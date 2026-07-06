Реальная защита может быть в 3 раза ниже. Эксперт рассказала, что снижает эффективность солнцезащитного крема

Золотой стандарт — примерно половина чайной ложки солнцезащитного крема для защиты лица и шеи Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Казалось бы, кремы с SPF 30 — достаточно надежная защита от солнца. Однако эти цифры весьма относительны и зависят от нескольких факторов.

«SPF (Sun Protection Factor) показывает, во сколько раз дольше кожа с кремом не покраснеет под УФ-лучами типа B (UVB) по сравнению с незащищенной кожей, — объясняет " Доктору Питеру " дерматолог, косметолог АО " Медицина " (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман. — Теоретически SPF 30 блокирует почти 97% UVB-излучения. Но это лабораторный показатель при идеальном нанесении 2 мг/см². В реальности люди наносят в 2–4 раза меньше средства, и защита падает до уровня SPF 7–10. Кроме того, большинство средств с маркировкой SPF 30 без пометки broad spectrum (широкий спектр) слабо защищают от UVA-лучей, которые проникают глубже и ответственны за старение и пигментацию».

Есть и другие факторы, которые снижают эффективность солнцезащитных средств.

Тип кожи: обладателям фототипов I–II (светлая кожа, рыжие/светлые волосы) даже при правильном нанесении может не хватать «запаса прочности». В таких случаях рекомендуют использовать SPF 50+.

Время суток: с 11:00 до 16:00 индекс УФ-излучения максимален. В эти часы даже водостойкие фильтры быстрее деградируют.

Климат и среда: высокая влажность, пот, морская вода, песок механически удаляют пленку крема. Фотонестабильные химические фильтры (например, авобензон без стабилизаторов) разрушаются под солнцем за 30–60 минут.

Активность: если вы занимаетесь спортом, плаваете, а после вытираетесь полотенцем, наносить солнцезащитное средство нужно чаще.

Как наносить солнцезащитный крем, чтобы он подействовал

Итак, золотой стандарт — 2 мг крема на 1 см² кожи. Для лица и шеи это около 1,2–1,5 мл — примерно 2 полоски длиной с указательный палец или половина чайной ложки.

«Наносите крем за 15–20 минут до выхода, чтобы фильтры сформировали равномерную пленку. Обновляйте каждые 2 часа, а после купания/потоотделения — сразу после высыхания кожи, даже если средство водостойкое», — советует врач.

А вот на влажную кожу наносить крем не стоит: он распределится неравномерно, образуются «проплешины».

Еще одна ошибка — смешивать на ладошке солнцезащитный крем с увлажняющим средством или тональным кремом.

«Сначала дайте солнцезащитному средству " схватиться " 10–15 минут, затем наносите тональный крем. Если поспешить, тональная основа разбавит фильтры», — говорит дерматолог.

Что касается формы солнцезащитного средства, то врач советует отдавать предпочтение кремам, а не спреям.

«Спреи удобны, но их сложно дозировать. Если пользуетесь спреем, распыляйте его до видимого блеска, затем аккуратно растушуйте», — объясняет Елизавета Шухман.

5 ошибок, почему SPF 30 теряет эффективность

Вы экономите крем, и это самая частая причина «прорыва» УФ-лучей. Вы не смотрите на срок годности. Фильтры теряют стабильность, особенно после вскрытия. Если на упаковке нет даты, напишите ее маркером при покупке. Вы наносите крем на бегу, без выдержки. За 15–20 минут защита не успевает активироваться. Вы пропускаете зоны: уши, шею, тыл кистей, линию роста волос — они часто остаются без защиты. У вас появляется ложное чувство безопасности, но даже идеальный SPF не блокирует 100% излучения. Дополняйте защиту шляпой с полями и оставайтесь в тени в пиковые часы.