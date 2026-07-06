Свадьба, мощный слэм и фаер-шоу: как прошел легендарный «Доброфест», уехавший из Ярославской области

«Доброфест» прошел на новой площадке — как это было Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

Рок-фестиваль «Доброфест», который когда-то был визитной карточкой Ярославской области, отгремел на новой площадке. С 2010 года он проводился на территории аэродрома «Левцово» под Ярославлем. Музыкальный фестиваль сопровождался яркими ирокезами, шумными компаниями в палаточном городке, а также большим количеством звездных исполнителей. В разные годы со сцены здесь выступали «Король и шут», «Смысловые Галлюцинации», «Пилот», «Кукрыниксы», КняZz, «Гудтаймс» и другие музыканты. В Левцово послушать группы съезжались фанаты из разных регионов России.

В 2024-м после череды отмен и переносов организаторы шокировали любителей рока новостью: фестиваль перестанут проводить на территории Ярославской области. Так музыкальное событие обосновалось на площадке Кинопарка Москино.

Сейчас формат изменился: вместо трех дней и нескольких сцен фестиваль продлился два дня, исполнители выступали на одной сцене. Палаточный городок, так любимый многими, и вовсе убрали.

Наши коллеги из MSK1.RU побывали на фестивале и показали, как изменился «Доброфест» после переезда в столицу.

Не обошлось без организационных сложностей. Гости на авто столкнулись с проблемами парковки: оплата за два дня предполагала безвыездное размещение. Уехавшие на ночь в субботу при повторном въезде в воскресенье платили заново.

Музыкальная программа осталась верна духу «Доброфеста». В субботу вечером сцену закрыла легендарная «Алиса». Также выступили «Пилот», «Северный флот», Костя Кулясов с группой «Анимация», «Бригадный подряд» и другие. Воскресенье запомнилось выступлениями хедлайнеров «Йорш» и «Слот».

Не обошлось и без полюбившейся гостям забавы — на поле рядом со сценой можно было устроить шуточную свадьбу.

Шуточная свадьба на «Доброфесте» Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

Девушке надевали фату, дарили букет, фотографировали пару и вручали памятный сертификат о заключении брака на «Доброфесте», который, конечно, не имеет юридической силы.

Гости фестиваля придумывали себе образы, вдохновленные песнями любимых артистов Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

Фанаты устраивали шоу не хуже, чем на сцене Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

Вот у кого был лучший обзор на всё происходящее Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

Какой рок-фестиваль без слэма? Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

Пока одни отжигали у сцены, другие предпочитали расслабленно послушать музыку Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

Люди 4 года ждали возвращения фестиваля Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

Даже эльфы добрались на «Доброфест» Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

Место изменилось, но дух «Доброфеста» остался Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

Многие гости фестиваля не устали даже к концу второго дня Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

Фанатов рока развлекали аниматоры Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

Напомним, первая пауза в проведении фестиваля настала в 2020–2021 годах, мероприятие отменяли из-за пандемии коронавируса. В 2022-м «Доброфест» состоялся, сотни людей отжигали в Левцове под любимые хиты рок-музыкантов. Уже в 2023-м «Доброфест» отменили, объяснив причину вопросом безопасности. Организаторы обещали «обязательно вернуться в следующем году», но этого не случилось.

В 2024 году фестиваль снова не состоялся. Комментировать причины ухода из региона организаторы не стали, уточнив, что «история фестиваля в Ярославской области завершена». В 2025 году фанаты рок-музыки вновь остались без «Доброфеста». Организаторы сообщали, что не получили поддержки и согласования от руководителей новой площадки.