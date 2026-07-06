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Работа Нехило взлетела: аналитики назвали топ-3 вакансий в Ярославле, где быстро растет зарплата

Нехило взлетела: аналитики назвали топ-3 вакансий в Ярославле, где быстро растет зарплата

Публикуем, какие специалисты попали в рейтинг

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Аналитики назвали топ-3 вакансий в Ярославле, где быстро выросла зарплата | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUАналитики назвали топ-3 вакансий в Ярославле, где быстро выросла зарплата | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Аналитики назвали топ-3 вакансий в Ярославле, где быстро выросла зарплата

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Аналитики hh.ru назвали рейтинг вакансий с самыми быстрорастущими зарплатами в Ярославской области. Рейтинг они выстроили по первому полугодию 2026 года.

«За первое полугодие 2026 года предлагаемая зарплата выросла на 11% — с 63 тысячи рублей в январе до 70 тысяч в июне», — рассказали аналитики.

Первое место в топе заняли вакансии в сфере добычи сырья. По данным сервиса hh.ru, предлагаемая работодателями зарплата выросла на 35% и составила 104 тысяч рублей.

На втором месте оказались сотрудники сфер строительства и недвижимости. Наниматели подняли размер выплачиваемых денег на 32%. Так, с 82 тысяч рублей цифра выросла до 109 тысяч.

В тройку лидеров эксперты добавили предложения для рабочего персонала. Зарплата специалистов в 2026-м выросла на 30% и достигла 97 тысяч рублей.

Кроме того, быстрый рост заработной платы также отметили на вакансиях:

  • сельского хозяйства (сумма выросла на 29% и на данный момент составляет до 117 тысяч рублей);

  • юридической сферы (процент поднялся до 22, зарплата составила до 70 тысяч рублей).

«Самые высокие предложения среди массовых специалистов работодатели сегодня делают машинистам. Медианная зарплата в этой профессии достигла 184 тысячи рублей, что выше, чем на некоторых руководящих должностях», — добавили аналитики.

Ранее мы публиковали данные министерства труда о том, за какими сотрудниками охотятся работодатели.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Зарплата Профессия Повышение Вакансия
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Комментарии
20
Гость
5 минут
устройтесь Мэром, - богатство, почёт, красивые любовницы, контракты, и всё безнаказанно
Гость
18 минут
Больше всех растет зарплата в пдминистративном аппарате,у врачей,педагогов
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Гость
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