Что важно знать о поступлении в вуз в 2026 году: правила, которые вы могли пропустить

Отозвать свое заявление о зачислении в вуз теперь можно будет лишь до определенного момента Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В этом году абитуриенты могут подать заявления в вузы тремя способами: лично, по почте или через портал «Госуслуги». Также в процессе приема в университеты введен так называемый день тишины, когда будущие студенты не смогут изменять свои согласия на зачисление. В материале мы подробно рассмотрим важные правила поступления в этом году, которые могли ускользнуть от вашего внимания.

Способы подачи заявлений

Подавать заявление о приеме в вуз можно несколькими способами. Абитуриент может сделать это по почте, лично, а также через портал «Госуслуги». Пункты о том, что заявление можно подавать онлайн через сайт вуза, из порядка приема исключили.

Право использовать внутренние информационные системы для приема осталось только у университетов, находящихся в совместном ведении России и других государств. Также действует пункт о том, что абитуриент, подавший документы лично, получит от приемной комиссии свой уникальный код для портала. Под этим кодом поступающий будет указан в конкурсных списках. Для зачисления по-прежнему понадобится дать согласие на это (лично в вузе или в виде отметки на «Госуслугах»), которое затем можно отозвать.

Что такое «день тишины»

Однако отозвать заявление можно будет лишь до определенного момента, так как в порядке приема появился пункт, по которому в день публикации приказов о зачислении отзывать согласие или отказываться от зачисления нельзя. Он называется «день тишины».

В 2026 году такие дни установлены 3 и 7 августа — в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах.

Такую систему в вузах ввели, чтобы абитуриенты не могли управлять своими согласиями на зачисление. По информации депутата Госдумы Дмитрия Свищева, это позволит снизить стресс и исключит хаотичное изменение решений при поступлении.

« „ День тишины “ — не ужесточение, а долгожданная передышка для всех участников приемной кампании. В этот день на портале „ Госуслуги “ блокируется возможность подать, отозвать или изменить согласие на зачисление. Никто уже не сможет в панике дергать ручку двери приемной комиссии. Это позволит вузам спокойно сформировать списки, а абитуриентам вздохнуть с облегчением, зная, что сложнейший этап остался позади», — сказал Свищев.

Парламентарий отметил, что, пока этого правила не было, абитуриенты до последнего момента меняли решения о поступлении, что создавало сложности для приемных комиссий.

«День выхода приказа превращался в день хаоса: ребята вбегали за минуту до закрытия, чтобы забрать документы, а вузы мучительно переделывали приказы, в спешке допуская ошибки и нагнетая панику», — пояснил депутат.

На что нужно обратить внимание при поступлении

Еще с этого года действуют новые правила расстановки приоритетов при подаче заявлений. Подать документы абитуриент может одновременно в пять вузов и должен заранее указать приоритетные направления подготовки.