Высшее образование в России больше не нужно? Так ли это — разбираемся с экспертом

В большинстве технических специальностей высшее образование остается обязательным требованием Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Споры о ценности высшего образования не утихают, а в последнее время лишь разгораются. Власть беспокоит дефицит кадров в рабочих профессиях, и на днях даже глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что «нет необходимости в тотальном высшем образовании с точки зрения рынка труда». Он уточнил, что нужна «балансировка разумная между средним профессиональным и высшим образованием».

Так ли это? Существуют ли способы закрыть потребность в рабочих руках, не ограничивая выпускникам возможность поступления в вузы? Решает ли всё еще диплом, насколько успешным будет специалист? На эти и другие вопросы MSK1.RU ответил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Диплом как входной билет

Говоря о том, что современному человеку может дать учеба в вузе, Георгий Остапкович выделяет сразу две ключевые функции высшего образования. Первая — профессиональный старт, а вторая — экономическая.

«Высшее образование и диплом — это один из главных факторов повышения уровня компетенции специалиста. Именно высшее образование дает стартовый вход в профессию. И наличие высшего образования, как правило, дает человеку относительно высокий доход, потому что спрос на этих людей всегда выше, чем спрос на людей, не обладающих высшим образованием», — поясняет эксперт.

Особенно, по его словам, это актуально для высокоинтеллектуальных профессий. В технологическом секторе, науке, медицине, инженерии отсутствие фундаментального образования фактически закрывает доступ к профессии, вне зависимости от личных способностей.

Когда высшее образование необязательно

Георгий Остапкович признаёт: значительная часть экономики прекрасно работает без дипломированных специалистов.

«По численности занятых в России лидируют торговые работники, на втором месте — водители автомобилей, — приводит статистику Остапкович. — При всём уважении к этим профессиям, ни та, ни другая академического образования не требует».

Россия продолжает оставаться в списке стран с самым высоким процентом граждан с высшим образованием Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Иными словами, для экономики важны не только технологии и инновации. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, сфера услуг в ее базовом сегменте — всё это полноценная, востребованная и достойно оплачиваемая занятость.

Как закрыть дефицит рабочих рук

В последние годы в публичном пространстве всё чаще звучит идея: чтобы больше людей шло в рабочие профессии, нужно ограничить доступ к высшему образованию — административно сократить прием в вузы и перенаправить абитуриентов в колледжи и техникумы.

Георгий Остапкович спорит с этой логикой. Ответ на дефицит кадров в рабочих специальностях, по его словам, был сформулирован еще в конце XVIII века. Адам Смит в «Богатстве народов» описал этот механизм: повышать производительность нужно за счет разделения труда и технологического прогресса.

Технический прогресс всегда ведет к сокращению потребности в кадрах. Георгий Остапкович научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ

Эксперт напоминает: Джеймс Уатт с паровой машиной, Тревитик с паровозом, изобретатели прядильных машин — все они кратно повышали производительность труда, позволяя меньшему числу людей производить больше. Именно этот путь, а не искусственное ограничение образования является исторически проверенным ответом на нехватку рабочих рук.

«Повышение производительности труда, в свою очередь, невозможно без вложений в человеческий капитал, — добавляет Остапкович. — В образование, здравоохранение и науку. Здоровый и компетентный человек способен заменить двух-трех менее подготовленных коллег».

Уровень здравоохранения и образования также влияет на количество компетентных специалистов на рынке труда Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Гуманитариям — тоже за дипломом?

Медицина, архитектура, инженерия — в этих областях диплом требуется почти безоговорочно. Но что с гуманитарными направлениями, где рынок куда более пестрый: копирайтеры-самоучки, дизайнеры без профильного образования, маркетологи с дипломами филологов?

Остапкович не видит принципиальной разницы: «В любом виде деятельности, и в гуманитарной тоже, нужны люди с высшим образованием. Конечно, в сфере услуг можно работать и после школы. Но и сфера услуг — это не просто изготовление ключей или надувание шариков. В услуги входит и, например, образование. Чтобы преподавать, нужен диплом.

Да и в других областях, где это требование не обязательно, высшее образование имеет значение. Исследования показывают: каждый год обучения в хорошем вузе прибавляет к будущей зарплате специалиста порядка 7–10%. Четыре года — это около 30% к доходу по сравнению с тем, кто в университет не пошел».

Человек не умрет с голоду, будучи без высшего образования, но с точки зрения оплаты труда преимущество будет у того, кто с дипломом. Георгий Остапкович научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ

Альтернативный путь, по словам эксперта, — это богатый практический опыт. Но он требует принципиально другого ресурса — времени. По словам Остапковича, чтобы компенсировать отсутствие диплома опытом, нужны годы, а то и десятилетия работы в профессии. Образование просто ускоряет этот путь.

Суверенные технологии — дело образованных

Эксперт обратил внимание еще на одну причину, почему вопрос высшего образования актуален именно сейчас. Президент России за последние годы не раз обозначал курс на импортозамещение и суверенные технологии. При таких задачах потребность в высококвалифицированных кадрах только возрастает.

«Суверенные технологии — это компетенции преимущественно людей как минимум с высшим образованием, а то и с кандидатскими, с докторскими диссертациями», — говорит Остапкович.

Технологический прорыв по определению не может быть обеспечен силами людей без фундаментальной подготовки, убежден он. Новые материалы, промышленная автоматизация, биотехнологии, искусственный интеллект — всё это требует не просто навыков, а системного знания, которое может дать только университет.