 6 июля — 09:00 (01:00 мск).

Источник: МЧС Магаданской области / МАХ

Спасатели прочесывают территорию вдоль предполагаемого маршрута: к операции подключились специалисты поисково‑спасательного отряда и эксперт по работе с беспилотниками. Также в небо поднялся вертолет Ми‑8 Хабаровского авиационно‑спасательного центра, он помогает осматривать труднодоступные участки местности.

Взять кредиты стало сложнее

С 1 июля 2026 года в России заработали новые правила, по которым банки оценивают платежеспособность клиентов при выдаче кредитов. Главное изменение — теперь к подтверждению доходов стали подходить строже. Если человек не может представить нужные документы, банк будет опираться на среднедушевой доход по региону, а затем уменьшит эту сумму еще на 10%.

Раньше кредиторы могли учитывать самые разные поступления, в том числе переводы от родственников или возвраты долгов. Теперь в расчет берут только те доходы, происхождение которых реально подтвердить официальными документами. К таким относятся зарплата, пенсия, социальные выплаты, а также доход от сдачи жилья в аренду и другое.

Особые требования теперь действуют и для предпринимателей, и для самозанятых. Вместо привычных справок в свободной форме банки ждут от них налоговую отчетность, декларации либо сведения из сервиса «Мой налог».

Из‑за новых правил доступная сумма кредита может стать заметно меньше. Если заемщик не предоставит документы о доходах, банк не станет ориентироваться на данные из анкеты. Вместо этого он возьмет средний доход по региону, снизит его на 10% и уже на основе этой цифры определит, сколько денег можно выдать.

Репостить и пересылать видео в соцсетях опасно

В мессенджерах пользователи нередко делятся видеороликами, но даже обычный репост может обернуться уголовной ответственностью. Адвокат филиала «Ключко, Ландау и партнёры» Антон Ключко предупредил, какой контент особенно рискованно распространять.

Особую опасность представляют видео из реестра экстремистских материалов, он размещен на сайте Минюста и регулярно пополняется. При этом не поможет аргумент, что ролик выложили до включения в список: суды расценивают такое нарушение как длящееся (то есть оно не заканчивается, пока его не пресекут или виновный сам не прекратит нарушать закон).

За распространение подобных материалов могут привлечь по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Максимальное наказание по ней предусматривает штраф от 300 до 600 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Нельзя также распространять ролики, пропагандирующие запрещенные идеологии. Из‑за новых законодательных норм ограничения затронули даже отдельные фрагменты игр и сериалов, если их содержание противоречит традиционным ценностям.

Высокие риски связаны и с публикацией видео, которые могут расценить как дискредитацию Вооруженных сил РФ. В судебной практике понятие трактуется весьма широко.

«Так, весной 2026 года к ответственности был привлечен мужчина, поставивший эмодзи „какашка“ под видео с военной техникой. Соответственно, распространение видео с ВС РФ с негативной подписью или музыкальным сопровождением также может повлечь серьезные последствия», — рассказал Ключко в беседе с «Газетой.ru».

Еще одна категория рискованного контента — видео, затрагивающие частную жизнь людей. Нельзя снимать и выкладывать кадры с конкретными лицами вне публичных пространств. Это нарушает право на неприкосновенность частной жизни. Ответственность за подобные действия предусмотрена статьей 137 УК РФ. Максимальное наказание — штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

В соцсетях пропавшего в тайге Усольцева появилась подозрительная активность

Профиль Сергея Усольцева в соцсети снова проявляет признаки активности, рассказал его бывший друг и медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев. Мужчина самостоятельно собирает данные и передает их следственным органам.

Дегтярев обнаружил важные детали: по информации от специального бота, в аккаунт Усольцева кто‑то заходил. Именно через эту страницу Валентин несколько лет назад поддерживал связь с Сергеем — общение прекратилось из‑за разногласий на почве религиозных взглядов.

Ряд странностей наводит на мысль, что кто‑то целенаправленно «стирал» следы присутствия Усольцева в сети. Так, в его профиле осталось всего 46 друзей, вероятно, раньше их было больше. Кроме того, со страницы исчезли комментарии, на которые Сергей отвечал.

