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Город Происшествия «Ради него отец продал две квартиры»: всё село спасает сгоревший дом и единственный в округе спортзал многодетного тренера

«Ради него отец продал две квартиры»: всё село спасает сгоревший дом и единственный в округе спортзал многодетного тренера

Несмотря на беду, наставник не прервал занятия с детьми

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Многодетный тренер лишился и дома, и спортзала | Источник: Лилия НазароваМногодетный тренер лишился и дома, и спортзала | Источник: Лилия Назарова

Многодетный тренер лишился и дома, и спортзала

Источник:

Лилия Назарова

В сибирском селе всем миром собирают средства для семьи многодетного тренера, которая в один миг лишилась и крыши над головой, и дела всей жизни. Огонь полностью уничтожил дом и единственный в округе спортзал, в котором отец семейства Николай Назаров и его старшая дочь Лилия тренировали местных детей. Как воспитанники вместе со своими родителями сплотились в поддержке тренера и какая помощь нужна погорельцам — в материале наших коллег из IRCITY.RU.

«Ради зала отец продал всё»

В семье 52-летнего Николая Назарова четверо детей, старшая из которых Лилия. Оба они давно в спорте, а с 2015 года проводят тренировки по карате-кекусинкай. Идея построить собственный спортзал, говорит Лилия, возникла потому, что других спортивных объектов в их селе нет и молодежи просто некуда было податься.

— Когда мы начали заниматься тренерской деятельностью, столкнулись с тем, что нет никакого подходящего помещения. Потому отец решился построить собственный спортзал. Строил его года два, продал всё, что у него было, две квартиры в городе. Он всё вложил постройку. Запустил в работу в 2020 году, — рассказывает Лилия.

Зал до пожара. Он находится в селе Смоленщина под Иркутском | Источник: senpai_liliya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Зал до пожара. Он находится в селе Смоленщина под Иркутском | Источник: senpai_liliya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Зал до пожара. Он находится в селе Смоленщина под Иркутском

Источник:

senpai_liliya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В зале тренировалось около двухсот детей. Воспитанники Назаровых участвуют в соревнованиях не только городского уровня, но и в чемпионатах России и международных турнирах, получают призовые места. Сама Лилия — чемпионка страны и кандидат в мастера спорта.

Кроме того, здесь проводили тренировки по футболу, волейболу и даже творческие занятия. Как отмечает Лилия в своих соцсетях, спортивный объект был настоящей точкой притяжения местных жителей — и детей, и взрослых.

«Тяжело смотреть, как горит всё»

Когда произошел пожар, все спали. Муж Лилии услышал треск и проснулся первым, потом разбудил супругу, а она уже побежала будить остальных.

— Это случилось в диапазоне с часу до полвторого ночи. Детей сразу забрали соседи, а мы находились на месте, пока работали пожарные. Тушили всё до семи утра, — вспоминает она. — Тяжелее всего было смотреть, как горит спортзал, потому что его еще могли спасти, на мой взгляд. Потому что, пока МЧС ехало, дом уже сгорел.

Огонь уничтожил объект, который успел стать настоящим центром притяжения для всего села

Источник:

senpai_liliya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из спортзала удалось спасти лишь небольшую часть инвентаря и детские вещи из раздевалок. У семьи сгорели все вещи и документы, но, к счастью, при пожаре никто не пострадал: живы остались все члены семьи, в том числе их собака.

— Первые часы после случившегося были тяжелыми. Мы почувствовали бессилие. Когда горит то, во что ты вкладывал очень много, любви, стараний, финансов, а ты просто стоишь и смотришь на это, ничего сделать не можешь, испытываешь огромное чувство безысходности, — делится Лилия и добавляет, что сложнее всего, конечно, было ее отцу. — Для него это образ жизни. Он детей постоянно возил куда-то: на соревнования, в летние лагеря, на спортивные сборы.

У Назаровых сгорело всё имущество | Источник: Лилия НазароваУ Назаровых сгорело всё имущество | Источник: Лилия Назарова

У Назаровых сгорело всё имущество

Источник:

Лилия Назарова

С огнем боролись 22 спасателя и 7 единиц техники, рассказали в пресс-службе областного МЧС. Предварительной причиной случившегося специалисты называют электротехнические неполадки.

«Тренер нам как второй отец»

Сейчас около 200 воспитанников Назаровых фактически остались на улице. Дети тяжело переживают случившееся, но наставники их не оставляют — они проводят занятия на школьном стадионе и думают, как быстрее восстановить зал, чтобы в сентябре возобновить в нем тренировки. Сама многодетная семья временно обосновалась у местной жительницы, которая пустила их в свой дом.

— Сейчас мы в поисках финансовой помощи, потому что нам, конечно, нужно восстановить спортзал и дом. Помогают обычные люди, — говорит Лилия.

Сгорели даже тренажеры

Источник:

senpai_liliya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Семья запустила благотворительный сбор на восстановление и дома, и зала. Лилия работает тренером и офлайн, и онлайн, в том числе ведет занятия у взрослых. По ее словам, Назаровым нужно около 9 миллионов рублей, чтобы отстроиться заново, но таких денег у них попросту нет.

Обращение с просьбой помочь записали и сами воспитанники Николая Назарова.

Воспитанники Назаровых записали видеообращение

Источник:

senpai_liliya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Наш тренер нам как второй отец, который выслушает, поможет, поймет и наставит на правильный путь. Он воспитал и продолжает воспитывать настоящих чемпионов. Помимо карате, в зале были и другие, как спортивные, так и творческие секции. Также на нижнем этаже плелись сети для специальной военной операции, — говорится в обращении.

Лилия Назарова отмечает: финансовая сторона сейчас — самая большая проблема.

— Но нам помогает не сдаваться родительская поддержка учеников, — добавляет она.

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Алёна КашпароваАлёна Кашпарова
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Иркутский район Пожар
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Комментарии
4
Гость
19 минут
хорошо, что в такие моменты окружающие не остаются в стороне
Гость
29 минут
Сами всё сами но не забывайте платить налоги всё больше и больше
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Гость
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