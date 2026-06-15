«Слепо доверять тестам не стоит»: как выбрать специальность в вузе и профессию — советы эксперта

Уфимский профориентолог дал школьникам и их родителям советы по выбору специальности в вузе Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Летом выпускники школ поступают в вузы, а старшеклассники задумываются, какую профессию им выбрать в будущем. UFA1.RU публикует советы профориентолога Марины Богатыревой. По ее словам, в решении подобных вопросов важно всё: востребованность самой специальности, личные предпочтения, мечты и способности, а также поддержка родителей.

Марина Богатырева Карьерный специалист и профориентолог Доцент кафедры государственного управления Уфимского университета науки и технологий

«Не надо ждать озарения, лучше постепенно накапливать насмотренность, — советует специалист. — Экскурсии на предприятия, разговоры с родителями об их работе и работе знакомых, поощрение проб: кружки, факультативы и волонтерство. Особая роль здесь, конечно, у родителей».

Задача родителей состоит в том, чтобы, будучи, как отмечает Богатырева, главными проводниками в большой мир, создать возможности встречи с разными вариантами. Им тоже стоит участвовать в жизни класса, поскольку так легче и интереснее помогать и своему ребенку. Определиться с будущей профессией можно еще до поступления в вуз.

«Во-первых, советую найти сообщества по интересам. Если подросток уже примерно определился со специальностью, пусть зайдет в профильные группы в соцсетях, на форумы, в чаты. Там говорят на языке профессии, поэтому быстро становится понятно, интересно это или нет», — говорит Марина Богатырева.

Во-вторых, она советует познакомиться с базовой кафедрой. Для этого можно сходить на день открытых дверей, поговорить со студентами, если есть возможность — записаться на подготовительные курсы или кружок при кафедре. Третье — участие в олимпиадах по профилю и в научно-практических конференциях, которые проводит кафедра.

«Тут необязательно побеждать, — отмечает Богатырева. — Даже сам процесс участия погружает в среду и позволяет оценить свои силы на фоне других увлеченных ребят».

Также в выборе специальности помогут профориентационные тесты. Они определяют расположенность к типам профессий, показывают направленность, тип личности и выявляют главные для человека ценности в работе». Еще Богатырева советует оценивать школьные предметы по двум параметрам: уровню знаний и удовольствию от занятий.

«Профориентационные тесты никогда не будут лишними, но слепо доверять им не стоит, — объясняет специалист. — Это дополнительный инструмент, помогающий понять, какое направление близко ребенку. В своей работе я использую только проверенные тесты: диагностический опросник Климова, тест Холланда и методику " Якоря карьеры " Шейна».

К профориентологу можно обратиться, если родители чувствуют, что ходят по кругу, а подросток на вопрос о будущей специальности говорит, что до сих пор «не знает, чего хочет». В таких ситуациях, по словам Богатыревой, может дойти до тупиковых споров, в которых и должен помочь специалист и четкий план действий.

«Не ждите 11-го класса, начинайте готовиться заранее. Наблюдайте, пробуйте, обсуждайте. Пусть у вас будет право на ошибку и возможность передумать. Тем ребятам, кто сейчас на финишной прямой перед поступлением, я советую не зацикливаться на страхе ошибиться. Сделайте список возможных направлений по своим ЕГЭ, посмотрите вузы и проходные баллы, а потом — спокойно сдавайте экзамены. Выбор не заканчивается на приеме документов, это долгий путь», — говорит Богатырева.

Когда направление станет понятно, нужно продолжать действовать поэтапно. Вуз нельзя выбирать после поверхностного изучения — следует досконально изучить его программу, вплоть до списка стратегических партнеров, которые являются потенциальными работодателями.

«Сначала ищем вуз, смотрим проходные баллы за прошлые годы, узнаём, сколько бюджетных мест. Затем изучаем сайт университета, института, его кафедры. Не по диагонали, а внимательно: кто преподает, какие лаборатории, какие проекты. Потом знакомимся с учебным планом — это отрезвляет, так сразу видно, какие дисциплины ждут впереди — к примеру, сколько математики, сколько практики. И в завершение узнаём, кто работодатели — стратегические партнеры кафедры. Если кафедра дружит с конкретными предприятиями, значит у студентов будут практика и стажировки. Это серьезное преимущество», — объясняет Марина Богатырева.

Она отмечает, что при выборе вуза в другом городе накладываются дополнительные факторы. В частности, наличие бюджетных мест, общежития и общий уровень цен.

«Бюджетные места — сколько их и насколько высокие проходные баллы. Общежитие — предоставляют ли и на каких условиях. При этом обратите внимание на общую стоимость жизни в городе, транспортную доступность. Из всего этого складывается ежедневный комфорт, что очень важно», — говорит специалист.

Памятка по выбору профессии

Шаг первый

Возьмите лист бумаги и выпишите все направления подготовки, на которые можно поступить с вашим набором ЕГЭ. Вы удивитесь, но их окажется гораздо больше, чем вы думаете. Один и тот же набор предметов может открывать двери в десятки разных профессий: от прикладной математики до управления качеством, от педагогики до социологии.

Шаг второй

Проанализируйте эти направления по трем критериям. Где учиться (вузы вашего города или другие)? Какие там проходные баллы (смотрим прошлые годы — реалистично ли вам)? Бюджетные места есть или только платные?

Шаг третий

Отбросьте навязчивое «надо выбрать раз и навсегда». Первое высшее образование — это не приговор, а старт. Вы всегда сможете скорректировать путь: сменить специализацию в магистратуре, пройти переподготовку, получить дополнительное образование.