Еще одна деталь связана с пабликом, на который был подписан Усольцев. Изначально сообщество Liberty OL придерживалось либертарианской направленности и публиковало сравнительную статистику по уровню жизни в разных странах — от числа врачей и уровня загрязнения до количества долларовых миллионеров. Позже у паблика сменились владелец, название и тематика. По мнению Дегтярева, Сергей мог изучать эти рейтинги, подбирая страну для переезда.

В беседе с Aif.ru Валентин поделился своими выводами: он убежден, что Усольцев жив и не старается тщательно скрываться. В пользу этой версии, по словам Дегтярева, говорит и история с телефоном Сергея. Родные утверждают, что номер давно перешел к другому человеку, но Валентин провел проверку.

Сообщения, отправленные со старой сим‑карты (той, что использовалась во время общения с Усольцевым), были прочитаны. Скорее всего, потому, что его прежний номер сохранился в записной книжке Сергея. При этом попытки связаться с другой сим‑карты не дали результата: сообщения не читали и не отвечали.

В Росавиации заявили о дефиците пилотов

В сегменте легкой и сверхлегкой авиации особенно остро ощущается дефицит коммерческих пилотов. Чтобы справиться с кадровой проблемой, Росавиация намерена скорректировать подход к обучению специалистов, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров в ходе форума «Иннопром».

Отвечая на вопрос о ситуации с кадрами, Ядров признал, что нехватка пилотов в легком сегменте — серьезный вызов. Он отметил, что предстоит большой объем работы.

Одно из ключевых предложений — отказаться от требования обязательного высшего образования для получения профессии коммерческого пилота. По словам руководителя Росавиации, такой подход соответствует мировым стандартам. Так как уровень подготовки специалиста не определяется тем, окончил ли он вуз или среднее учебное заведение.

«Это уже общемировая практика… Мы не видим никаких отклонений, вышел ли специалист после высшего учебного заведения или среднего для получения коммерческого свидетельства пилота. Это такой важный шаг, и мы к нему идем», — приводит слова Ядрова ТАСС.

Еще одна мера, которую предлагает ведомство, — нарастить число авиационных учебных центров, готовящих коммерческих пилотов. Это поможет оперативнее устранить кадровый дефицит и обеспечить отрасль нужными специалистами.

Пользователи смогут сохранить аккаунты, зарегистрированные на иностранную почту

Пользователи, которые раньше создали аккаунты на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, смогут и дальше ими пользоваться. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Отмечается, что новые ограничения нацелены исключительно на владельцев интернет‑ресурсов. Боярский подчеркнул, что власти приветствуют переход на отечественные решения, но не планируют отключать уже существующие учетные записи.

«Если кто‑то когда‑то зарегистрировался на иностранную почту, значит — мы, конечно, приветствуем переход на отечественные решения, — тем не менее можно будет продолжить работу», — отметил он.

Согласно закону, ответственность вводится для владельцев сайтов. Им нельзя предоставлять новым пользователям возможность регистрации через зарубежные почтовые сервисы. Как пояснил Боярский в беседе с ТАСС, цель норм — побудить разработчиков отказаться от такой авторизации. При этом работа ранее созданных аккаунтов не будет ограничена.

«То, что уже работает и раньше работало, не будет отключаться, продолжит работать и дальше», — заявил Боярский.

Закон, запрещающий российским сайтам использовать для авторизации зарубежные сервисы и иностранную электронную почту, подписал президент России Владимир Путин. За нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа — до 700 тысяч рублей.

В школах выросло число учеников с III группой здоровья

Число школьников с III группой здоровья (дети с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии) в 2025 году превысило 2,3 млн человек — это на 2,7% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Минздрав, на статистику ссылаются «Ведомости».

При этом, как пояснила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине ведомства Лейла Намазова‑Баранова, рост показателей связан не с ухудшением здоровья детей, а с расширением скрининговых обследований и повышением выявляемости заболеваний.

Статистика по другим группам выглядит так:

IV группа (активная стадия хронических болезней) — около 84,3 тыс. человек (+1,6%);

V группа (тяжелые хронические заболевания, инвалидность) — примерно 310,1 тыс. человек (+4,2%);

II группа (нет хронических болезней, но есть функциональные нарушения) — 9,2 млн детей (−1,5%);

I группа (практически здоровые дети) — 4,3 млн человек (−2,4%).

