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Образование В колледжах появятся новые специальности: что будут изучать студенты

В колледжах появятся новые специальности: что будут изучать студенты

В списке три направления

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В 2026 году колледжи начнут подготовку по ряду IT-специальностей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ 2026 году колледжи начнут подготовку по ряду IT-специальностей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В 2026 году колледжи начнут подготовку по ряду IT-специальностей

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В системе среднего профессионального образования России ежегодно появляются новые профессии и специальности, синхронизированные с потребностями рынка труда. В этом году колледжи начнут подготовку по трем направлениям.

«Мы стараемся синхронизировать программы с потребностями рынка труда, которые, безусловно, меняются, и каждый год появляются новые профессии и специальности. В этом году появляются такие профессии, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, специальности IT», — рассказал заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин на полях ПМЭФ.

На сегодняшний день у студентов остается спрос на медицинские и педагогические специальности. Кроме того, часто молодежь выбирает направления, связанные со строительством.

Изменения после летних каникул планируются и в школьной программе. С 1 сентября дети начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Подробнее об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Колледж Образование Студент
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