В колледжах появятся новые специальности: что будут изучать студенты

В 2026 году колледжи начнут подготовку по ряду IT-специальностей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В системе среднего профессионального образования России ежегодно появляются новые профессии и специальности, синхронизированные с потребностями рынка труда. В этом году колледжи начнут подготовку по трем направлениям.

«Мы стараемся синхронизировать программы с потребностями рынка труда, которые, безусловно, меняются, и каждый год появляются новые профессии и специальности. В этом году появляются такие профессии, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, специальности IT», — рассказал заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин на полях ПМЭФ.

На сегодняшний день у студентов остается спрос на медицинские и педагогические специальности. Кроме того, часто молодежь выбирает направления, связанные со строительством.