Среди нововведений, повлиявших на статистику, — учет индекса массы тела и его отклонений. Это позволяет точнее оценивать распространенность избыточного веса и ожирения среди детей. Кроме того, в перечень обязательных обследований добавили исследование глазного дна у младенцев и скрининг на нарушения психического развития.

По наблюдениям педиатров, самые частые проблемы со здоровьем у школьников — нарушения зрения, осанки, сколиоз, плоскостопие, хронический гастрит и ожирение. К основным факторам риска специалисты относят длительное нахождение в статичной позе, активное использование смартфонов, доступность высококалорийной пищи и значительную учебную нагрузку.

Скончался академик РАН Владимир Окрепилов

Выдающийся российский ученый, академик РАН Владимир Валентинович Окрепилов ушел из жизни 6 июля 2026 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу РГПУ им. А. И. Герцена.

Источник: herzen.spb.ru

Владимир Окрепилов много лет сотрудничал с Герценовским университетом — он возглавлял в вузе центр качества образования. Ученый известен как создатель научного направления «Экономика качества», а также как один из соавторов Стратегии социально‑экономического развития Санкт‑Петербурга до 2030 года.

«Мы потеряли мудрого наставника, надежного друга и вдохновителя многих наших начинаний. Владимир Валентинович был человеком огромной эрудиции, редкого трудолюбия и душевной щедрости. Он всегда находил время и силы для поддержки молодых исследователей, для участия в жизни университетского сообщества, для просветительской миссии, которую считал своим долгом», — приводятся в сообщении слова ректора РГПУ им. А. И. Герцена Сергея Тарасова.

Согласно данным официального сайта РАН, Окрепилов является автором и соавтором свыше 760 научных работ, в том числе 40 монографий и 9 учебников. За свои заслуги ученый был удостоен множества наград — среди них Орден Дружбы народов, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орден Почета. Владимир Окрепилов носил звания заслуженного деятеля науки и техники РФ, почетного метролога, а также был почетным гражданином Санкт‑Петербурга.

Интернет улучшат с помощью ИИ

Российские операторы связи готовятся внедрять искусственный интеллект для управления мобильными сетями. Об этом заявил аналитик Ильдар Муртазин в интервью сайту radiokp.ru.

По его словам, фокус в развитии мобильной связи смещается с простой скорости передачи данных на качество обслуживания. Эксперт заявил, что нейросети помогут операторам лучше понимать потребности клиентов и предоставлять именно те услуги, которые действительно нужны абоненту.

«Сегодня речь уже идет не о скорости. Речь идет о качественном обслуживании, когда клиент получает ровно то, что ему нужно, и оператор лучше знает клиента», — подчеркнул Муртазин.

В медкнижки хотят добавить новые данные

Минздрав РФ намерен расширить перечень сведений в личных медицинских книжках — в документ планируют включить данные о гражданстве и поле владельца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства.

Также предлагается перенести срок полного перехода на электронные медкнижки. Запланированную на 1 сентября дату хотят сдвинуть на более поздний срок.

Сейчас медкнижка содержит базовые персональные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения), сведения о должности, а также отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, сделанных прививках и пройденных врачебных осмотрах.

Такой документ обязателен для специалистов, чья работа связана с контактом с людьми, продуктами питания или водой. В числе таких профессий — сотрудники общепита, педагоги, медработники, фармацевты, специалисты индустрии красоты, бортпроводники и ряд других категорий работников.

В Тверской области школьник отдал мошенникам 10 слитков золота и 15 млн рублей

В Тверской области полицейские задержали 19‑летнюю девушку, причастную к хищению крупных сбережений у семьи подростка. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Схема обмана выглядела так: 13‑летний школьник несколько дней вел телефонные разговоры с мошенниками. Злоумышленники убедили мальчика вскрыть родительский сейф и передать хранящиеся там деньги и золотые слитки курьеру.

Девушка дважды приезжала к дому подростка и вывозила накопления семьи. Полученное она передавала другой пособнице. Та выступала посредником между курьерами и кураторами, действовавшими дистанционно.